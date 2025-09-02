Přes všechny přísné normy platné v České republice vůbec neplatí, že kohoutková voda chutná vždy stejně. Svůj podíl na tom má několik faktorů – počínaje geologickým podložím, typem úpraven surové vody, technologiemi a konče stářím potrubí a subjektivním vnímáním. Pokud vám voda doma nechutná, existuje řešení - technologicky vyspělé filtry, které zajistí chutnou vodu kdekoliv.
Tvrdost vody, technologie a místní rozdíly
„Zásadní roli v charakteru a chuti vody hraje její tvrdost, tedy množství vápníku a hořčíku. Tvrdší voda z podzemních zdrojů je minerálnější tedy tvrdší, zatímco měkčí povrchová voda, s nižším obsahem minerálů má jemnější chuť,“ říká Jaroslav Žák ze společnosti BWT.
Chuť vody je v Česku opravdu pestrá a každý kraj má svou „chuťovou vizitku“. Zatímco v Praze lidé poznají rozdíl mezi měkčí vodou z Želivky a tvrdší vodou z Káraného, v Brně nebo na jihu Moravy se setkáte spíše s vodou jemnější, měkčí a méně minerální.
Naopak ve středních Čechách nebo v severních regionech bývá voda tvrdší, někdy až s nádechem kovové chuti díky vyššímu obsahu minerálů. V horských oblastech, například v Beskydech nebo Jeseníkách, je voda velmi měkká, což jí dodává lehkou a „sladší“ chuť, která připomíná pramenitou vodu z hor.
Podobně jako u vína či kávy, i voda má své chuťové nuance – někde je svěží a jemná, jinde plná a výraznější. To, co jeden člověk vnímá jako „lahodně minerální“, může druhému připadat příliš tvrdé nebo hořké. A právě tato rozmanitost je důvodem, proč mnohým lidem jejich domácí voda nechutná, i když je zdravotně zcela v pořádku.
Úprava a putování vody
Rozdíly ale netkví jen ve zdroji, ale i v technologii úpravy. Úpravny vody totiž využívají různé metody – od ozonizace přes aktivní uhlí až po UV záření nebo další sofistikované systémy. Přítomnost chloru, přestože zdravotně neškodná a přísně regulovaná, může ve vodě zanechat chuťový nebo pachový zbytek, který někomu může vadit. A to není vše.
Dalším faktorem, který ovlivňuje kvalitu a chuť vody, je stav potrubí. Nekvalitní potrubí snižuje kvalitu vody, což není zanedbatelný problém. Korodující ocelové trubky totiž způsobují hnědé či rezavé zabarvení vody, to znamená snížení kvality při používání vody. Usazeniny nebo chemické reakce v potrubí mohou měnit chuť i vůni vody, čímž ji činí méně vhodnou pro pití i vaření.
Vyladit chuť hořčíkem
Všem těmto vlivům snižujícím kvalitu vody se lze jednoduše vyhnout. A jednoduché je i řešení, které si domů může pořídit každý sám. Třeba instalací moderních filtračních technologií, které umí naladit výslednou chuť vody. Z vody odstraní prvky, které ovlivňují pach a zákal, a zároveň ji obohatí o vyvážené množství minerálů, zejména hořčíku, které dodávají vodě jemnou, svěží a harmonickou chuť.
Vedle filtrů umístěných pod kuchyňský dřez jsou také stále populárnější výdejní automaty vody, které vyrobí chlazenou či chlazenou perlivou vodu přímo v kuchyni.
Máme nejlepší kohoutkovou vodu v EU
Výsledky vody z kohoutků českých domácností jsou dlouhodobě hodnoceny jako nejlepší v Evropské unii. Dobré zprávy vycházejí z nejrůznějších výsledků. To, že tuzemská pitná kohoutková voda patří k nejlepším, vyplynulo například z rozsáhlého evropského srovnání, které zpracovalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.
„Česká legislativa je nastavena historicky poměrně přísně. Řada ukazatelů má limit přísnější, než požaduje evropská směrnice,“ vysvětlil Vilém Žák, ředitel sdružení.
Podle nedávného průzkumu Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), který zpracovala agentura Ipsos, vyplývá, že kohoutkovou vodu pijí Pražané ve velkém. A opět se potvrzuje, že je nejlepší v Evropě.
Kvalitu denně kontrolují akreditované laboratoře a hygienické stanice. Informoval o tom web Ekolist.cz. „Překvapivě vysoké je i číslo u generace Z, kde si vodu z kohoutku pravidelně dopřává 85 procent respondentů,“ řekl mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Podle něj to může souviset s důrazem na udržitelnost, ekologické smýšlení a snahu minimalizovat používání plastů.
81 procent lidí kohoutkovou vodu vůbec nefiltruje. To podle Mrázka souvisí s důvěrou v kvalitu pražské vody. Podle PVK je kvalita vody v Česku jedna z nejvyšších v Evropě.