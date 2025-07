„Do čeho jsem se to sakra dostala?“ ptá se ústřední postava (a zároveň touhle hláškou odráží pocity mnoha diváků) knihy, kterou píše hlavní hrdinka seriálu A jak to bylo dál... Carrie. Spisovatelku samozřejmě v diblíkovském podání opět ztvárňuje nestárnoucí (akorát, že vůbec) Sarah Jessiky Parker. Společnost jí opět kromě několika nových tváří z předchozích řad dělají původní hrdinky Sexu ve městě, tedy Charlotte (Kristin Davis) a Miranda (Cynthia Nixon). Samantha opět dorazí pouze letmo a komplet virtuálně. Její představitelka Kim Cattrall návrat odmítla. Podle médií kvůli „toxickému vztahu“ s Parker.

Seriál je v případě své třetí sezony opět obrovská kravina, která selhává nejen scénáristicky. Pro fanoušky je ovšem, zdá se, stále dostatečně zábavná. Třetí řada A jak to bylo dál... nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Ještě jednou Lisa a Charlotte. V barevných modelech vyrazily na letní glamping na newyorském ostrově Governors Island.

Po přechodu ve městě

Reakce na děj třetí sezony jsou opět smíšené a vývoj jednotlivých postav moc nadšení na první dobrou nebudí. Rozhodně se však o seriálu mluví, ať už kvůli absurditě a odtrženosti hlavních hrdinek a hrdinů od reality, tak kvůli blbinám a pseudoproblémům, které se tu dějí a řeší. Carrie píše novou knihu, kupuje si další hadry a boty, a v intimním životě pokračuje ve vztahu s Aidanem (John Corbett), navrátivším se v předchozí řadě.

Prostor se ale najde i pro flirt s novým sousedem – spisovatelem Duncanem (Jonathan Cake). Miranda nadále zkoumá vlastní sexualitu prostřednictvím nové partnerky (Dolly Wells). Charlotte se pak kromě řešení trablů se zdravím svého manžela snaží uspět v kariéře a překročit hranice mateřství.

Charlotte a její kamarádka Lisa se často objevují v barevně sladěných outfitech. V tomto „aerobikovém“ stylu vyrazily na procházku do Central Parku.

A pak tu jsou kámošky Seema a Lisa. Prvně jmenovaná čelí výrázným změnám v kariéře i faktu, že nemůže coby „silná žena“ sehnat pořádného chlapa. S tímto problémem posléze pomůže Carriin zahradník, který ale nemusí klasické deodoranty s hliníkem. Pořád stíháte? Poslední kámoška v řadě – Lisa zase nafasuje fešného kolegu Mariona (Mehcad Brooks) a začne jí z touhy po něm trochu hrabat. Zní vám to trochu potrhle? Nedivím se. Z A jak to bylo dál... by to klidně mohli přejmenovat na Po přechodu ve městě.

Zpátky na Manhattan

V případě první řady jsem si v rámci rubriky Strážce streamu svého času posteskl nad tím, že si nejsem úplně jist, zda to naroubování světa Sexu ve městě do „dnešního“ New Yorku může někdy fungovat. Při sledování druhé řady jsem pak vzpomínky na původní seroš i logiku nadobro hodil za hlavu. U třetí to nedělám jinak. Situací, které by se podobaly alespoň trochu realitě, tu uvidíte pomálu. Místo nich divák postupně fasuje rádoby vtipné situace typu nahého Mirandina souseda, co si pouští nahlas muziku, manžela Charlotte Harryho, který se při sundávání těsných kalhot na klubových záchodcích počůrá, mluvení ze spaní, hlodavců vybíhajících ze křoví, nejrůznějších uklouznutí a pádů všeho druhu, a tak dále, a tak dále.

Také Miranda (Cynthia Nixon) a Carrie spolu často ladí. Carrie má na sobě balonovou sukni od belgické značky Maison Margiela.

Chamtivost a nesoudnost tvůrců i zúčastněných herců, kteří v některých případech i produkovali a tak měli z výsledku o to větší profit, je znovu cítit z každé minuty dosud vydaných epizod. V předešlé sérii měla ústřední trojice hrdinek každá fasovat přes milion dolarů za jeden díl. K tomu dotyčné figurují jako již zmiňované výkonné producentky. Upřímně jim jejich finanční úspěch přeju. Kdybych ovšem neměl v úmyslu o spin-offu Sexu ve městě pravidelně psát, patrně bych mu dosud nevěnoval desítky hodin svého času.

Seroš pro pamětníky

V diskuzích na zájmových webech (na csfd.cz má seriál něco málo přes padesát procent) se často dočítám, že nemá seriál A jak to bylo dál.. šanci oslovit nikoho jiného, než pamětníky, respektive pamětnice, kteří/které seriál sjížděly v devadesátkách a nultých letech. Nebo je případně později oslovily navazující filmy. Myslet si o tom můžeme, co chceme. Faktem je, že jsem si z A jak to bylo dál.. udělal svého času takzvané guilty pleasure. Stalo se tak i proto, že jsme se pak o něm mohl po mejlu pravidelně hádat se čtenářkami, kterým se nelíbila moje kritická slova na herecké výkony i hanění práce patrně bezradných scénáristů. Ach, to byly časy...

Dnes to vypadá, že podobné emoce tvůrci vzbudit ve čtenářích deníku Metro neumějí. A vlastně nejen u nich. Carrie Bradshaw už by měla raději zamířit do důchodu. Ideálně dřív, než bude pro zpestření děje nutné vytáhnout z hrobu Pana Božského.