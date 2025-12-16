Běžně se předpokládá, že izolací trpí spíše starší lidé, osamělí jsou však i mladí, kteří tráví více času na sociálních sítích a méně v přímém kontaktu s ostatními vrstevníky. Tento trend ještě zhoršila pandemie covidu-19. Jen pár dní před Vánocemi na to upozorňují čeští kardiologové, kteří čelí neustále rostoucímu počtu lidí s nemocným srdcem. Vánoční svátky podle nich mohou pocit osamělosti vystupňovat.
Sociální vazby jsou nadevše
„Dlouhodobé studie ukazují, že špatné sociální vztahy, izolace, slabá podpora a osamělost zvyšují o 29 procent riziko srdečního onemocnění a o 32 procent riziko mrtvice. Podobný trend vidíme u lidí s depresí, kteří přijíždí do nemocnice s infarktem. Celkem 30 až 50 procent z nich jej po propuštění dostane znovu, a více ti, kteří trpí depresí,“ říká kardiolog Aleš Linhart z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Jak podotýká předseda České kardiologické společnosti Petr Ošťádal, faktor izolovanosti by měli lékaři brát v potaz už při vyšetření pacientů. „Dostatečná síť sociálních kontaktů není jen příjemnou součástí života, ale i faktor, který ovlivňuje celý kardiovaskulární systém, zvláště u těch, kteří prodělali mrtvici nebo se léčí se srdečním selháním,“ poznamenává Ošťádal. „Pokud zjistíme, že sociální vazby nefungují, měli bychom se ve spolupráci s dalšími profesionály – psychology či sociálními pracovníky pokusit pacientovi pomoci i v této rovině,“ doplňuje.
Pozor na mrazivé počasí
Kardiologové zároveň upozorňují, že zima s sebou přináší i jiné úskalí – v tomto období je totiž nejvíce infarktů. Mráz zužuje tepny, tím se v nich zvyšuje tlak a stoupá tak riziko ucpání cév. „Pokles teploty o 10 stupňů Celsia bývá spojen s vyšším počtem srdečních příhod, a to až o 13 procent. Náročný bývá zejména leden. Proto radíme: Teple se oblékejte a zároveň to nepřehánějte se sportem. Hýbat se je zdravé, ale ne když je zima, až praští,“ upozorňuje Ošťádal. „Ti, kteří už se s nějakou formou srdeční či cévní nemoci léčí, by se měli nechat před zimou očkovat proti chřipce – u pacientů po infarktu toto očkování snižuje riziko smrti o více než 40 procent,“ uzavírá kardiolog.
Posmutnělé svátky