Novinky souvisí s flexibilní novelou zákoníku práce, která nabyla účinnosti v polovině letošního roku. Těžit z nich budou lidé, kteří jsou bez práce krátce, ale také čerství absolventi, lidé nad 52 let a také ti, kteří se rekvalifikují. Naopak lehce si pohorší věková skupina mezi 50 a 52 lety a také žadatelé, kteří o podporu žádají podruhé v krátké době za sebou.
Podpora v nezaměstnanosti až 80 procent
Podporu v nezaměstnanosti vyplácí Úřad práce a její výše se odvíjí od dosavadního příjmu. V současnosti může být maximálně 65 procent toho, kolik jste si vydělali průměrně čistého. Navíc je tu stanoven strop ve výši 58 procent průměrné mzdy v národním hospodářství, která je nyní stanovena na 45 107 korun. To znamená, že i pokud máte příjem vyšší, podporu dostanete nanejvýš 26 163 korun.
65procentní podpora platí jen pro první měsíce nezaměstnanosti, poté klesá na 50 a posléze na 45 procent. To se od 1. ledna 2026 změní. Nově bude dosahovat 80 procent průměrného čistého příjmu v prvních měsících, potom klesne na 50 a dále na 40 procent.
A co je hlavní, zvedá se i strop pro maximální výši podpory: místo 58 procent to bude 80 procent průměrné mzdy v národním hospodářství. To by nyní odpovídalo 36 086 korunám. A protože průměrná mzda pro další rok bude patrně vyšší než ta, z jaké se strop počítá letos, bude skutečná maximální výše podpory ještě o něco vyšší.
|
Proč jsou Pražané bez práce? Půlka uchazečů přešla na online registraci
Jak dlouho máte nárok na podporu?
Mění se také rozvržení podpůrčí doby. Na podporu má v současné době člověk do 50 let nárok po dobu 5 měsíců. Ne v každém měsíci ale dostává z Úřadu stejně vysoké peníze. Dva měsíce po ztrátě zaměstnání je podpora nejvyšší (nyní 65, nově 80 procent), další dva měsíce je nižší (50 %) a poslední měsíc dostává uchazeč o práci pouze 45 % (nově 40 %). U lidí nad 50 let byla doba pobírání podpory vyšší. Od ledna 2026 budou takto zvýhodněni až lidé nad 52 let. Jak konkrétně, ukazuje následující tabulka.
|Věk
|Nyní do 50 let
|Nově do 52 let
|Nyní 50-55 let
|Nově 52-57 let
|Nyní nad 55 let
|Nově nad 57 let
|Počet měsíců
|2- 2- 1
|2- 2- 1
|2 – 2 – 4
|3 – 3 – 2
|2 – 2 - 7
|3 – 3 – 5
|Procentní sazba
|65-50-45
|80-50-40
|65-50-45
|80-50-40
|65-50-45
|80-50-40
Další změny v podpoře: absolventi, rekvalifikace, výpověď
Mnohem lépe než dnes na tom od začátku roku budou lidé, kteří dosud nepracovali. Jde zejména o absolventy škol. Nárok na podporu mají již nyní, změní se ale její výše. V roce 2025 dosáhli zpočátku na pouhý 0,15násobek průměrné mzdy, v roce 2026 to bude 0,4násobek. Toto navýšení v reálných číslech znamená skok z 6767 korun na 18 043 korun (resp. ještě vyšší, protože se očekává zvýšení průměrné mzdy v národním hospodářství). Tato nejvyšší podpora pro absolventy se vyplácí jen první dva měsíce, v dalších klesá, stále bude ale výrazně vyšší než nyní.
|Rok
|2025
|2026
|násobek prům.mzdy
|částka
|násobek prům. mzdy
|částka (odhadnutá dle roku 2025)
|První dva měsíce
|0,15
|6 767 Kč
|0,4
|18 043 Kč
|Další dva měsíce
|0,12
|5 413 Kč
|0,2
|9 022 Kč
|Zbývající podpůrčí doba
|0,11
|4 962
|0,15
|6 766 Kč
Polepší si také ten, kdo se vrhne do rekvalifikace - podpora se mu v tom případě zvýší na 80 procent, to je stejné procento jako v počátečních měsících nezaměstnanosti.
|
Praha: Zlatá loď v nezaměstnanosti – i přes výzvy zůstává hlavní město rájem pro hledání práce
A příjemnou zprávou je také narovnání podmínek pro lidi, kteří dali sami výpověď. Dosud je za opuštění pracovního místa stát „trestal“ nižší podporou oproti těm, kterým například skončila smlouva na dobu určitou. V roce 2026 budou dostávat stejně vysokou částku, tedy zpočátku 80 procent (a dále dle věku, viz tabulku výše). „Cílem těchto změn je poskytnout lidem v prvních dvou až třech měsících nezaměstnanosti lepší finanční podporu, aby měli dostatek času na hledání lépe placené práce a nebyli nuceni kvůli finančním tlakům přijmout první dostupnou nabídku. Právě dva až tři měsíce obvykle trvá, než si člověk najde nové zaměstnání,“ uvedl při představování změn ministr Marian Jurečka.
Mezi změny patří i prodloužení povinné doby důchodového pojištění, která je nutná pro získání podpory. „Aby se zabránilo zneužívání opakovaného čerpání podpory uchazeči, kteří nevyčerpali celou podpůrčí dobu, bude prodloužena doba důchodového pojištění nutná pro získání nároku na novou podporu ze 6 na 9 měsíců. Pokud uchazeč nesplní tuto podmínku, bude podpora vyplácena pouze po zbývající dobu a v odpovídající výši,“ vysvětlilo tento krok ministerstvo práce.
„Nové parametry podpory v nezaměstnanosti začnou platit od 1. ledna 2026 a budou se vztahovat pouze na žádosti podané od tohoto data,“ sdělil na dotaz redakce František Bikár z Úřadu práce. Ti, kteří přišli o zaměstnání již dříve a o podporu si zažádali do konce letošního roku, budou mít i po Novém roce stejná pravidla, jaká platila v roce 2025.
|
SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?