Festival Mladí ladí jazz startuje na začátku října. Jeho hlavní část se odehraje v Praze. Co je na pořádání takové akce náročné a na koho se mohou lidé těšit letos, přiblížila v rozhovoru pro deník Metro projektová manažerka Eliška Pírková.
V čem je letošní ročník specifický?
Určitě v dramaturgii, letos se festival výrazně zaměřuje na propojování jazzu s elektronikou. Představí se například legendární rakouské duo Kruder & Dorfmeister nebo britská formace Submotion Orchestra. Silným tématem je také současná americká scéna, kterou zastoupí hvězdy jako Sam Greenfield a Kassa Overall. Navíc objevujeme nová nebo pro nás netradiční místa. Jako jedni z prvních uspořádáme koncert v nově zrekonstruovaném malém sále Nové Spirály na pražském Výstavišti, chystáme program i ve Velkém sále Lucerny a po delší době se vrátíme také do MeetFactory.
Chystáte nějaké zajímavosti či novinky i v programu?
Největší důraz klademe – stejně jako každý rok – na pestrost programu. Festival Mladí ladí jazz je o objevování, a proto chceme, aby se na jednom místě setkaly nejrůznější hudební světy. Vedle sebe tak zazní zavedená jména světové scény i čerstvé objevy, které přinášejí nové pohledy na jazz a jeho fúze s dalšími žánry. Zároveň je pro nás nesmírně důležité podporovat české interprety. Festival jim nabízí unikátní příležitost postavit se na stejné pódium jako světové hvězdy a představit se publiku, které je zvyklé na špičkovou kvalitu. Věříme, že právě tato zkušenost a vzájemná inspirace jsou cestou, jak může česká scéna růst a posouvat své hranice.
Něco z účinkujících i novinek jste už nastínila, na co byste ale ještě nalákala?
Podzimní program festivalu nabídne skutečně široké spektrum současného jazzu i příbuzných žánrů, a to od legend až po čerstvé objevy. Mimo již řečených bych mohla zmínit energické polské sexteto Klawo, newyorského saxofonistu Sama Greenfielda, skotský projekt corto.alto vedený Liamem Shortallem i na Grammy nominovaného bubeníka a producenta Kassu Overalla, který mistrně spojuje jazz s hip hopem a elektronikou. Vedle zahraničních hvězd se publikum může těšit také na silné domácí zastoupení. Vystoupí například Sépie Z Hor, mladá kapela Maryana, DJ Josef Sedloň či Baron Haze.
Jako hlavní hvězdu zmiňujete rakouské elektronické duo Kruder & Dorfmeister. Jak těžké bylo získat takové jméno?
Kruder & Dorfmeister sice už několikrát vystoupili v Praze, ale vždy šlo pouze o jejich klubové DJ sety. Když ale oznámili, že poprvé vyrazí na turné s živou kapelou, okamžitě jsme věděli, že o tuto show musíme usilovat. Cesta k potvrzení nebyla vůbec jednoduchá – jednalo se o měsíce intenzivních vyjednávání a ladění technických i organizačních detailů. O to větší máme radost, že se to podařilo. Pro české publikum půjde o naprosto jedinečný zážitek, který se v blízké době pravděpodobně nebude opakovat.
Kdo další přijede?
Avizujete, že půjde o speciální vystoupení, v čem bude tak jedinečné?
Jak už jsem zmínila, půjde o vůbec první vystoupení Kruder & Dorfmeister s živou kapelou – a to samo o sobě je obrovská událost. Pro fanoušky je ale možná ještě zásadnější fakt, že zazní celé jejich ikonické album K&D Sessions Live, které na začátku 90. let katapultovalo duo mezi špičky elektronické hudby a dodnes je považováno za legendu žánru. Speciální atmosféru navíc umocní jedinečná scénografie. Pódium i celá scéna budou doslova zaplaveny stovkami slunečnic, takže koncert nabídne nejen hudební, ale i vizuální zážitek, na který se bude dlouho vzpomínat.
Mezi vycházející hvězdy patří i newyorský saxofonista Sam Greenfield. Jak byste ho lidem přiblížila?
Koncert Sama Greenfielda slibuje mimořádný zážitek, nejen po hudební stránce, ale i díky prostředí, v němž se odehraje. Uskuteční se v malém sále Nové Spirály v Holešovicích, která byla nedávno znovu otevřena po rozsáhlé rekonstrukci. Sam Greenfield patří mezi vycházející hvězdy světové jazzové scény. Dokládá to například jeho účast na prestižním North Sea Jazz Festivalu, jednom z největších festivalů svého druhu. Spolupracoval také s Corym Wongem či Edem Sheeranem. Jeho vystoupení bude nabité energií a pestrými barvami.
Další velkou hvězdou jsou bezesporu Submotion Orchestra. Zdá se, že se jim v Česku líbí, proč vyrazit právě na ně?
Submotion Orchestra mají k českému publiku dlouhodobě blízko – se svou unikátní kombinací elektroniky, jazzu a soulu k nám jezdí pravidelně. Loni navíc vydali nové album Five Points, které sklidilo skvělé ohlasy, a my jsme chtěli dát pražskému publiku možnost zažít ho naživo. Pražští fanoušci se tak mohou těšit nejen na čerstvé skladby z jejich poslední desky, ale i na průřez tím nejlepším, co za svou kariéru vytvořili. Jejich koncerty jsou pověstné silnou atmosférou.
Akce, které pro fanoušky jazzu pořádáte, ale nekončí festivalem. Plánujete do konce roku ještě něco dalšího?
Velkou radost máme z říjnového turné polské kapely Sedno, vítězů naší soutěže Jazzfruit 2024. Publikum je bude moct slyšet v Brně, Plzni i Českých Budějovicích. Brněnská formace Renegatz zase vyrazí na koncert do Paříže, což je pro nás krásný příklad toho, jak se daří propojovat českou scénu se zahraničím. A těším se také na německou kapelu Yaelle, ta vystoupí 26. listopadu v pražském Jazz Docku, ale ještě před koncem roku ji čekají i koncerty v Ústí nad Labem a Drážďanech.