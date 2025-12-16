Pod stromek si nadělte rodinu a dobré přátele. Osamělost ničí srdce

Autor: Metro.cz
  13:52
Vánoce mají být svátky pohody, pro mnoho lidí jsou ale obdobím samoty. Kardiologové upozorňují, že dlouhodobá izolace výrazně zvyšuje riziko srdečních onemocnění i mrtvice. Nejvíce ohroženi jsou lidé bez pevných sociálních vazeb.

Samota trápí staré i mladé. | foto: Profimedia.cz

Běžně se předpokládá, že izolací trpí spíše starší lidé, osamělí jsou však i mladí, kteří tráví více času na sociálních sítích a méně v přímém kontaktu s ostatními vrstevníky. Tento trend ještě zhoršila pandemie covidu-19. Jen pár dní před Vánocemi na to upozorňují čeští kardiologové, kteří čelí neustále rostoucímu počtu lidí s nemocným srdcem. Vánoční svátky podle nich mohou pocit osamělosti vystupňovat.

Sociální vazby jsou nadevše

„Dlouhodobé studie ukazují, že špatné sociální vztahy, izolace, slabá podpora a osamělost zvyšují o 29 procent riziko srdečního onemocnění a o 32 procent riziko mrtvice. Podobný trend vidíme u lidí s depresí, kteří přijíždí do nemocnice s infarktem. Celkem 30 až 50 procent z nich jej po propuštění dostane znovu, a více ti, kteří trpí depresí,“ říká kardiolog Aleš Linhart z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jak podotýká předseda České kardiologické společnosti Petr Ošťádal, faktor izolovanosti by měli lékaři brát v potaz už při vyšetření pacientů. „Dostatečná síť sociálních kontaktů není jen příjemnou součástí života, ale i faktor, který ovlivňuje celý kardiovaskulární systém, zvláště u těch, kteří prodělali mrtvici nebo se léčí se srdečním selháním,“ poznamenává Ošťádal. „Pokud zjistíme, že sociální vazby nefungují, měli bychom se ve spolupráci s dalšími profesionály – psychology či sociálními pracovníky pokusit pacientovi pomoci i v této rovině,“ doplňuje.

Pozor na mrazivé počasí

Kardiologové zároveň upozorňují, že zima s sebou přináší i jiné úskalí – v tomto období je totiž nejvíce infarktů. Mráz zužuje tepny, tím se v nich zvyšuje tlak a stoupá tak riziko ucpání cév. „Pokles teploty o 10 stupňů Celsia bývá spojen s vyšším počtem srdečních příhod, a to až o 13 procent. Náročný bývá zejména leden. Proto radíme: Teple se oblékejte a zároveň to nepřehánějte se sportem. Hýbat se je zdravé, ale ne když je zima, až praští,“ upozorňuje Ošťádal. „Ti, kteří už se s nějakou formou srdeční či cévní nemoci léčí, by se měli nechat před zimou očkovat proti chřipce – u pacientů po infarktu toto očkování snižuje riziko smrti o více než 40 procent,“ uzavírá kardiolog.

Posmutnělé svátky

  • Z průzkumu neziskové organizace Samaritans vyplynulo, že Vánoce jsou pro jednoho z šesti dotázaných nejosamělejší čas v roce.
  • Studie dále zjistila, že věková skupina, která nejčastěji uvádí, že se o Vánocích cítí osamělá, jsou lidé ve věku 18 až 24 let (45 procent). Podobná data přinesl anonymní průzkum Australského červeného kříže, který zjistil, že během svátků se často cítí osaměle 47 procent mužů ve věku 18 až 29 let.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Kulturní centrum Co.labs v Brně otevře po rekonstrukci v lednu

KulturnĂ­ centrum Co.labs v BrnÄ› otevĹ™e po rekonstrukci v lednu

Rozsáhlá přestavba kulturního centra Co.labs v Brně za víc než 98 milionů korun přinesla rozšíření prostor o 2000 metrů čtverečních, nahrávací studio nebo...

16. prosince 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Ambiciózní plán radnice: Havlíčkův Brod dá stovky milionů na byty, seniory i bazén

V architektonické soutěži na nový plavecký bazén v Havlíčkové Brodě zvítězil v...

V několika ohledech rekordní a ambiciózní. Tak se dá charakterizovat rozpočet Havlíčkova Brodu na rok 2026. Dle dokumentu, který schválilo bez výjimky všech 24 přítomných zastupitelů, půjde ve...

16. prosince 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Muž na Brněnsku podle policie vyráběl pervitin, pro léky posílal lidi bez domova

ilustrační snímek

Muž v chatce u Šlapanic na Brněnsku podle policie vyráběl pervitin, pro léky obsahující potřebnou látku posílal lidi bez domova. Policisté jej obvinili z...

16. prosince 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

Velký třesk ve zdravotnictví. Čtyři věci, které budou od ledna jinak

Preventivní prohlídka u praktického lékaře

Posílení některých screeningových programů, rozšíření obsahu preventivních prohlídek nebo doplnění hrazených výkonů v péči o duševní zdraví – to jsou některé změny, které čekají české zdravotnictví...

16. prosince 2025  15:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavba Nového Dornychu u brněnského nádraží dosáhla ve třinácti metrech svého dna

Na budoucím centru Dornych dosáhli stavbaři nejnižšího bodu dna stavební jámy....

Nejnižšího bodu přibližně 13 metrů pod povrchem dosáhla stavba šesti budov Nového Dornychu, který u brněnského hlavního nádraží staví developerská společnost Crestyl. Je hotová obvodová stěna...

16. prosince 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Úleva pro Litovel. Zápach ze sušárny kalů omezí nová technologie

Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v...

Vodohospodářská společnost VHS Čerlinka doplní novou solární sušárnu čistírenských kalů v Litovli na Olomoucku o technologii, která eliminuje vznik zápachu při jejím provozu. Na webu města to oznámil...

16. prosince 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Světelné laborky v iQlandii

Humanoidní robot předával v liberecké iQlandii dětem vysvědčení.

Kdy jindy během roku víc vynikne světlo než o Vánocích – třeba na stromečku s vychytaně zapojenými elektrickými svíčkami nebo na jiném, který je vyrobený z optických vláken.

16. prosince 2025  15:10

Zambie: Humanitární organizace CARE pomáhá v zemi, která trpí extrémním suchem i ničivými povodněmi

16. prosince 2025  15:02

Mendelova univerzita bude v Ekvádoru koordinovat ekologické vzdělávání

ilustrační snímek

Mendelova univerzita v Brně bude v Ekvádoru koordinovat projekt, který má vést k ochraně biodiverzity a udržitelnému hospodaření, a to propojením zemědělství,...

16. prosince 2025  13:18,  aktualizováno  13:18

Nový profesor ZČU zpřístupňuje archivy a zjednodušuje administrativu lékařům

ilustrační snímek

Historické soužití Čechy s Němci dokumentuje na portálu Porta fontium téměř 8000 historických map, matrik, kronik a úředních knih. Jejich automatické převedení...

16. prosince 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Peterková řečmi o mobilizaci nešířila poplašnou zprávu, potvrdil odvolací soud

Bývalá novinářka a dezinformační aktivistka Jana Peterková (7. listopadu 2023)

Bývalá reportérka Jana Peterková je zproštěna obžaloby z šíření poplašné zprávy. Verdikt v úterý potvrdil krajský soud v Táboře. Ke stejnému závěru dospěl v červnu písecký okresní soud, proti čemuž...

16. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Mince od 113 dárců i prezident. Jeřáb vrátil do věže zámku časovou schránku

Kastelánka zámku Libochovice Michaela Prokopová ukazuje líc pamětní mince,...

Do makovice vodárenské věže na zámku v Libochovicích na Litoměřicku se vrátila pomocí jeřábu a řemeslníků schránka s historickými i novými dokumenty, mincemi a fotografiemi. Tím končí první a druhá...

16. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.