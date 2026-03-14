Podle České asociace pojišťoven (ČAP) se totiž tento problém týká přibližně 70 procent rodinných domů. Majitelé mají své nemovitosti pojištěné v průměru jen na 60 procent jejich skutečné hodnoty. „Podle našich zjištění se to týká bohužel většiny klientů, kteří jsou takzvaně podpojištěni, tedy že pojistná částka neodpovídá hodnotě nemovitosti. V případě pojistné události pak dochází ke zklamání, že to tak není, a nový dům si kvůli podpojištění nepostaví,“ vysvětluje Lenka Slabejová, gestorka oblasti neživotního pojištění v ČAP.
Doplňuje, že konkrétně se ale situace liší region od regionu. Nejlepší situace je podle očekávání v Praze, což si lze podle Slabejové vysvětlit vyšší informovaností i celkovou lepší socioekonomickou situací Pražanů. Přesto i zde třetině rodin hrozí, že při katastrofě nebudou mít dostatek financí na novou stavbu. „Nejkritičtější situace je naopak v Moravskoslezském kraji, kde je podpojištěno až 46 procent nemovitostí. Navíc se o této situaci ví – téměř polovina místních obyvatel přiznává, že jejich domy jsou pojištěny na méně, než by stála jejich obnova,“ poukazuje na alarmující stiuaci Lenka Slabejová.
Problém přitom často vzniká nenápadně. Dům, který stál před dvaceti lety tři miliony korun, může mít dnes kvůli růstu cen stavebních materiálů i několikanásobně vyšší hodnotu. Pokud majitel pojistku neaktualizuje, zůstává částka ve smlouvě výrazně nižší. „Přitom kvůli špatně nastaveným pojistkám přicházejí Češi ročně až o 700 milionů korun,“ upozorňuje Jan Matoušek, výkonný ředitel ČAP.
Jak se podpojištění projeví při škodě
Podpojištění však může výrazně snížit vyplacené pojistné plnění. Pojišťovna totiž škodu hradí jen v poměru, v jakém je nemovitost pojištěná. „Pokud má dům hodnotu šest milionů korun, ale pojištěný je jen na tři miliony, jde o padesátiprocentní podpojištění. Když pak vichřice poškodí střechu za 400 tisíc korun, pojišťovna vyplatí jen polovinu – tedy 200 tisíc korun,“ vysvětluje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.
Podobný princip se uplatňuje u většiny dílčích škod. Majitelé domů tak mohou být překvapeni, že i relativně menší oprava bude z velké části na jejich náklady. Výjimkou bývají pouze situace totální škody, kdy je nemovitost zcela zničena a pojišťovna vyplácí sjednanou pojistnou částku.
Podle odborníků by proto měla pojistná částka odpovídat reálné hodnotě nemovitosti. „To znamená, že pro případ zničení nemovitosti například požárem nebo velkou vodou je třeba mít nastavenou takovou pojistnou částku, za kterou budou lidé schopni postavit celý dům znovu,“ doplňuje Adéla Janů z České podnikatelské pojišťovny (ČPP).
Smlouvu je potřeba pravidelně kontrolovat
A právě zde je „zakopaný pes“. Lidé totiž pojistku dlouhodobě nekontrolují. Podle dat ČAP téměř 80 procent Čechů věří, že mají pojištění nastavené správně, a to přesto, že jen menší část ho pravidelně aktualizuje.
Odborníci proto doporučují smlouvu revidovat alespoň jednou za dva až tři roky nebo vždy při větší investici do domu. „Pokud dojde ke zhodnocení majetku, například výměně střechy, instalaci fotovoltaiky nebo přístavbě pergoly, měl by to být impulz pro aktualizaci pojistných částek,“ říká Adéla Janů.
Základní ochrana by měla zahrnovat především požár, vichřici, krupobití, povodeň, vodovodní škody, krádež nebo vandalismus.
Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa
Pomoci může také takzvaná indexace, tedy automatické navyšování pojistné částky podle vývoje cen. „Pojišťovna při indexaci pravidelně upravuje pojistné částky a limity podle inflace a dalších faktorů, aby majetek klienta nebyl podpojištěn,“ dodává Milan Káňa. Díky tomu se hodnota pojištění postupně přizpůsobuje vývoji cen stavebních prací i materiálů a podobně. V takovém případě pak majiteli zbývá jen hlídat, zda nedošlo k navýšení hodnoty domu jiným způsobem. Například již zmíněnou instalací fotovoltaiky. To za něj nikdo udělat nedokáže.
Na trhu lze ale najít i produkt s bezlimitním pojištěním nemovitosti, zde se pojistná částka odvíjí od plochy domu.
Na jaká rizika nezapomenout
Vedle správně nastavené pojistné částky je důležité také hlídat rozsah pojištěných rizik. Také jejich špatné nastavení vám totiž může udělat pořádnou čáru přes rozpočet.
„Základní ochrana by měla zahrnovat především požár, vichřici, krupobití, povodeň, vodovodní škody, krádež nebo vandalismus,“ říká Káňa. Ty nejvyšší škody vznikají při velkých přírodních katastrofách a požárech. Nejčastější škody pak při běžných haváriích v domácnosti. Například vodovodní škody, ke kterým dojde třeba kvůli prasklému potrubí nebo hadičky, patří dlouhodobě mezi nejčastější pojistné události. Právě těchto škod pojišťovny řeší v praxi nejvíce. „Pokud chcete eliminovat riziko, že byste ve smlouvě zapomněli na nějaké důležité pojistné nebezpečí, lze zvolit allriskovou variantu pojištění,“ dodává Adéla Janů.
A Milan Káňa z Kooperativy upozorňuje, že kromě samotné stavby – rodinného domu, bytové jednotky – je zásadní pojistit i její vybavení, tedy domácnost.
Důležitou součástí pojistné ochrany bývá také pojištění odpovědnosti, které kryje škody způsobené třetím osobám – například při vytopení sousedního bytu nebo při škodě způsobené domácím mazlíčkem.
Pomoci mohou i asistenční služby