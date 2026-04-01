Ve čtvrtek bude podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu převládat oblačná až zatažená obloha. Zejména v jižní části republiky se bude vyskytovat slabý déšť, který bude v polohách nad 1100 metrů přecházet ve srážky sněhové. Příznivější situace nastane v severozápadní polovině Čech, kde bude většinou polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 8 až 12 °C, přičemž při vyjasnění v Čechách mohou maxima dosáhnout až 14 °C.
Kam s dětmi v Praze o Velikonocích? Vezměte je za zvířaty, na tvořivé dílny nebo do muzea
Aprílový závěr týdne
V pátek se očekává převážně polojasná až jasná obloha. Během dne však bude od severozápadu přechodně přibývat oblačnost, kterou mohou doprovodit ojedinělé přeháňky, na horách nad 1000 metrů i sněhové. Napadnout může až 1 cm nového sněhu. Teploty zůstanou stabilní v rozmezí 8 až 12 °C, přičemž jihovýchodní Morava může pocítit teplejší proudění s maximy až 14 °C. Noční minima se budou pohybovat mezi +4 a −1 °C.
Proměnlivý víkend
V sobotu se začne projevovat pozvolný vzestup teplot, které přes den dosáhnou 11 až 16 °C. Obloha bude zpočátku jasná, v průběhu dne bude od severozápadu přibývat oblačnost s možností ojedinělých přeháněk. Noc bude stále chladná, při slabém větru mohou teploty klesnout až k −2 °C.
Slavíte správně Velikonoce? Pokud si nechcete domů přinést smůlu, v tento den si nic nepůjčujte
Neděle přinese výrazný příliv teplého vzduchu. Převládat bude jasno až polojasno a denní maxima vystoupají na nadstandardních 17 až 21 °C. Klidný ráz počasí se začne měnit až během večera, kdy od severozápadu dojde k přibývání oblačnosti a následnému výskytu místních přeháněk.
Na pomlázku s deštníkem
Velikonoční pondělí bude ve znamení zvýšené oblačnosti. Meteorologové očekávají oblačno až zataženo s místními přeháňkami, které však budou během dne od severozápadu ustávat. Večer by mělo dojít k výraznému ubývání oblačnosti až do úplného vyjasnění. Teploty se budou během dne pohybovat v rozmezí 13 až 17 °C.
Výhled na týden
Po svátcích se aprílový charakter počasí uklidní. Od úterý by měla převládat jasná až polojasná obloha s denními teplotami mezi 14 až 19 °C. Ve čtvrtek se předpokládá přibývání oblačnosti od západu a postupné ochlazování na 9 až 14 °C. Noční teploty se budou i nadále pohybovat blízko bodu mrazu, ojediněle mohou klesnout k −1 °C.