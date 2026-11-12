Banky evidují stále častější a dokonalejší využívání umělé inteligence (AI) ze strany bankovních lupičů. Nedávno vyrobili bankovní šmejdi dokonalé video jednoho z influencerů, který spolupracuje s Českou spořitelnou.
Hlas může být dílem AI
„Uměle vyrobený influencer nabízel zdarma lístek na fotbalové utkání a po prokliknutí by se napálený fanda dostal na stránku, odkud by mohli kyberšmejdi zcizit jeho identitu a vzít si na ni půjčku z jiné banky,“ popisuje Petr Zíma, manažer pro kyberbezpečnost České spořitelny. Připomíná, že digitální kriminalita využívá AI jak pro tvorbu téměř dokonalých videí s tvářemi známých osobností nebo bankovních odborníků, tak k imitaci hlasů rodinných příslušníků.
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Povědomí o tom, jak vypadá podvodný telefonát, co je e-mail, přes který se prokliknutím dostane druhá strana k citlivým údajům, je v rámci českého prostředí stabilní, Index bezpečnosti, který zpracovává Česká bankovní asociace, se drží v průměru na 62 procentech.
Mladí lidé mají široká digitální ramena
Zajímavé možná je, že generace mezi 18 až 34 lety má tento index jen 56 procent. „Mladí lidé jsou suverénnější a sebevědomější, mají pocit, že se v digitálním prostoru vyznají lépe než například senioři,“ komentuje výsledky posledního Indexu Michal Straka ze společnosti Ipsos, který se problematikou dlouhodobě zabývá.
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Tahle věková skupina se také nejčastěji připojuje k internetu z veřejných sítí, z kaváren nebo ve veřejné dopravě. Což dělají i ostatní, ale ti mladší přes takové nezabezpečené wi-fi vstupují i do svého elektronického bankovnictví. Zkušenosti s hackery, falešnými telefonáty a dalším ohrožením má letos 73 procent dotazovaných. V populaci ale stále trvá představa, že podvodníci se snaží z napadené osoby vytáhnout peníze co nejrychleji. „I s pomocí AI si ale vytvoří dokonalý přehled o soukromé i pracovní podobě dotyčného, útoky jsou stále lépe šité na míru konkrétnímu člověku a zločinci si člověka zpracovávají klidně týdny a měsíce,“ varuje před metodami Michal Března ze společnosti Eset.