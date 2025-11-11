Proč zrovna Jáma lvová? Co vás přesvědčilo vrhnout se do takového formátu?
Od 19 let podnikám, posledních 13 let investuji do nemovitostí a pár let nazpátek jsem začal investovat i do firem. A když děláte něco dostatečně dlouho, tak si toho prostě někdo všimne. Jednoho dne mi zazvonil telefon, volala ředitelka castingu Novy, jestli bych nechtěl jít do pořadu TV Novy, následně jsem prošel castingovými a kamerovými zkouškami a výsledek znáte. A co mě přesvědčilo? Dostal jsem možnost ukázat, co znamená podnikání a investování v Česku. Zároveň je to spojené s edukací celé společnosti, že bychom si podnikatelů, potažmo investorů, měli vážit. Kultivují trh, přináší pracovní místa, vytváří přidanou hodnotu, odvádí vysoké daně. Zkrátka a dobře, nic, za co bychom se měli stydět.
Když sedíte naproti lidem s nápady, kteří stojí o investici, co v první chvíli sledujete?
Určitě osobnost a energii. Nejdříve si ve své hlavě projektuji to, zda si dokážu představit s tím podnikatelem spolupracovat. Pokud to tam vidím, tak začínám řešit to ostatní, produkt, čísla, přidaná hodnota na trhu a ambice.
Jako jediný z investorů jste zatím do jednoho z odvysílaných projektů investoval. Konkrétně do hororového klauna. Proč?
Přesvědčila mě ta unikátnost, že klaun trefil díru na trhu. Ukažte mi podobného umělce. Já se domnívám, že tu nic podobného není. Před pár lety tu byl obdobný fenomén, myslím tím Rudu z Ostravy.
Horor a podnikání nejsou běžná kombinace. Co rozhoduje o tom, že se na tom postaví byznys?
Ono to vůbec není o tom hororu. Je to především o tom vybudovaném alter egu. Cokoli, co je na českém trhu unikátního, bude jistě fungovat. Klaun Špína má vybudovanou pověst, reputaci, marketing, sociální sítě, a ač se to mohlo zdát na první dobrou jako krok vedle z mé strany, jsem přesvědčený o tom, že má obrovský potenciál.
Jak moc se v Jámě lvové ukazuje opravdovost investorů?
Nerad bych mluvil za všechny. Pokud jde o mě, určitě se snažím v prvé řadě zainvestovat a v druhé řadě dělat show. Na druhou stranu nikdo neříká, že to bude buď investování a nebo show. Domnívám se, že lze udělat obojí.
A co atmosféra mezi investory, když kamery zhasnou?
V prvé řadě musím říct, že jde o světový formát a světovou produkci. Když jsem viděl tu profesionalitu, tak mi spadla brada. A to se samozřejmě promítá do atmosféry, kde na jedné straně máte lvy, kteří mezi sebou bojují. Ale když se zhasne poslední kamera a světlo, jdeme všichni na přátelskou společnou večeři, kde probíráme naše investice, teze, myšlenky a souboje mezi námi.
Když se dnes ohlédnete zpět, co vám účast v pořadu dala?
Zcela jistě jsem se naučil, jak vypadá světová produkce, a zároveň jsem se snažil mít otevřené oči a nastražené uši a co nejvíce poslouchat mé kolegy investory. Byl to pro mě unikátní pohled do hlav velmi šikovných lidí. Rád bych taky pochválil i některé podnikatele, protože když jsem viděl, jak šlapal jejich byznys, jaké měli ambice, tak smekám klobouk.