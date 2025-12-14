Pod stromeček zážitek. Aquapalace Praha láká na vodu, sauny i wellness

Autor: Metro.cz
  19:42
Hledáte originální vánoční dárek? Poukaz do Aquapalace Praha nabízí vodní zábavu, relax ve Spa & Wellness i největší saunový svět v Česku. Zakoupíte i na Štědrý den.

Aquapalace Praha v Čestlicích | foto: MAFRA

Poukaz do Aquapalace Praha není jen „další věc pod stromeček“. Někdo ocení klidné chvíle mimo každodenní shon v Saunovém světě Aquapalace Praha, jiní si užijí společně strávený čas v zábavním prostředí Vodního světa plného aktivit, další si vyberou péči a luxusní procedury Spa & Wellness Aquapalace Praha.

Společné chvíle při vodních radovánkách

Rodinné vstupenky do Aquapalace Praha umožní společně strávit den plný pohody a zábavy v teple tropického Vodního světa. Nabízí tobogány a skluzavky, akvária s mořskými živočichy pro pozorování, mořské vlnobití, ale i jízdu na tobogánu s virtuální realitou.

Péče a relaxace

Voucher do Spa & Wellness Aquapalace Praha je vstupenkou do světa uvolnění, libých vůní a hřejivé pohody – od voňavých masáží a zkrášlujících rituálů přes kosmetické ošetření, manikúru a pedikúru až po turecké lázně hamam nebo relax v soukromé vířivce.

Uvolnění v saunovém ráji

Pokud chcete darovat dárek, který skutečně hřeje, sáhněte po saunové permanentce. Saunový svět Aquapalace Praha je největší v České republice a nabízí desítky prohříváren, parních lázní a odpočinkových zón.

Vánoční poukazy můžete zakoupit online na www.aquapalace.cz, a to klidně i 24. prosince.

14. prosince 2025  19:39,  aktualizováno  19:39

