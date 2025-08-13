Až do 8. září mohou rodiče na radnici Prahy 6 nosit aktovky, které už někde dosloužily, ale jinde ještě mohou udělat spoustu radosti. Sedmý ročník již tradiční akce Pošli aktovku dál je v plném proudu.
„Máte-li doma nevyužitou aktovku, přineste ji na radnici a přenechte ji školákovi, kterému přijde vhod. Totéž platí pro penály, pracovní sešity či výtvarné a psací potřeby. Aktovky se u dětí mění s tím, jak rostou nebo jak se vyvíjí jejich vkus. To zná snad každý rodič. Zachovalé aktovky, ale i další věci do školy by ovšem neměly zůstat nevyužité, jestliže v jiných rodinách scházejí. Právě toto řeší naše výměnná akce – lidé si navzájem pomohou a zároveň se zachovají hospodárně a ekologicky,“ říká místostarosta Prahy 6 pro sociální oblast Marián Hošek.
Uplynulé ročníky ukázaly, že o tuto akci je rok od roku větší zájem. Loni se podařilo vybrat a rozdat 222 aktovek a spoustu školních pomůcek. Předloni se podařilo vybrat dokonce rekordních 270 aktovek.
„Aktovky a školní pomůcky, které si zájemci během konání akce nevyzvednou, budou poté rozděleny mezi charitativní organizace, které o ně projeví zájem, například Pěstounský sklad Hvězda v Horoměřicích, Sue Ryder či Dobrodějna,“ dodává mluvčí šesté městské části Marek Zeman.
Kam nosit?
Aktovky a další školní pomůcky je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od devíti do sedmnácti hodin, a to přímo do kanceláře místostarosty Mariána Hoška, případně je zanechat v některé z našich informačních kanceláří.
Ve stejných termínech si také rodiče mohou darované aktovky a školní pomůcky pro své děti na radnici bezplatně vyzvednout. Případně je možné si dohodnout individuální termín. Na facebookové stránce projektu Pošli aktovku dál, bude možné průběžně sledovat, jaké aktovky a pomůcky pro školáky jsou zrovna k dispozici a také si je i zamluvit.
Jde to i jinde
Sbírka školních a výtvarných potřeb pro děti v nouzi v Praze fungují velmi dobře. Zcela automaticky nosívají lidé pomůcky také na radnici Prahy 7. Akce tu probíhá tradičně v průběhu léta.
Obecně pak pražské městské části kromě podobných sbírek poskytují sociálně slabším rodinám i příspěvky na školní akce. Chudším rodinám mohou snadno přispět i ti, kteří doma žádné pomůcky po dětech nemají. Existuje řada uskupení, které se problematikou zabývají, například charitativní projekt Patron dětí.
