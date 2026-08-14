Zatímco Máchův život v Litoměřicích skončil, naše putování v nich začíná. Odtud vyrážíme vlakem do Zahrádek u České Lípy. Kousek od zdejšího zámku začíná turistická trasa E10. Máchova cesta vede po červené značce a té se budeme většinu dne držet i my.
Míříme k Máchovu jezeru
Kokořínsko je označováno za Máchův kraj hned z několika důvodů. Básník byl vášnivý poutník a miloval zříceniny. Opuštěné hrady podněcovaly divokou představivost nejen jeho, ale i dalších romantických autorů. Máchovým velkým favoritem byl Bezděz. Na začátku 19. století šlo o zdevastovanou ruinu, Máchu ale přitahovala jako magnet.
V nedalekém Hirschbergu zase slyšel o otcovraždě z nešťastné lásky i příběh o strašném pánovi lesů, který loupil kolem Velkého rybníka. Obě místa dnes nesou jiná jména. Hirschberg jsou dnešní Doksy a Velký rybník se proměnil v Máchovo jezero. To ale naše putování trochu předbíháme.
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Hynku, Viléme, achilovko! Skoro 90 tisíc kroků po stopách romantického básníka
My jsme teprve hodinu a půl od nádraží v Zahrádkách. Bezděz zatím pozorujeme z dálky ze skalní plošiny Jestřebí. Hrádek byl postaven na konci 13. století a přístupný byl pouze po dřevěných schodech. Ty se v případě ohrožení strhávaly. Dnes na vrchol opět vedou a my můžeme stát na stejném místě jako kdysi Mácha. Ostatně Jestřebí měl ve svém deníku Hrady spatřené pečlivě zaznamenané.
Česká Ibiza
Naše výprava pokračuje dál. Dalším cílem je česká Ibiza. Cesta vede klikatou lesní roklí a nám už kručí v břiše. Pláže Máchova jezera jsou naštěstí poseté bistry. Než v jednom z nich zakotvíme, prohlédneme si Jarmilinu skálu. Ta dostala jméno podle nešťastné hrdinky Máchova Máje. Právě tady literární postava ukončila svůj život skokem do temných hlubin. Tehdy byl totiž Velký rybník zhruba o polovinu větší. Dnes by si Jarmila nejspíš jen natloukla nos o chodník, který pod skálou vede.
Hned za skálou nás čeká turniket, který nás za 50 korun pustí na pláž. Obědváme rychle. Bezděz se tyčí v dálce a zřejmě je ještě dost daleko.
V Doksech Máchu potkáváme hned několikrát. Je tu jeho památník, pomník i ulice. Paradoxně po ní ale turistická Máchova cesta nevede.
Za městem se noříme opět do lesa. Ten je ale spojený s úplně jiným autorem. Nebo vlastně vůbec. J. R. R. Tolkien pod Bezdězem zřejmě nikdy nebyl, napsal ale Hobita. Jeho příběh vrcholí Bitvou pěti armád. Ta se ve zdejších lesích odehrála hned několikrát. Respektive její dřevárenská verze. Stovky lidí tu pravidelně v kostýmech ze Středozemě bojovaly s replikami zbraní.
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Po kolejích, kde se zastavil čas. Z gauče poznáte zapomenuté kouty Evropy
Ačkoliv Mácha Bezděz miloval, my mu dáváme rychle vale. Náš cíl je stále daleko a odpoledne už pokročilo. Silnici na Mladou Boleslav musíme přeběhnout, o kus dál ale pod železniční tratí vede pěší tunel. Hezký detail na trase.
Další podívanou nabízí vesnička Žďár. Díky velkému množství zachovaných staveb lidové architektury zde byla v roce 1995 vyhlášena vesnická památková rezervace. Za zmínku stojí ulička strmě se svažující z návsi, v níž jsou roubené chalupy vestavěné přímo do skály. Cesta jako z pohádky!
Za Žďárem uhýbáme na východ a míříme tam, kam ukazuje směrovka – k pivovaru v Lobči. Klikatou betonkou nahoru a dolů ukrajujeme jeden kilometr za druhým. Kuchyně je otevřená do osmi a hodiny nám ukazují, že právě skončil Večerníček. Musíme přidat!
Konečně jsme v cíli. V nohách máme téměř maraton. Pěší pouť ze Zahrádek do Lobče nám zabrala deset hodin. Nutno dodat, že v závěru jsme špatně odbočili. Za tu chybu se omlouvám. Večeře je dnes na mě. Guláš nám přináší milá obsluha, které se chlubíme naším výkonem i trasou. Máchu zná dobře. Dáma, která nám servíruje jeden ležák za druhým, je totiž učitelkou. V pivovaru přes léto „jen“ brigádničí.
Z ruiny je cíl turistů
Zastávku v Lobči doporučujeme všemi deseti. A přitom to není tak dávno, kdy tu stála jen ruina. Chátrající parostrojní pivovar objevili architekti Jana a Pavel Prouzovi a pustili se do jeho záchrany. Náročná obnova proměnila cennou technickou památku v kulturní skvost oceněný doma i v zahraničí. O pár let později se v Lobči znovu rozvonělo čerstvě uvařené pivo a areál se otevřel veřejnosti.
Dnes sem lidé míří na prohlídky pivovaru a za ubytováním s jedinečnou atmosférou. Za zmínku stojí i samotná piva. Třeba Zázvorák z kokořínské vody a žateckého chmele je letní limitka, jak se patří. A navíc se po něm krásně usíná...
Kokořínsko z rychlíku
Druhý den bereme hopem. Čeká nás už jen zlomek kilometrů. Polňačkou plnou ranní rosy stékáme do Mšena, kde se napojujeme na naučnou stezku Lesopark Debř.
Tu se před námi objeví altán ve tvaru muchomůrky, tu zase skalní průsmyk, který podle všeho během třicetileté války vytesali vojáci. Zlatým hřebem (nebo spíš hřibem?) naučné stezky jsou kokořínské pokličky. Skalní útvary připomínající houby vznikly pozvolným selektivním zvětráváním pískovce. Dnes je sobota, takže je tu živo. A to platí i pro zbytek trasy. Ta vede údolím říčky Pšovky. Dvacetikilometrový úsek do Mělníka je plný hradů, zřícenin i přírodních krás a vydal by na samostatný článek. My to ale vezmeme jen telegraficky. Na posledním úseku nás totiž veze minibus.
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Ve 25 letech řídil velké pivovary. Pak odešel z korporátu a začal v Litoměřicích vařit po svém
Po pravé ruce se tyčí Kokořín. Hrad založený ve 14. století pobořili husité, později byl ale obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože patřil mezi hrady, které svou výhodnou polohou mohly lákat nepřátele. Dnes to ale vypadá, jako by se husité vrátili. Na parkovišti stojí úplná vozová hradba!
Kousek od hradu se nachází Máchova skála. Právě na ní měl podle pověsti básník sepsat své Cikány. O kus dál se třpytí Harasov. Rybník je sice oblíbeným místem ke koupání, zaujme ale hlavně tím, že je z poloviny zarostlý stulíkem žlutým. Pěkná podívaná!
Stejně působivé jsou i skalní masivy nad silnicí s poetickými názvy. Míjíme třeba Faustovu stěnu, Čertovu stěnu nebo Mefistofela. Tato pekelná sestava je pro nás v podstatě finále. Busík nás vyhodil kousek od vlakového nádraží. Cesta zpět do Litoměřic podél Labe uteče rychle...