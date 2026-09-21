Zločin je vždy o krok před zákonem. Je to jako ve válce. Vymyslíte zbraň, a než protivník najde protizbraň, má navrch. Policisté a bankéři to zdůrazňují už roky. Nejvíce podváděni nejsou v oblasti financí mladí a staří, ale lidé v „nejlepších letech“.
Všechno vím, všechno znám
Především muži lehce nad 40 let. Takoví ti Ferdové Mravencové, co všechno vědí a všechno znají. Jsou na vrcholu produkčních i profesionálních sil, často v dobré funkci v práci, mají už něco vyděláno a naspořeno.
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Falešný bankéř si k podvodům bere „kamarády“. Takhle poznáte, že jde o šmejdy
„Takového člověka je těžké demanipulovat,“ zdůrazňuje Aleš Blažek, ředitel České bankovní asociace. Demanipulací má na mysli situaci, kdy banka zachytí podezřelé transakce na účtu takového klienta a snaží se ho přesvědčit, že „supervýhodná“ investiční nabídka, kterou na základě podvodného e-mailu nebo telefonátu právě realizuje, je opravdu podvod. „Vědí všechno nejlépe a banka jim chce zabránit, aby zbohatli,“ konstatuje smutně Blažek.
Právě v této věkové a příjmové kategorii realizují finanční šmejdi nejvyšší ukradené sumy. Letos tak už zmizelo z účtů bankovních zákazníků přes 1,9 miliardy korun. Nejčastěji převodem, ale běžné byly i případy, kdy lidé na základě volání falešných policistů donesli své peníze podvodníkům osobně v dobré víře, že jsou „muži zákona“ uloží je na bezpečný účet. Některé se naštěstí podařilo zatknout při předání.
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Budeme čistit ulice. Zkontrolujte parkování ZDE
I když jsou lidé už mnohem obezřetnější, daří se podvodníkům stahovat citlivá data a peníze přes podvodné e-maily. Občas chodí takové zprávy i na naše pracovní redakční e-maily.
Minulý týden vybízel podvodný e-mail s velice přesvědčivým obsahem kolegu, ať si zkontroluje zaparkované auto, jestli ho nemá stát v místě, kde se bude v následujících dnech blokově čistit vozovka v Praze 9. Místo domény „com“, která pro skutečný portál funguje, byla ale na konci webové adresy uvedena nepoužívaná doména „cz“. Podrobné informace o čištění měl adresát najít pod modře zbarveným proklikem ZDE.
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Virtuální měnu kradou i Severokorejci
„Hodně případů, kdy člověk nakonec klikne, je tehdy, když třeba čistíte e-mailovou schránku a důkladně vše nečtete nebo jste v časové tísni, řeknete si, abych něco neprošvihl,“ varuje Tomáš Kubík z Policejního prezidia Policie ČR. „Otevřeně přiznávám, i já jsem se nedávno spletl, bylo to v rychlosti, ale naštěstí bez následků,“ dokumentuje překliknutí policista.
V Česku denně řeší policie 66 trestných činů tohoto charakteru, od telefonátů přes e-maily až po další kyberzločiny. Mezi „hity“ posledního období se řadí krádeže kyberměn, které mají na svědomí počítačoví piráti ze Severní Koreje.
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S KLDR se českým policejním orgánům spolupracovat nedaří, jsou však v úzkém kontaktu hlavně s Ukrajinou, kde tato „profese“ telefonujících podvodníků kvete, nově i s Tureckem, kde také přibývají podvodná call centra. Přes telefon se realizují nejen takzvaně skvělé finanční investice nebo telefonáty údajných kriminalistů či falešných bankéřů.
Peníze ti pošlu, ale řekni mi naše heslo!
I odtud se může ozvat údajný vnuk či vnučka, vzdálený bratrance a podobný „příbuzný“. Se žádostí o zaslání peněžní částky v nouzové situaci (ztracený mobil – dotyčný volá z neznámého čísla), která nemusí být závratně vysoká. „Jednou z protizbraní, jak eliminovat podobný podvodný telefonát, je nastavit si v rámci rodiny domluvené heslo. To pak můžete chtít po takzvaném vnukovi, který je prý bez peněz na druhém konci Evropy a potřebuje si koupit jízdenku,“ přidává jednu z rad František Jungr, manažer VISA pro střední a východní Evropu.
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Určitě by to ale nemělo být jméno domácího mazlíčka, žádná data narození, nic, co má s rodinou na první pohled souvislost. Ani kombinace typu 1234, které mají často lidé nastavené jako PIN k platební kartě není nejšťastnější volbou. Na druhou stranu, příliš komplikované heslo také není řešením. Tady je namístě připomenout heslo, jež použil v jedné z cimrmanovských her hrabě Nikolič: „Dobro je prisjetiti se da prividno prav put prema cilju predstavlja u stvari pravodlivo krivudanje.“ Divadelní aristokrat složité heslo přirozeně zapomněl.