Voda už je teplá, ryby mají za sebou tření nebo se k němu na některých vodách ještě vracejí, a do toho přicházejí přeháňky, bouřky a změny tlaku. Kapr v této době rozhodně není „vypnutý“, ale jeho chování bývá proměnlivé. Jeden den může přijímat potravu velmi ochotně, druhý den se jen přesouvá, odpočívá a o nástrahy nejeví větší zájem.
Tření je pro kapří tělo obrovská zátěž
Ryby se pohybují v mělčinách, v trávách, rákosí nebo u zatopených keřů, třou se o sebe i o překážky a vydávají mnoho energie. Po tření proto často potřebují doplnit síly. V teplé vodě pracuje kapří metabolismus rychleji, trávení je aktivnější a ryba dokáže potravu dobře využívat. Zároveň ale nemusí hned přijímat velké množství potravy. Často sbírá spíš přirozenou potravu, drobné živočichy, larvy nebo lehce stravitelná sousta.
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Na stojatých vodách se vyplatí krmit jednoduše, přesně a střídmě. Není nutné házet do vody velké množství krmení. Lepší je vytvořit menší, ale zajímavé místo. Stačí několik hrstí vařené kukuřice, řepky, pelet, krmítkové směsi nebo pár kuliček boilies. Velmi účinný je partikl, tedy kukuřice, řepka nebo třeba pšenice. Je to krmení, které nezrujnuje rybářovu peněženku, ale často skvěle funguje. Kapři ho dobře znají a rádi ho sbírají ze dna. Musí být ale správně připravené, tedy namočené a uvařené, aby rybám neublížilo.
Jak krmit
Na rybnících, jezerech a pískovnách často stačí krmit jen kolem nástrahy. Kapr přijede, najde pár soust a mezi nimi i háček s nástrahou. V teplé vodě je rozumné krmit opatrně také proto, že zbytky krmení se mohou rychleji kazit. Když záběry nepřicházejí, je lepší místo krmit jen lehce.
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Na řekách je situace trochu jiná. Proud krmení odnáší, proto je potřeba přemýšlet, kam se dostane. Hodí se vařená kukuřice, řepka, pelety, které se nerozpustí hned, případně boilies. Krmit se dá o něco vydatněji než na stojaté vodě, ale pořád s rozumem. Kapři často stojí za překážkami, v tišinách, u břehových hran nebo na rozhraní proudu a klidnější vody, kde čekají na potravu unášenou proudem.
Počasí na začátku června má na lov velký vliv
Teplé dny zrychlují aktivitu ryb, ale dusno a vysoký tlak mohou záběry zpomalit. Naopak déšť nebo bouřka dokážou vodu okysličit, ochladit její horní vrstvu a rozhýbat přirozenou potravu. Po přeháňce, při lehkém zakalení vody nebo u přítoků může přijít velmi dobrá chvíle k lovu. Při bouřce přímo nad vodou je ale na prvním místě bezpečnost.
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Rybáři by se neměli lekat, když uloví kapra odřeného, s poškozenými šupinami nebo červenými místy na těle. V tomto období je to často následek tření, ne nutně známka nemoci. Přesto si taková ryba zaslouží péči. Vyplatí se mít u sebe rybí dezinfekci, kapra položit na mokrou podložku, poraněná místa ošetřit a teprve potom ho šetrně pustit zpět. Po tření potřebují kapři čas, klid a co nejmenší stres. Kdo to respektuje, má větší šanci na úspěch a zároveň se k rybám chová tak, jak si zaslouží.