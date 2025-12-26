Pohled na jídelní lístky nebo cedule u vchodu do restaurací hlásají, že běžné denní stravování vyjde jedlíka přibližně na dvě stovky. Tedy, jen hlavní jídlo bez polévky nebo nápoje. I když stravovací zařízení, kde lze celé obědové menu pořídit za výše uvedenou cenu, úplně nevymizela. I tak musejí strávníci sáhnout do peněženky hlouběji.
Optimálních 185 korun
Úlevu jim bezesporu přinášejí příspěvky na stravování do zaměstnavatele. Dobrou zprávou je, že od ledna 2026 Maximální limit stravného, ze kterého se bude počítat daňově optimální výše příspěvku zaměstnavatele na stravování pro rok 2026, se od ledna zvyšuje na 185 korun.
Oproti minulému roku bude tedy limit vyšší o 8 korun. Až 70 procent z této částky denně, tedy 129,50 korun, může zaměstnavatel osvobozeně přispět zaměstnanci na jeho stravování. Plnohodnotný oběd přitom vyjde průměrného českého zaměstnance podle Edenred Restaurant Indexu na přibližně 198 korun, tedy o 68,5 korun více.
Výhodné skóre 45 ku 55
Jak je obvyklé, na konečné hodnotě stravenky, tak, aby pokryla cenu průměrného obědu, se mohou podílet také zaměstnanci – při dodržení spoluúčasti dle zavedeného, a ve veřejné sféře povinného, pravidla 45:55 činí nejvýhodnější hodnota papírové či elektronické stravenky 235 korun, což je o zhruba čtyři procenta více než v roce 2025.
Ve veřejném sektoru je spolufinancování ze strany zaměstnance nebo FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb) dokonce podmínkou. Vůbec nejvýhodnější je pak pro obě strany dodržet „optimální cenu stravenky“ – tedy takovou, při níž je naplno využito limitu pro zvýhodnění.
Firma 129,50, zaměstnanec 105,50
„Při zachování poměru příspěvku zaměstnavatele a zaměstnance 55 procent ku 45 procentům vychází tato částka na 235 korun. Zaměstnavatel v takovém případě přispívá na jednu stravenku 129,50 korun – tedy maximum daňově uznatelného limitu – a zaměstnanec se podílí ve výši 105,50 korun,“ vysvětluje Aneta Martišková z vedení Edenredu.
Z historických důvodů poměr 55:45, který byl pro daňovou uznatelnost zrušen konsolidačním balíčkem, dodržuje i řada zaměstnavatelů v soukromém sektoru.
Rozvezené jídlo