Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu čeká Českou republiku po celý týden dlouhotrvající vlna veder, která se může přehoupnout i do týdne následujícího. Odhadované teploty by mohly o víkendu vyšplhat až na 37 °C.
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Ti, kteří sledují vývoj počasí v aplikaci nebo na webových stránkách Yr.no, za kterými stojí Norský meteorologický institut a Norská vysílací společnost (NRK), uvidí pro Prahu předpověď ještě vyšší. Na sobotu předvídá norská společnost teploty nad 40 °C. Pokud by se tato předpověď naplnila, mohl by padnout nový český teplotní rekord. Prvenství zatím drží teplota 40,4 °C, kterou na své zahradě v Dobřichovicích naměřila 20. srpna 2012 amatérská meteoroložka Zdeňka Polanecká.
Úterý 23. 6.: Slabé ochlazení a doznívající bouřky
Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle se mohou tvořit mlhy. Během dne lze očekávat oblačnost a ojedinělý výskyt přeháněk nebo bouřek. Ty jsou pravděpodobnější v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadě Moravy. Večer se obloha opět vyjasní.
- Teploty: Maximální denní teploty vystoupají na 24 až 29 °C, na jihu Moravy kolem 30 °C, na horách v 1000 m se budou pohybovat kolem 22 °C.
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Středa 24. 6.: Slunečno, v nížinách začínají tropy
Po celý den bude jasno až polojasno. Pouze na Šumavě se při přechodně zvětšené oblačnosti může během dne objevit ojedinělá přeháňka nebo bouřka. V nížinách lze očekávat tropické teploty.
- Teploty: Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 32 °C. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 13 °C, v údolích až na 10 °C.
Čtvrtek 25. 6.: Jasná obloha a další oteplení
Ve čtvrtek lze očekávat slunečno a rostoucí teploty. Zpočátku bude převážně jasno, během dne přechodně polojasno.
- Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 a 34 °C. V noci lze očekávat teploty mezi 18 a 14 °C, v údolích mohou klesnout k 11 °C.
Pátek 26. 6.: Sluneční výheň a tropy
Konec pracovního týdne přinese slunečno s tropickými teplotami a jasnou až polojasnou oblohou. Pravděpodobnost srážek je nulová.
- Teploty: Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 30 a 35 °C. Noc bude teplá s teplotami mezi 20 a 15 °C.
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Sobota 27. 6.: Extrémní teploty na víkend
První víkendový den bude slunečno s tropickými teplotami. Obloha bude jasná až skoro jasná bez jakýchkoliv srážek.
- Teploty: Odpolední maxima dosáhnou extrémních 32 až 37 °C. Noční minima neklesnou pod 21 až 16 °C.
Neděle 28. 6.: Úmorná horka a návrat bouřek
Závěrem týdne lze očekávat polojasno až jasno. Postupně však začne přibývat oblačnost a při ní se ojediněle, postupem času až místy, objeví přeháňky nebo bouřky. Větší pravděpodobnost těchto srážek bude v Čechách.
- Teploty: Denní maxima zůstanou zpočátku extrémně vysoká na hodnotách 32 až 37 °C. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 23 až 18 °C.