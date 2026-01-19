Dnes bude převážně slunečno. Během dne se může nízká oblačnost objevit jen ojediněle, hlavně na Moravě. Denní teploty se budou pohybovat mezi minus třemi a plus dvěma stupni Celsia, ve Slezsku může být až pět stupňů nad nulou.
Podobný ráz počasí vydrží i v dalších dnech. Přes den se teploty udrží kolem bodu mrazu, v noci ale mohou klesat až k minus deseti stupňům, při jasné obloze i níže. Objevit se mohou také mrznoucí mlhy. Silný vítr s nárazy kolem 70 kilometrů v hodině očekávají meteorologové na Českomoravské vrchovině ještě v úterý, ve středu už vítr zeslábne.
Mrazivý čtvrtek
Nejchladněji bude ve čtvrtek. Na jihozápadě našeho území se mají teploty pohybovat pouze kolem minus pěti stupňů Celsia.
Od pátku se počasí začne měnit. Obloha se zatáhne a na východě republiky může začít slabě sněžit. Noční teploty už nebudou klesat pod minus deset stupňů. Přes den zůstanou hodnoty kolem nuly a podobné počasí se očekává i o víkendu. ČHMÚ předpovídá na závěr týdne občasné sněžení, v nejnižších polohách se může objevit i déšť se sněhem.