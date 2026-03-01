„Prosím, smaž ty fotky ze včera!“ Pokud vám při jízdě v MHD přišla podobně laděná zpráva, možná jste nebyli jediní, kdo si ji prohlédl.
Cestování veřejnou dopravou se pro mnohé stalo ideální příležitostí k vyřízení soukromých i pracovních záležitostí. Psaní zpráv na veřejnosti je pro 76 procent lidí naprostou samozřejmostí a téměř třetina se v davu nebojí zadávat ani svá hesla.
|
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Přestože mobil používáme prakticky všude a na cokoliv, pocit soukromí při tom nemáme. Až 88 procent respondentů říká, že jim vadí, když jim někdo vidí do displeje telefonu, a 67 procent už někdy mělo pocit, že jim někdo kouká přes rameno. Soukromí na displeji tak rozhodně není hypotetický problém, ale běžná zkušenost.
Metro jako pojízdná kancelář i banka
Co Češi na mobilech během cestování vlastně dělají? Nejčastěji projíždějí sociální sítě, vyřizují soukromé zprávy nebo pracovní e-maily. Výjimkou však nejsou ani citlivé operace. K přihlašování do internetového bankovnictví se přiznalo 43 procent respondentů, přičemž celá čtvrtina z nich neváhá na veřejnosti zadávat také platby. Zajímavostí je, že k těmto riskantnějším bankovním operacím ve veřejné dopravě inklinují výrazně častěji muži než ženy.
Některé aktivity na telefonu si přeci jen necháváme až na doma, přiznává 85 procent dotazovaných. „Nejčastější překážkou je ochrana soukromí,“ vysvětluje zadavatelka výzkumu Veronika Schieblová ze společnosti Samsung. „Následují obavy o bezpečnost hesel a bankovnictví a u nejmladších respondentů do 23 let hraje výraznou roli také stud nebo pocit trapnosti,“ uvádí Schieblová. Právě pro nejmladší generaci je pak narušení soukromí obzvlášť citlivé. Zvídavé pohledy do displeje jim vadí nejen od cizinců v MHD, ale také od vlastních rodičů.
Obezřetnosti vycházejí vstříc i samotní výrobci chytrých telefonů a příslušenství. Už nyní si lze pořídit například speciální nalepovací skla a fólie, která z určitého úhlu pohledu znesnadňují nahlížení na displej. „Mobily jsou součástí prakticky všech aspektů života a jejich používání tedy reálně naše soukromí ovlivňuje,“ myslí si Schieblová.
Signál v metru