Počet požárů o čarodějnicích prudce vzrostl. Na vině je ale něco jiného

Lukáš Karbulka
  16:15
Hasiči měli během poslední dubnové noci výrazně více práce než obvykle. Kombinace sucha, tepla a větru vedla k prudkému nárůstu požárů napříč Českem. Tradiční pálení čarodějnic přitom tvořilo jen malou část všech zásahů.
Tradiční pálení čarodějnic o Filipojakubské noci proběhlo v Řevnicích na jedné z největších vater ve Středočeském kraji. (30. dubna 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Počet požárů během letošní filipojakubské noci výrazně vzrostl. V noci z 30. dubna na 1. května evidovali hasiči celkem 160 požárů, zatímco loni jich bylo pouze 70. Přímou souvislost s tradičním pálením čarodějnic mělo přitom jen přibližně deset případů, většina požárů vznikla v důsledku sucha. Informovala o tom mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kristýna Posekaná. Pro srovnání – loni bylo s touto tradicí spojeno 31 požárů.

Hasiči už v závěru dubna zaznamenávali zvýšený počet výjezdů. „Přestože hasiči vyjíždějí v průměru ke 49 požárům denně, ke konci letošního dubna se počty takových zásahů pohybovaly okolo 80. Poslední dny přesáhly i stovku,“ uvedla Posekaná. „Může za to hlavně sucho, teplo a vítr. Většina z nich totiž vznikla v přírodě,“ doplnila. Během noci hasiči zasahovali také u čtyř lesních požárů, které byly vyhlášeny ve druhém stupni požárního poplachu.

Navzdory zvýšenému počtu požárů zůstává počet nahlášených ohňů stabilní. Prostřednictvím portálu hasiči přijali téměř 12 500 oznámení o plánovaném pálení, což odpovídá loňským číslům. Samotných zásahů spojených s pálením čarodějnic však letos výrazně ubylo. „Podle předběžných informací od zasahujících jednotek mělo přímou souvislost s touto tradicí okolo deseti případů,“ uvedla mluvčí.

Česko vysychá, voda mizí: Březen i duben hluboko pod normálem, varují meteorologové

Ohně viditelné až z vesmíru

Tradiční ohně byly letos díky jasné obloze viditelné dokonce i z vesmíru. Snímky ze čtvrtečního večera zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. „Usmálo se štěstí a pálení čarodějnic provází vcelku jasná obloha. Proto můžeme tak jako každý rok pozorovat tyto ohně i z vesmíru pohledem meteorologické družice. Ohně jsou na snímku viditelné jako fialové tečky,“ uvedli meteorologové na síti X.

Filipojakubská noc má dlouhou tradici. Noci z 30. dubna na 1. května se odedávna přisuzovala magická moc a lidé zapalovali ohně na ochranu před zlými silami. Tento zvyk přetrval dodnes. Na stejné období připadá také keltský svátek Beltine a v severní Evropě je noc známá jako Valpuržina.

