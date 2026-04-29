Počet zemí, kde zálohují petky a plechovky, v Evropě stoupá. Česko zůstává černým pasažérem

Pavel Hrabica
  7:32
Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko. Česko je obklíčené státy, kde už naskočili na systém vratných nápojových obalů typu PET a plechovek. Tam všude se už vypité nádoby nepovalují hromadně kolem obchodům v pangejtech a v přírodě. Současná vláda připravované zálohování petek a plechovka zařízla. Nově teď začalo v Evropě zálohovat Portugalsko a seznam už bude mít téměř dvacítku členů.

Kdyby byla vratná, v lese by asi nezůstala. | foto: Metro.cz

Portugalsko od 10. dubna 2026 zavedlo zálohový systém. Po vzoru dalších zemí Evropy chce i Portugalsko snížit množství odpadu a navýšit podíl opětovného využití odpadového materiálu.

Od Lisabonu až po Madeiru

Důvodem je mimo jiné dodržení evropského nařízení, které už od letošního srpna stanovuje všem zemím EU povinnost sběru 80 procent PET lahví a plechovek a od roku 2029 dokonce 90 procent. I v České republice bude nutné situaci řešit, při současném nastavení systému totiž nedokáže normu splnit (PET lahví vytřídíme ročně zhruba 73 procent a plechovek dokonce pouze kolem 30 procent). Je spočítané, že Česko bez zálohování těchto čísel nedosáhne.

Portugalsko zavádí zálohový systém celonárodně, včetně ostrovů Azory a Madeira. Pro snazší přechod na systém začíná 120denním přechodovým obdobím, během kterého se zpětný odběr vztahuje pouze na nápojové obaly označené symbolem. Poté už budou do systému zahrnuty všechny PET lahve a plechovky o objemu do tří litrů. Spotřebitelé za obal uhradí zálohu 0,10 eura (zhruba 2,40 koruny), kterou si následně při vrácení mohou vybrat ve formě poukazu směnitelného za hotovost, nebo mohou částku věnovat na charitu. Správcem systému byla stanovena nezisková organizace SDR Portugal a zálohované nápojové obaly budou přijímat všechny maloobchodní prodejny o ploše nad 400 metrů čtverečních, čímž vznikne více než tři tisíce odběrných míst. Důvodů, proč Portugalsko a další evropské země přecházejí na zálohový systém, je několik. Ze zkušeností vyplývá, že se zatím jedná o nejefektivnější způsob třídění a recyklace odpadu, a Evropská unie právě na tato kritéria klade větší důraz.

Česká chuť třídit stagnuje

EU zároveň apeluje na opětovné využití materiálu při výrobě nových PET lahví – podle Evropské směrnice o jednorázových plastech musí PET lahve od roku 2025 obsahovat alespoň 25 procent recyklovaného materiálu a od roku 2030 minimálně 30 procent recyklátu. Nejedná se však pouze o legislativu, která evropské státy ke změně systému vede. Při běžném systému svozu tříděného odpadu dochází k nízké míře recyklace a snižování kvality materiálu pro další využití.

„V České republice přicházíme každý rok o tisíce tun materiálu, který by se mohl znovu využít. Na skládce nebo ve spalovně končí více než padesát procent PET lahví a sedmdesát procent plechovek. Zálohový systém přináší nejen větší míru návratnosti nápojových obalů, ale také jeho opakované zpracování pro další využití bez ztráty kvality materiálů,“ upozorňuje Lutfia Miňovská, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz.

Důležitým měřítkem je opětovné využití sesbíraného materiálu. V současné nejisté době je potřeba dbát na surovinovou nezávislost a neplýtvat. Ve stávajícím systému však dochází nejen k nízké míře návratnosti obalů, ale navíc se při následném procesu ztrácí kvalita pro jeho znovuvyužití v potravinářském průmyslu (pro výrobu nových PET lahví se u nás využije pouze 17 procent lahví recyklovaných, ostatní materiál se musí kupovat ze zahraničí). U plechovek je ztráta ještě vyšší, přitom hliník ze správně recyklovaných plechovek lze využít téměř beze zbytku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.