Podivný úkaz. Pražané nosí na radnice aktovky. Proč jsou i letos tak solidární?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  10:19
Automaticky přispívají do sbírek pomůcek pro žáky. Lehce ošoupané učebnice pro odrostlejší žáky, pro ty mladší psací či výtvarné potřeby, penál či aktovka. Radnice městských částí letos opět rozjíždějí sbírky školních potřeb. Jedna z prvních – akce „Pošli aktovku dál!“ – nyní startuje v Praze 6.
Fotogalerie2

Starší aktovka, co ještě udělá radost i službu. | foto: Praha 5Metro.cz

Až do 8. září mohou rodiče na radnici Prahy 6 nosit aktovky, které už někde dosloužily, ale jinde ještě mohou udělat spoustu radosti. Sedmý ročník již tradiční akce Pošli aktovku dál je v plném proudu.

„Máte-li doma nevyužitou aktovku, přineste ji na radnici a přenechte ji školákovi, kterému přijde vhod. Totéž platí pro penály, pracovní sešity či výtvarné a psací potřeby. Aktovky se u dětí mění s tím, jak rostou nebo jak se vyvíjí jejich vkus. To zná snad každý rodič. Zachovalé aktovky, ale i další věci do školy by ovšem neměly zůstat nevyužité, jestliže v jiných rodinách scházejí. Právě toto řeší naše výměnná akce – lidé si navzájem pomohou a zároveň se zachovají hospodárně a ekologicky,“ říká místostarosta Prahy 6 pro sociální oblast Marián Hošek.

Uplynulé ročníky ukázaly, že o tuto akci je rok od roku větší zájem. Loni se podařilo vybrat a rozdat 222 aktovek a spoustu školních pomůcek. Předloni se podařilo vybrat dokonce rekordních 270 aktovek.

Aktovky randoseru japonské tradiční značky Tsuchiya Kaban. Vyrábějí se z kůže nebo syntetické kůže, tradiční černou a červenou v posledních letech nahrazují i jiné barvy (24. února 2022)

„Aktovky a školní pomůcky, které si zájemci během konání akce nevyzvednou, budou poté rozděleny mezi charitativní organizace, které o ně projeví zájem, například Pěstounský sklad Hvězda v Horoměřicích, Sue Ryder či Dobrodějna,“ dodává mluvčí šesté městské části Marek Zeman.

Kam nosit?

Aktovky a další školní pomůcky je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od devíti do sedmnácti hodin, a to přímo do kanceláře místostarosty Mariána Hoška, případně je zanechat v některé z našich informačních kanceláří.

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Ve stejných termínech si také rodiče mohou darované aktovky a školní pomůcky pro své děti na radnici bezplatně vyzvednout. Případně je možné si dohodnout individuální termín. Na facebookové stránce projektu Pošli aktovku dál, bude možné průběžně sledovat, jaké aktovky a pomůcky pro školáky jsou zrovna k dispozici a také si je i zamluvit.

Jde to i jinde

Sbírka školních a výtvarných potřeb pro děti v nouzi v Praze fungují velmi dobře. Zcela automaticky nosívají lidé pomůcky také na radnici Prahy 7. Akce tu probíhá tradičně v průběhu léta.

Obecně pak pražské městské části kromě podobných sbírek poskytují sociálně slabším rodinám i příspěvky na školní akce. Chudším rodinám mohou snadno přispět i ti, kteří doma žádné pomůcky po dětech nemají. Existuje řada uskupení, které se problematikou zabývají, například charitativní projekt Patron dětí.

Běžíme s Metrem. Redakce deníku Metro opět pořádá neobyčejnou sportovní akci

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Po téměř hotové D49 se stále nejezdí, obyvatelé obce na protest zablokují silnici

To, co starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek před necelým měsícem naznačoval jako možnost, se stane skutečností. Řeč je o blokádě hlavní silnice, která obcí prochází. Denně po ní projede až...

13. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Při srážce nákladní soupravy a osobního auta zemřel člověk, tah na Vysočině stojí

K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž Želetavy se srazilo osobní auto a nákladní souprava. Při srážce zemřela spolujezdkyně z osobního vozu,...

13. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Vratislavické slavnosti v parku

K létu ve Vratislavicích patří také Vratislavické slavnosti. Ty s pořadovým číslem 29 přinesou v sobotu opět program pro všechny generace.

13. srpna 2025  13:17

Na vizuální identitě nového koncertního sálu v Ostravě bude pracovat pět studií

Na vizuální identitě nového koncertního sálu v Ostravě bude pracovat pět studií. Do soutěže se přihlásily čtyři desítky zájemců z Česka i zahraničí. ČTK to...

13. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

CGTN AMERICA a CCTV UN – akce „Ozvěny míru" k 80. výročí konce druhé světové války

13. srpna 2025  13:13

Hodonínské lázně získaly vytoužený punc, přinese větší klid i příliv turistů

Už víc než pětačtyřicet let míří do Hodonína za léčbou především lidé, které trápí potíže s pohybem. Zdejší lázně navštívili i někdejší prezident Václav Klaus nebo herci Jan Potměšil a Jan Šťastný....

13. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Z Libora Boučka se stane lovec. Nova a Oneplay představují novinky pro letošní podzim

Co všechno může způsobit jeden test DNA v malém městečku, kde se každý zná s každým? Odpovědi a mnoho otázek k tomu nabídne nový rodinný seriál Bratři a sestry od Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové....

13. srpna 2025  13:10

Vězeň podal žalobu kvůli ponižujícím návštěvám, u soudu však neuspěl

Je ponižující, když za mnou přijdou bezúhonní rodiče na návštěvu do věznice a je mezi námi dělicí stěna. Kontakt tak máme jen prostřednictvím sluchátka, stěžoval si u Krajského soudu v Plzni...

13. srpna 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Malá Morávka hostí borůvkové hody, restaurace chystají 15.000 knedlíků

Restaurace v Malé Morávce a Karlově na Bruntálsku chystají o tomto víkendu vyhlášené borůvkové hody. Připraví na 15.000 borůvkových knedlíků. Použijí na ně...

13. srpna 2025  11:10,  aktualizováno  11:10

Bramborový škrob má vynikající optické vlastnosti, zjistili vědci

Obyčejný bramborový škrob svými optickými vlastnostmi předčí i nanomateriály. Škrobové zrno díky unikátní struktuře funguje jako mikročočka, která dokáže...

13. srpna 2025,  aktualizováno 

Hrady CZ se přesouvají na Opavsko. Hvězdy pobaví v podhradí malebného zámku

Letní atmosféra v podhradí, rocková hudba, česká scéna, hudební hity, masky i památky, to vše čeká na návštěvníky oblíbeného putovního festivalu Hrady CZ, který slaví jubilejní dvacetiny. V pátek a...

13. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Městská část nesehnala učitele, ředitelka rezignovala. Škola v září zřejmě neotevře

Do složité situace se dostala Základní a Mateřská škola v litovelské místní části Nasobůrky, kterou spravuje město. Městská rada vydala prohlášení, že se školní rok 2025/26 v ZŠ Nasobůrky s největší...

13. srpna 2025  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.