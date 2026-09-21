Podvodníci cílí na muže po čtyřicítce. Jsou sebevědomí a myslí si, že všemu rozumějí

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:00
Sledovat Metro na Googlu

Ve spolupráci s ukrajinskou policí se občas daří odhalovat call centra a zatknout jejich pracovníky. | foto: POLICIE ČR

Falešní policisté, výhodné investice i podvodné e-maily o čištění ulic. Kyberzločinci neustále vymýšlejí nové způsoby, jak připravit lidi o peníze. Policie v Česku denně řeší 66 podobných trestných činů. Jak se bránit a proč může pomoci i rodinné heslo?

Zločin je vždy o krok před zákonem. Je to jako ve válce. Vymyslíte zbraň, a než protivník najde protizbraň, má navrch. Policisté a bankéři to zdůrazňují už roky. Nejvíce podváděni nejsou v oblasti financí mladí a staří, ale lidé v „nejlepších letech“.

Všechno vím, všechno znám

Především muži lehce nad 40 let. Takoví ti Ferdové Mravencové, co všechno vědí a všechno znají. Jsou na vrcholu produkčních i profesionálních sil, často v dobré funkci v práci, mají už něco vyděláno a naspořeno.

Falešný bankéř si k podvodům bere „kamarády“. Takhle poznáte, že jde o šmejdy

„Takového člověka je těžké demanipulovat,“ zdůrazňuje Aleš Blažek, ředitel České bankovní asociace. Demanipulací má na mysli situaci, kdy banka zachytí podezřelé transakce na účtu takového klienta a snaží se ho přesvědčit, že „supervýhodná“ investiční nabídka, kterou na základě podvodného e-mailu nebo telefonátu právě realizuje, je opravdu podvod. „Vědí všechno nejlépe a banka jim chce zabránit, aby zbohatli,“ konstatuje smutně Blažek.

Právě v této věkové a příjmové kategorii realizují finanční šmejdi nejvyšší ukradené sumy. Letos tak už zmizelo z účtů bankovních zákazníků přes 1,9 miliardy korun. Nejčastěji převodem, ale běžné byly i případy, kdy lidé na základě volání falešných policistů donesli své peníze podvodníkům osobně v dobré víře, že jsou „muži zákona“ uloží je na bezpečný účet. Některé se naštěstí podařilo zatknout při předání.

Podvod s tichým vínem. Celníci odhalili machinace s DPH za více než 70 milionů

Budeme čistit ulice. Zkontrolujte parkování ZDE

I když jsou lidé už mnohem obezřetnější, daří se podvodníkům stahovat citlivá data a peníze přes podvodné e-maily. Občas chodí takové zprávy i na naše pracovní redakční e-maily.

Minulý týden vybízel podvodný e-mail s velice přesvědčivým obsahem kolegu, ať si zkontroluje zaparkované auto, jestli ho nemá stát v místě, kde se bude v následujících dnech blokově čistit vozovka v Praze 9. Místo domény „com“, která pro skutečný portál funguje, byla ale na konci webové adresy uvedena nepoužívaná doména „cz“. Podrobné informace o čištění měl adresát najít pod modře zbarveným proklikem ZDE.

Kurýr vymyslel trik, jak se zadarmo luxusně oblékat. Podvod s balíky odhalila váha

Virtuální měnu kradou i Severokorejci

„Hodně případů, kdy člověk nakonec klikne, je tehdy, když třeba čistíte e-mailovou schránku a důkladně vše nečtete nebo jste v časové tísni, řeknete si, abych něco neprošvihl,“ varuje Tomáš Kubík z Policejního prezidia Policie ČR. „Otevřeně přiznávám, i já jsem se nedávno spletl, bylo to v rychlosti, ale naštěstí bez následků,“ dokumentuje překliknutí policista.

V Česku denně řeší policie 66 trestných činů tohoto charakteru, od telefonátů přes e-maily až po další kyberzločiny. Mezi „hity“ posledního období se řadí krádeže kyberměn, které mají na svědomí počítačoví piráti ze Severní Koreje.

Podvod, či dílo vtipálka? Řidičům někdo dává za stěrač falešné pokutové lístky

S KLDR se českým policejním orgánům spolupracovat nedaří, jsou však v úzkém kontaktu hlavně s Ukrajinou, kde tato „profese“ telefonujících podvodníků kvete, nově i s Tureckem, kde také přibývají podvodná call centra. Přes telefon se realizují nejen takzvaně skvělé finanční investice nebo telefonáty údajných kriminalistů či falešných bankéřů.

Peníze ti pošlu, ale řekni mi naše heslo!

I odtud se může ozvat údajný vnuk či vnučka, vzdálený bratrance a podobný „příbuzný“. Se žádostí o zaslání peněžní částky v nouzové situaci (ztracený mobil – dotyčný volá z neznámého čísla), která nemusí být závratně vysoká. „Jednou z protizbraní, jak eliminovat podobný podvodný telefonát, je nastavit si v rámci rodiny domluvené heslo. To pak můžete chtít po takzvaném vnukovi, který je prý bez peněz na druhém konci Evropy a potřebuje si koupit jízdenku,“ přidává jednu z rad František Jungr, manažer VISA pro střední a východní Evropu.

S podvodem se setkala téměř polovina lidí nad 65 let. Nejčastější trik vás možná překvapí

Určitě by to ale nemělo být jméno domácího mazlíčka, žádná data narození, nic, co má s rodinou na první pohled souvislost. Ani kombinace typu 1234, které mají často lidé nastavené jako PIN k platební kartě není nejšťastnější volbou. Na druhou stranu, příliš komplikované heslo také není řešením. Tady je namístě připomenout heslo, jež použil v jedné z cimrmanovských her hrabě Nikolič: „Dobro je prisjetiti se da prividno prav put prema cilju predstavlja u stvari pravodlivo krivudanje.“ Divadelní aristokrat složité heslo přirozeně zapomněl.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do českého hlavního města se tak nemusí změnit v nejnákladnější exkurzi roku kvůli špatnému lístku nebo ve...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Vzniknou tu hned dvě náměstí i celá nová čtvrť

Nová čtvrť v Holešovicích

V okolí stanice metra C mají vzniknout dvě nová náměstí, obchody, byty i kanceláře. Nádraží Holešovice se má postupně proměnit z převážně tranzitního místa v plnohodnotnou městskou čtvrť s kvalitním...

Policisté pátrají po 94leté ženě z Mostu

ilustrační snímek

Policisté pátrají po 94leté Ireně Hanzlíčkové z Mostu, která ze svého bydliště odešla už zřejmě v sobotu. Blízkým se od té doby neozvala. Na policejním webu to...

21. září 2026  23:07,  aktualizováno  23:07

Michal Fischer, starosta Prahy 15: Vizi musíte umět realizovat

Politická reklama
Michal Fischer, starosta Prahy 15

Doprava, dostupné bydlení, školy i služby pro stárnoucí populaci patří mezi témata, která budou v příštích letech určovat další podobu Prahy 15.

22. září 2026

Střílel z okna bytu ve čtvrtém patře. Policie muže zpacifikovala

ilustrační snímek

Pražští policisté vyjeli v pondělí večer do ulice Pod Kavalírkou v Praze 5 poté, co několik lidí oznámilo, že neznámý muž střílí z jednoho z bytů ve čtvrtém patře. Na místo okamžitě vyrazily...

21. září 2026  21:52,  aktualizováno  21:52

Kněz, zvon, graffiti a neony. Slavnostní rozjezd lanovky na Petřín přitáhl davy

První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)

První cestující se jí svezou v úterý ráno. Slavnostní otevření se nicméně uskutečnilo večer předtím. Na první rozjezd petřínské lanovky dorazily davy. Sešli se designéři, inženýři, politici, novináři...

21. září 2026  21:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Tábor prodal pozemek na stavbu domova se zvláštním režimem za 20,5 mil. Kč

ilustrační snímek

Pozemek pro stavbu Domova se zvláštním režimem v plánované nové městské čtvrti Dvorce v Táboře získala společnost Senior Garden Beta. Za plochu o rozloze více...

21. září 2026  18:31,  aktualizováno  18:31

U Kopičáckého rybníku na Nymbursku letos vykvetlo přes 16.000 vzácných hořečků

ilustrační snímek

Na louce u Kopičáckého rybníku na Nymbursku letos vykvetlo 16.191 vzácných hořečků nahořklých, více než dvojnásobek loňského počtu. Loni jich ochránci přírody...

21. září 2026  18:16,  aktualizováno  18:16

Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče bude Adam Steinbauer

ilustrační snímek

Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče se stane režisér Adam Steinbauer. Uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásila desítka uchazečů....

21. září 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Praha chystá velkou proměnu Nádraží Holešovice. Vzniknout mají dvě nová náměstí

Nové Holešovice mají vítězný návrh. Promění se podle konceptu studia CHYBÍK +...

Mezinárodní porota vedená německým urbanistou prof. Jörnem Walterem rozhodla o výsledku soutěžního workshopu Nové Holešovice. Za nejlepší označila návrh studia CHYBÍK + KRIŠTOF.

21. září 2026  19:30

Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy na Dům městských služeb

ilustrační snímek

Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy z architektonické soutěže na Dům městských služeb. Odhadované náklady na přestavbu bývalého obchodního domu jsou 200 milionů...

21. září 2026  17:15,  aktualizováno  17:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.