Už páteční noc nabídne převážně zataženou oblohu. Na severovýchodě se místy objeví slabé sněžení, jinde spíš jen ojediněle. V Čechách meteorologové upozorňují na mrznoucí mlhy. Teploty v noci klesnou na –1 až –5 °C.
Kde dnes bude sněžit?
Zatímco včera se objevovalo sněžení téměř na celém území, dnes bude sněžit převážně jen v severovýchodní polovině území, navíc jen slabě. „V jihozápadní polovině území bude dnešek beze srážek nebo jen výjimečně velmi slabé sněžení,“ uvedl dnes ráno Český hydrometeorologický ústav.
Sobota bez slunce, neděle zůstane chladná
Ani sobota nepřinese výraznou změnu. Po celý den bude většinou zataženo, ojediněle se objeví slabé sněžení. Na Moravě může místy mrholit, a to i mrznoucí. V Čechách se znovu mohou tvořit mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi –1 až +3 °C, na severovýchodě zůstanou pod nulou.
V podobném duchu se ponese i neděle. Převážně zataženo, místy slabé sněžení a na západě opět mrznoucí mlhy. Noční teploty spadnou na –1 až –5 °C, na severovýchodě až k –8 °C. Přes den bude maximálně kolem nuly, na severovýchodě dokonce kolem –5 °C.
Zlom přijde ve středu
Pondělí a úterý žádné výrazné zlepšení nepřinesou. Počítat je třeba se zataženou až oblačnou oblohou a místy občasným sněžením. Teploty přes den se budou držet většinou mezi –2 až +2 °C, v noci může být i kolem –9 °C.
Od středy se ale začne postupně oteplovat. Denní teploty vystoupají na 3 až 8 °C, v noci už se budou pohybovat většinou kolem nuly nebo mírně nad ní. Sice zůstane zataženo a místy se objeví déšť, na horách sněžení, ale po dlouhé době půjde o výrazný teplotní skok.