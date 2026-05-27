Dlouhá budova hned u vstupu do Holešovické tržnice zeje prázdnotou. Vedení městské firmy vyhlašuje výběrové řízení na nového provozovatele části Haly 18.
Soudní spory
Ještě před pár měsíci tu svítily červené neony, v 65 kamrlících s matracemi a sociálním zařízením holky nabízely sexuální radovánky. Město se před časem konečně zbavilo kontroverzního podniku, který tu několik let fungoval bez platné nájemní smlouvy. Vedení tržnice tak čelilo nejen kritice, že v městských prostorech jede provoz pro dospělé, ale také vznikala vysoká škoda za neplacení nájemného. Město s provozovatelem nevěstince vedlo několikaleté soudní spory.
|
Divoký anděl se vrací. Natalia Oreiro vystoupí po více než 25 letech na festivalu v Praze
Sexuální služby koncem ledna skončily na základě rozhodnutí soudního exekutora, který oznámil, že přistoupí k nucenému vyklizení bez dalšího odkladu. Provozovatel ještě před tím prostor Haly 18 opustil.
Uvnitř hampejzu
Co bude s místem dál? Deník Metro byl přímo uvnitř hampejzu. „Pokusíme se halu dočasně pronajmout tak, jak je. Nesmíme tu provádět žádné stavební úpravy, protože hala je takto kolaudována,“ říká programový ředitel Holešovické tržnice Michal Tošovský. Jakákoliv změna užívání těchto prostor je proces na několik let, do kterého vstupuje stavební úřad.
|
Pýchu režimu zdobil sovětský mramor. Domácí keramika přišla na lince C později
Stojíme v prvním patře, kde je několik chodeb s desítkami dveří do malých pokojíčků. Sem se vešla krátká podesta na matraci, toaleta a malá sprcha. Takových komůrek je tady přes šedesát. Výjimkou je několik větších pokojů, kde se s velkou pravděpodobností odehrávaly mnohem větší orgie. Novým nájemcům, kteří vzejdou z takzvaného open callu, budou také k dispozici bary a prostory zázemí bývalého nevěstince.
Co tady po něm zbylo? Našlo se tady několik krabic různých erotických pomůcek, pornokazet nebo plakátů. Zajímavý artefakt tam ještě je – trezor na bankovky v šéfově kanceláři – a v baru zavěšená diskokoule.
Tržnice ve špatném stavu
Během tříletého pronájmu novým zájemcům bude vedení Holešovické tržnice připravovat celou rekonstrukci haly. Podle Tošovského je čeká kaskáda složitých úkonů, které trvají několik let.
Plánovaná rekonstrukce také zapadá do skládačky celkové obnovy celé tržnice v novém hávu. „Tržnice je ve velmi špatném stavu,“ říká pro deník Metro Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště, které spravuje nejen samotné Výstaviště, ale právě také Holešovickou tržnici. Do obnov obou areálů přiteklo sedm miliard korun. Podle informací městské akciovky se takové investice vyplácejí.
Chcete ho?