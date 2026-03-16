Už v úterý bude počasí v jednotlivých částech republiky rozdílné. V západní polovině území se očekává polojasno až oblačno, ráno a večer může být místy i skoro jasno. Přeháňky se objeví jen ojediněle. Na východě bude naopak oblačno až zataženo a přeháňky budou četnější, během odpoledne jich ale začne ubývat.
Ve vyšších polohách mohou být srážky zpočátku sněhové. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 6 až 11 stupni Celsia, na horách kolem jednoho stupně.
Opět pod nulou
Ve středu se počasí výrazně zlepší. Převládat bude jasno až polojasno, jen na jihu a severovýchodě může být zpočátku místy zataženo nízkou oblačností. V noci teploty klesnou na +4 až −1 stupeň, v západní polovině Čech může být kolem −3 stupňů. Přes den se ale výrazně oteplí a teploměry ukážou 11 až 16 stupňů.
Podobný charakter počasí nabídne také čtvrtek. Bude jasno až polojasno, během dne se přechodně může objevit více oblačnosti. Noční teploty klesnou na +3 až −2 stupně, při slabém větru může být až −4 stupně. Denní maxima se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni.
Poslední sněhové přeháňky?
Změna dorazí v pátek. Obloha bude většinou oblačná až polojasná a od severu přechodně až zatažená. Na řadě míst se objeví déšť nebo přeháňky, ve vyšších polohách nad zhruba 700 metrů mohou být srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty klesnou na 6 až 10 stupňů, v nížinách mohou dosáhnout až 12 stupňů.
Také o víkendu meteorologové očekávají spíše proměnlivé počasí. Převládat má jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle objevit přeháňky. Denní teploty se budou většinou pohybovat mezi 8 až 13 stupni.