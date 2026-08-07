Po Tučňákovi mění pohlaví i Kloboučník. Druhá řada temného seriálu servíruje šíleného Jokera

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
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V anglickém originále Jokera ve druhé řadě Batman: Rytíř v plášti namluvil...

V anglickém originále Jokera ve druhé řadě Batman: Rytíř v plášti namluvil Matthew Needham. Herec je známý především jako Larys Strong ze seriálu House of the Dragon. | foto: Prime VideoČTK

Retro Batman se vrací
Batman má v téhle verzi oblek bez špičatých rukavic.
Alfred Pennyworth dostal od tvůrců seriálu nový, větší pupek.
Tučňáčí ženu naštvat opravdu nechcete.
14 fotografií
Na dalšího Batmana s tváří hubeňoura Roberta Pattinsona si ještě nějaký ten pátek počkáme. To ale naštěstí neznamená, že jsou fanoušci Temného rytíře o jeho nová dobrodružství odehrávající se mimo komiksové sešity zcela ochuzeni. Naopak. Na obrazovky streamovací platformy Prime video před několika dny dorazila desetidílná druhá série animovaného seriálu Rytíř v plášti. Ten spoluprodukuje režisér hraného snímku Matt Reeves, opět se odehrává v bohem zapomenutém Gothamu roku 1948 a netopýří hrdina se v něm znovu pouští do křížku s více i méně známými padouchy. A je to opět neskutečně vděčná fanouškovská zábava.

První řada seroše Batman: Rytíř v plášti debutovala na streamovací platformě Amazonu před dvěma lety. Seriál tehdy vzbudil pozornost především kontroverzními úpravami známých postav. Tvůrci změnili pohlaví Tučňáka, z Jima a Barbary Gordonových udělali Afroameričany a Harley Quinn přepracovali do podoby nezávislé, otevřeně lesbické psychiatričky bez jakékoliv vazby na Jokera. Právě příchodem posledně jmenovaného nejvýraznějšího Batmanovského arcilotra první řada končila. A jak správně tušíte, v řadě druhé to klaunský princ zločinu postupně pořádně roztočí.

Druhá řada seriálu Batman: Rytíř v plášti nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

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Noirová jednohubka

Jak jsem již detailněji rozepsal v článku před dvěma lety, tvůrčí změny, které v první sezoně Rytíře v plášti vyvolávaly mezi částí fanoušků svého času plamenné debaty, nepovažuji za problém. Naopak. Bavil mě nejen osobitý přístup tvůrců v čele s autorem kultovního animovaného seriálového Batmana z devadesátých let Brucem Timmem, ale i temná noirová atmosféra, kvalitní animace i jednotlivé epizodní zápletky, které chytře využívaly možnosti gothamského gangsterského podsvětí. Nejen Timm a Reeves, ale i režisérský matador mysteriózního žánru J. J. Abrams a známý komiksový scenárista Ed Brubaket, se toho tehdy fakt nebáli. V rámci přiblížení látky modernímu divákovi také hodně přidali na násilnosti.

Toxin smíchu je Jokerova ikonická chemická zbraň z komiksů DC.

Ve zmiňovaném devadesátkovém seriálovém Batmanovi - Batman: The Animated Series, ale i v dalších návazných seriálech z takzvaného DCAU (DC Animated Universe), se dříve tolik nezabíjelo a krvavě nemasakrovalo. Ať už se dělo cokoliv vážného, zřídkakdy někdo vyloženě umřel. Většinou jej Batman zachránil, nebo si dotyčný záporák jen natloukl zadek. Případně beze stopy zmizel. Tvůrci Rytíře v plášti se s tím naopak nemazali. A v nastoleném trendu pokračují i v případě aktuální druhé sezony. Zejména pak na jejím konci. Někteří fandové v diskuzích rovněž upozorňují na fakt, že v seriálu o něco málo „potemnělo“ tak nějak všechno. Mě osobně to neuráží.

Čtyři hodiny zábavy

Pokud si dáte druhou řadu Rytíře v plášti v kuse, strávíte u ní zhruba čtyři a půl hodiny. S přeskakování úvodních a závěrečných titulků pak něco kolem čtyř hodin. Jak už bylo zmíněno, a vyplývá to i z podstaty komiksové předlohy, na ploše deseti epizod se Batman v Gothamu utkává s nejrůznějšími bizarními zloduchy. Výraznější prostor dostává například Hádankář - gangster Edward Nigma trousící kolem sebe jednu hádanku za druhou, Strašák využívající toxiny vyvolávající strach či Šílený kloboučník, který se po vzoru Tučňáka z předchozí řady proměnil v ženu. A moderátorku bulvárního pořadu k tomu.

Retro Batman se vrací
Batman má v téhle verzi oblek bez špičatých rukavic.
Alfred Pennyworth dostal od tvůrců seriálu nový, větší pupek.
Tučňáčí ženu naštvat opravdu nechcete.
14 fotografií

Kdo se objevuje dál? Netradičního tvůrčího přístupu se dočkává i adrenalinová „zločinka“ Roxy Rocket, svůdná Thorn (Rose Forrest) připomínající jinou Batmanovskou záporačku – Poison Ivy, „němí“ Mr. Freeze, namyšlený mafián Rupert Thorne, ale i Harley Quinn, jež navazuje na svou výraznou úlohu z první série. Nechybí ani kult uctívačů netopýřího démona, kvůli kterému Batman ve čtvrté epizodě schytá nejeden krvavý šrám.

Alternativní pojetí známých padouchů přitom nepůsobí samoúčelně. Naopak dodává seriálu svěžest a dělá z každé epizody (nejedno) malé překvapení.

Šašek nakonec

Celou sérii diváka provázejí Jokerova camea, aby to pak v závěrečných dvou epizodách oproti všem předchozím až nezvykle vážný klaunský zloduch rozbalil naplno. Tvůrci moc dobře věděli, proč si tohohle záporáka schovat až na samotný závěr. Po dvou vlastních celovečerních filmech, pokud je tedy chcete brát na vědomí, Sebevražedném oddílu, cameu v Lize spravedlnosti Zacha Snydera i řadě videoher je totiž tenhle zabijácký klaun naprosto všude. A kdyby ovládl všech deset epizod, jeho kouzlo by vyprchalo dřív, než jeho smrtelně nebezpečný toxin smíchu. Takhle funguje jako skvěle nadávkované koření.

V druhé řadě Batman: Rytíř v plášti tvůrci změnili pohlaví Mad Hattera. Místo tradičního Jervise Tetche, muže posedlého Alenkou v říši divů, se objevuje ženská verze Mad Hatter, která vystupuje jako moderátorka bulvárního televizního pořadu.

V tomhle nejnovějším podání navíc nejde o potrhlého šprýmaře s úsměvem od ucha k uchu, ale o chladnokrevného psychopata a manipulátora, který se od většiny předchozích verzí liší. Díky tomu, že se s Jokerem neplýtvá, mohou navíc předchozí epizody naplno těžit z Batmanovy detektivní práce i střetů s pestrou galerií padouchů, kteří umírají jako mouchy, zatímco se noirový Gotham utápí v kouři.

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Prime mu sluší

Až na několik více či méně diskutabilních změn některých ikonických postav je tak druhá řada Batmana: Rytíře v plášti opět parádní fanouškovskou jízdou, která potvrzuje, že tento seriál patří k tomu nejlepšímu, co mohou komiksoví fanoušci na streamovacích platformách v současnosti sledovat. Na Prime Video, domově seriálů Banda, Gen V, Invincible, The Tick nebo The Legend of Vox Machina, to zkrátka dospělejším komiksovým adaptacím sluší. Jen tak dál!

Batman: Rytíř v plášti

  • Tvůrci: Bruce Timm
  • Výkonní producenti: Bruce Timm, Matt Reeves, J. J. Abrams, Ed Brubaker, James Tucker, Sam Reg
  • Režie: Christopher Berkeley, Matt Peters, Christina Sotta
  • Hudba: Frederik Wiedmann
  • Hrají: Hamish Linklater – Batman / Bruce Wayne, Matthew Needham – Joker, Jason Watkins – Alfred Pennyworth, Eric Morgan Stuart – Jim Gordon, Krystal Joy Brown – Barbara Gordon, Jamie Chung – Harley Quinn / Dr. Harleen Quinzel, Christina Ricci – Catwoman / Selina Kyle, Diedrich Bader – Harvey Dent / Two-Face, Minnie Driver – Oswalda Cobblepot (Tučňák), John DiMaggio – Harvey Bullock, Cedric Yarbrough – Rupert Thorne a Michelle C. Bonilla – Renée Montoya
  • Produkce: Adamma Ebo, Adanne Ebo
  • Casting: Agnes Kim, Sarah Noonan
  • Střih: Marc Stone
  • Studio: Amazon MGM Studios, Warner Bros. Animation, Bad Robot Productions, 6th & Idaho Motion Picture Company

Edward Nygma alias Riddler (v překladu Hádankář)

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