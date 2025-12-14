Poukaz do Aquapalace Praha není jen „další věc pod stromeček“. Někdo ocení klidné chvíle mimo každodenní shon v Saunovém světě Aquapalace Praha, jiní si užijí společně strávený čas v zábavním prostředí Vodního světa plného aktivit, další si vyberou péči a luxusní procedury Spa & Wellness Aquapalace Praha.
Společné chvíle při vodních radovánkách
Rodinné vstupenky do Aquapalace Praha umožní společně strávit den plný pohody a zábavy v teple tropického Vodního světa. Nabízí tobogány a skluzavky, akvária s mořskými živočichy pro pozorování, mořské vlnobití, ale i jízdu na tobogánu s virtuální realitou.
Péče a relaxace
Voucher do Spa & Wellness Aquapalace Praha je vstupenkou do světa uvolnění, libých vůní a hřejivé pohody – od voňavých masáží a zkrášlujících rituálů přes kosmetické ošetření, manikúru a pedikúru až po turecké lázně hamam nebo relax v soukromé vířivce.
Uvolnění v saunovém ráji
Pokud chcete darovat dárek, který skutečně hřeje, sáhněte po saunové permanentce. Saunový svět Aquapalace Praha je největší v České republice a nabízí desítky prohříváren, parních lázní a odpočinkových zón.
Vánoční poukazy můžete zakoupit online na www.aquapalace.cz, a to klidně i 24. prosince.