Během noci na úterý bude převážně zataženo až oblačno, zejména v Čechách a na Českomoravské vrchovině se mohou místy objevit mlhy, ojediněle i mrznoucí. Ve východní polovině území se místy přidá slabý déšť nebo mrholení, výjimečně také mrznoucí. Teploty klesnou na +2 až −3 °C.
Úterý nabídne převážně zataženou oblohu, postupně se však místy v Čechách a ve Slezsku může objevit i polojasno. Mlhy budou ustupovat, ale na východě republiky se zpočátku stále může objevit slabý déšť nebo mrholení, místy i mrznoucí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 1 až 6 °C, ojediněle až kolem 8 °C.
|
Kolony na severovýchodě Prahy mají řešení. Město již zná projektanty úprav
Středa přinese déšť a hrozbu ledovky
Ve středu dorazí od západu déšť na většinu území. Zvlášť v západních Čechách se zpočátku může objevit i mrznoucí déšť, meteorologové proto upozorňují na možnost tvorby ledovky. Denní maxima vystoupají na 3 až 7 °C. Čtvrtek zůstane oblačný až zatažený. Teploty se budou pohybovat mezi 5 až 10 °C. V pátek se přidají přeháňky, na horách postupně i smíšené nebo sněhové srážky.
O víkendu návrat zimy
Zatímco pracovní týden bude spíše jarní, víkend už připomene zimu. Od soboty do pondělí se očekává oblačno až zataženo, místy sněžení nebo sněhové přeháňky. Noční teploty postupně klesnou až k −6 °C a denní maxima se budou držet jen mezi 0 až 5 °C.