„O ústřední záhadě nevyřešeného případu v seriálu nic čtenářům prozradit dopředu nechci a nemohu. Spoilerovat se přece nemá,“ říká pro deník Metro režisérka o svém novém kriminálním seriálu Mladá krev Alice Nellis. Každá epizoda přináší nový případ, na jehož vyšetřování spolupracuje dvojice složená z mladého adepta a zkušeného mazáka.
Co vás inspirovalo k vytvoření námětu pro seriál Mladá krev?
Odmalička mám ráda detektivky a forma seriálu, ve kterém člověk nejen může sledovat logické a akční řešení jednotlivých případů, ale také postupně poznávat postavy vyšetřovatelů, mě baví. Je to kombinace logiky, akce a zároveň emocí. Kontrast toho, že vyšetřovatel je denně konfrontovaný s něčím tak krajním, jako je násilná smrt, a zároveň musí žít svůj normální, osobní život, je vždy živnou půdou pro zajímavé osudy a výrazné charaktery. Konkrétní námět pro Mladou krev vznikl z nápadu, jak život na oddělení vražd ovlivní to, že se v jednom okamžiku nečekaně i čekaně přijde o téměř polovinu vyšetřovatelů a musí rychle nabrat nové.
Jaké výzvy jste během natáčení seriálu musela překonat?
Ranní vstávání – někdy i ve tři. Divoké natáčení akční scény s kaskadéry, kdy jsme na jednom place měli najednou tři až čtyři kamerové jednotky, které kvůli měnícímu se počasí musely pobíhat sem tam. Počasí, které nás kupodivu neposlouchalo. Ale to všechno k danému žánru patří – aspoň to také bylo trochu napínavé a akční.
Jak se vám spolupracovalo s mladými herci a jaký přístup jste při práci s nimi zvolila?
S mladými herci se mi spolupracovalo vlastně dost podobně jako s těmi méně mladými. Dobře. Před natáčením jsme zkoušeli, hledali společně věci, které baví je a mohly by bavit i jejich postavy, a snažili se najít způsob, aby jim postavy, s nimiž budou muset vydržet půl roku intenzivního natáčení, byly blízké.
Jaký je váš nejoblíbenější moment v seriálu a proč?
Jeden z nejsilnějších momentů, který mě samotnou ve střižně znovu překvapil, byla chvíle, jak policisté reagují na zprávu o smrti jednoho ze svých kolegů. Každý po svém. Silně, bez patosu. Lidsky. Při natáčení je vždy spěch a člověk se nemůže zastavit. Když jsem pak ale ve střižně znovu a znovu viděla záběry, ve kterých jednotlivým postavám dochází, co se vlastně stalo, a každý na to po svém reaguje, byla jsem dojatá.
V čem se podle vás liší Mladá krev od ostatních kriminálních seriálů? Přece jen jich v tuzemsku vzniká spousta...
Od začátku jsme se snažili, aby zajímavé byly nejen postavy vyšetřovatelů, ale také zločinců. Vraždy, které se v jednotlivých dílech řeší, nejsou jen nějaký náhodný úder nevysvětlitelného zla. Hledáme nejen vraha, ale i jeho motivace a osobní příběh. O to zajímavější a plastičtější pak může být vyšetřování a postoje vyšetřovatelů k řešení jednotlivých případů. A také se chvílemi náš seriál nebere tak vážně…
Jaký vliv měla vaše zkušenost s filmovou režií na režijní přístup k tomuto seriálu?
Baví mě pohybovat se mezi různými žánry – některé filmy, které píšu nebo točím, jsou silně citové a komorní, ale stejně tak mě bavilo psát Němá tajemství nebo točit Pustinu. Seriál Mladá krev je klasickou krimi, která mi ale dala prostor pro zajímavou práci jak s herci, tak s vizualitou. Baví mě točit akční scény, kde si mohu hrát s napětím, obrazovým vyprávění a dynamikou střihu. Dovoluje mi to zúročit technickou praxi z natáčení reklam, kde se během půl minuty musí odehrát často výrazně vizuální, rychlý příběh. Myslím, že silná vizualita pomáhá tomuto žánru budovat silné atmosféry a z nich plynoucí emoce. Určitým kontrastem k tomu je zase lehkost a nadhled, kterou do příběhu vnáší osobní linky mladých vyšetřovatelů a jejich vzájemné poznávání, boje o přízeň „seniorů“ a také spojenectví, které z těchto bojů nakonec vzniká. Kombinace napětí, logiky, silných citů a zároveň nadhledu a humoru je pro režiséra vždy výzvou a zároveň radostí.
Jak jste vybírali herce pro hlavní role? Co vás na nich bavilo a zaujalo?
Chtěli jsem vytvořit partu čtyř velmi rozdílných, výrazných osobností, z nichž každý přinese do seriálu zajímavý osobní příběh. Při castingu jsme je zkoušeli v různých kombinacích – hledali jsem partu, která i přes rozdílné povahy, bude disponovat společným smyslem pro humor a určitý nadhled. A hlavně – potřebovali jsem opravdu výborné herce, kteří nás budou těch šestnáct dílů nejen bavit, ale také jim budeme věřit. Nakonec se všichni do svých postav a vzájemných vztahů tak vžili, že i mimo natáčení začali působit, jak parta. Což je prostě… radost.
