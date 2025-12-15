Po loňském úspěchu se do Prahy vrací výpravná multimediální koncertní show The Universe of John Williams, která skladateli vzdává hold. Diváci ji zažijí v pondělí 29. prosince v pražském O2 universu. Zazní slavné skladby pětinásobného držitele Oscara nejen z již zmiňovaných filmových hitů, ale také z Indiana Jonese, Jurského parku, E. T. – Mimozemšťana, Supermana či Schindlerova seznamu.
Vizuální show i příběhy
O hudební zážitek se postará The City of Prague Philharmonic Orchestra a velký pěvecký sbor. Koncert doplní působivá multimediální podívaná s filmovými projekcemi i živými záběry orchestru.
Celý večer opět povede charismatický britský dirigent Pete Harrison, který koncert obohatí i jako vypravěč o osobní postřehy a zajímavosti ze vzniku slavných filmových melodií.
Darth Vader se opět vrací na scénu
Podle organizátorů se program oproti loňsku promění. Jistý je však návrat jednoho z nejočekávanějších momentů – příchodu záporáka z Hvězdných válek Dartha Vadera na scénu. Závěr koncertu navodí sváteční atmosféru hudbou z oblíbeného snímku Sám doma.