Po Vánocích bojuje s vysokým cukrem v krvi i zdravý člověk. Jak stabilizovat glykemii bez drastických diet?

Autor: Metro.cz
  16:20
Vánoční obžerství střídají v lednu striktní diety a permanentky do posilovny. Předsevzetí však zřídka vydrží déle než pár dnů. Konzumace cukroví, chlebíčků i bramborového salátu způsobuje rozkolísání hladiny cukru v krvi, čemuž se říká glykemie. U diabetiků se pak hodnoty vrací zpět k normálu i dva měsíce. S vysokou hladinou cukru v krvi bojují po svátcích také zdraví lidé.
Kilové krabice s dvanácti druhy z Cukrárny Myšák vyjdou na 2 195 korun. Většina byla vyprodaná již v listopadu. (19. prosince 2025) | foto: Cukrárna Myšák

Podle diabetoložky Marie Kureš z Nemocnice Jablonec nad Nisou mají často lidé potřebu po Vánocích razantně změnit svůj životní styl a nastaví si cíle, které nezvládnou dodržet. Hladoví, což se odráží na jejich energii. Jsou nevýkonní a cítí se unavení a slabí.

„Lidé mají pocit, že postupná změna není dostatečná a efektivní. Přitom je to naopak dobrá cesta k návratu do běžného režimu a ke stabilizaci glykemie. Doporučujeme lidem proto v lednu jíst tak, jak jsou zvyklí, ale omezit sladké a postupně například vyměnit bílé rohlíky za celozrnné pečivo,“ popisuje lékařka.

Vlčí hlad versus cukr

Lidé, kteří v prosinci upřednostňovali potraviny bohaté na jednoduché sacharidy, jako je bílá mouka a cukr, si do ledna přinášejí rozkolísanou hladinu glykemie. Bojují tak s výraznou chutí na sladké a s takzvaným vlčím hladem. „Cukr má tendence prudce vystoupat a pak zase spadnout, což nás nutí dát si další cukr. Kousek sladkého proto doporučuji vždy doplnit například o nízkotučný tvaroh, který glykemii udrží stabilní,“ popisuje Kureš.

Sváteční rohlíčky z penamu v Albertu na pražském Smíchově - 200g balení po slevě za 54,90 Kč, kilogram tedy v přepočtu za 274,50. S upozorněním na blížící se expiraci. (19. prosince 2025)

S velkými výkyvy chutí a pocitem „vlčího“ hladu pomůže dostatek bílkovin. Dokáže zlepšit glykemický index celého jídla a zasytí na delší dobu. Bílkoviny zpomalují vstřebávání cukru do krevního oběhu a tím prodlužují pocit sytosti a hladina cukru tolik nekolísá. „Do jídelníčku doporučuji zvolit zakysané mléčné výrobky, klidně s nižším obsahem tuku. Jednoduchým zdrojem bílkovin jsou i proteinové doplňky. Dále je vhodné přidat vlákninu ve formě ovoce a zeleniny,“ radí lékařka.

Zatímco v prosinci uzobávají lidé různé dobroty prakticky nepřetržitě, v lednu naopak nastupují na režim jednoho až dvou jídel denně. „Po svátcích se cítíme přesycení a sklouzáváme k nepravidelnému stravování. Typicky lidé vynechávají snídani, a naopak se přejídají ve večerních hodinách. Pro hladinu našeho krevního cukru je přitom nejvhodnější jíst pravidelně a po menších porcích,“ říká Kureš. Důležité je nevynechávat snídani a snažit se, aby bylo první jídlo dne vyvážené. Po noci je tělo citlivější na sacharidy a obsah snídaně výrazně ovlivní rozložení energie během celého dopoledne i chuť na sladké.

Rychlé zdroje bílkovin

Typická česká kuchyně je bohatá na sacharidy a tuky, ale chybí jí dostatek vlákniny a bílkovin.

„Přepadne-li nás hlad a nemáme po ruce kvalitní jídlo, sáhneme po rychlém řešení – třeba po bílém rohlíku s pařížským salátem. Tato svačina však má minimum bílkovin a vlákniny, zato velké množství sacharidů a tuků, což nevyhnutelně vede k brzkému pocitu hladu,“ vysvětluje Kureš. Diabetoložka proto doporučuje obědy i svačiny do práce plánovat a připravovat dopředu. Zároveň radí mít vždy po ruce rychlé zdroje bílkovin, jako je zakysaný nápoj nebo bílý jogurt, které zpomalí uvolňování energie z jídla.

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.