Po testech přichází čekání: Přijímačky na střední školy 2026 krok za krokem

Lukáš Karbulka
  19:30
První kola přijímacích zkoušek na střední školy 2026 jsou za námi. Uchazeče i jejich rodiče teď čeká několik dní nejistoty – jak dopadly testy z matematiky a českého jazyka, kolik bodů získali a zda to bude stačit na přijetí. Přinášíme velký přehled toho nejdůležitějšího, co teď potřebujete vědět a na co se připravit.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Město Bohumín

Kdy budou zveřejněny výsledky 1. kola?

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek na střední školy 2026 budou zveřejněny 15. května 2026 v systému DiPSy (přihlášení přes portál občana, bankovní ID – stejně jako u podání přihlášky), na webových stránkách škol a na úřední desce.

Můžu už teď vidět výsledky jednotlivých úloh?

Ano. Cermat i MŠMT na svých sociálních sítích zveřejnily testová zadání a také správně vyplněné záznamové archy s odpověďmi již několik málo hodin po prvním termínu. To samé pak platilo i pro druhý termín. Výsledky najdete i na webu Cermatu (je potřeba vybrat typ testu a předmět). U otevřených úloh však půjde pouze o ukázková řešení. Je proto dobré připomenout, že každá otevřená úloha se hodnotí individuálně a uchazečům se započítává každý správný postup vedoucí ke správnému řešení.

Co dělat, když nejsem přijat?

V případě nepřijetí se přihlášky do 2. kola podávají od 19. do 24. května 2026, respektive 25. května 2026 (vzhledem k zákonnému termínu vycházejícímu na neděli). A to opět elektronickou formou přes portál DiPSy, nebo papírovou formou. Zveřejnění seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání (seznam škol vypisujících 2. kolo bude v DiPSy zveřejněn již 18. května 2026, může se však ještě v průběhu dne měnit).

Kdy proběhne 2. kolo?

Školní přijímací zkoušky budou ve 2. kole probíhat ve dnech od 8. do 12. června 2026. Náhradní termín školní zkoušky se nekoná. Hlídejte si proto, aby se vám termíny nekryly. Dostavte se do školy v den a čas dle instrukcí z pozvánky.

Přihláška do 2. kola – na kolik škol se mohu hlásit?

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat:

  • až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
  • až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
  • Školy uchazeč opět sestavuje podle priority –– tedy škola 1 je ta škola, kam chce uchazeč nejvíce. Poté následují ty další.

Průběh 2. kola

Přijímačky ve 2. kole probíhají organizačně obdobně jako v kole prvním, ale žáci již nepíší znova didaktické testy z matematiky a češtiny (zohledňují se jim ale výsledky těchto testů z 1. kola). Pokud jste tedy JPZ v 1. kole nepsali a chcete se v kole druhém hlásit na maturitní obor, budete za JPZ mít 0 bodů. Druhé kolo se řídí vlastními termíny.

Pokud škola ve 2. kole hodnotí nad rámec JPZ ještě něco dalšího, může vás pozvat ke školní části přijímací zkoušky. Nejpozději 7 dnů před termínem konání této zkoušky vám přijde pozvánka.

Přijímací zkoušky na Střední zahradnické škole v Rajhradě.

Kdy se dozvím výsledky 2. kola?

Výsledky 2. kola přijímacího řízení se dozvíte 23. června 2026. Ředitelé škol zveřejní výsledky v DiPSy, na webu a úřední desce školy. Výsledky budou pod vaším registračním číslem z přihlášky (je na elektronické přihlášce či na výpisu, nebo vám jej pošle ředitel první školy v pořadí, pokud jste podali přihlášku papírově).

Co dělat, pokud se nedostanu na školu ani ve 2. kole?

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek bude ze zákona nejdříve 7. den od zveřejnění výsledků v kole předchozím.

Kolik se letos hlásí uchazečů?

Do čtyřletých oborů se letos hlásí přibližně 129 680 uchazečů, což je o necelé 3 000 méně než loni. Na čtyřletá gymnázia se letos hlásí přibližně 25 000 uchazečů, na šestiletá 6 850 a na osmiletá 19 120. Nejen aktuální počty uchazečů, ale také srovnání s minulými roky je možné průběžně sledovat na stránce Cermatu Data a analytické výstupy k jednotné přijímací zkoušce, kterou Cermat průběžně aktualizuje a kde jsou k dispozici vizualizace dat, agregovaná data, analytické výstupy i datové soubory ke stažení: data.cermat.cz.

Největší zájem byl o gymnázia, lycea i některé odborné obory

Relativně stabilní byl letos zájem o gymnázia, rostl počet přihlášek na lycea a nástavbová studia. Mezi nejoblíbenější maturitní obory patří gymnázia, SOŠ v oborech Obchodní akademie, Informační technologie, Ekonomika a podnikání a také zdravotnické obory včetně Praktické sestry. Rostl také zájem o učňovské obory, přičemž mezi nejčastější volby patří Mechanik opravář motorových vozidel, Kuchař‑číšník a Kadeřník. Naopak úzce specializované obory zůstávají spíše na okraji zájmu. Podrobnější oborové i regionální přehledy jsou rovněž dostupné v datech a analytických výstupech Cermatu.

Střední školy

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Malé autobusy jsou jak stvořené do úzkých ulic Starého Města.

vydáno 15. dubna 2026  21:04

Kachny jsme viděli všude, ale ve fontáně ještě ne :-)

vydáno 15. dubna 2026  20:14

Do poutního chrámu v Hejnicích se po renovaci vrátil monumentální lustr

Do poutního chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích na Liberecku, který je národní kulturní památkou, se dnes po renovaci vrátil monumentální lustr z mosazi...

15. dubna 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.