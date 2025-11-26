Muž, který byl pokladníkem na Pražském hradě a prodával lístky návštěvníkům za plnou cenu, ale evidoval je v kategorii snížené vstupné, přišel v rámci trestu také o ceněnou sbírku autogramů zahraničních hvězd. Sbírku získal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který je nyní na svých webových stránkách prodává formou elektronické aukce.Ta bude probíhat v několika fázích.
Nejdříve Baarová, pak Pitt
Nyní jsou k dispozici fotografie s autogramem herečky Lídy Baarové, pohlednice s podpisem herce Vlasty Buriana či poděkování k narozeninovému blahopřání malíře Alfonse Muchy. V dalších aukcích se objeví pohlednice s vlastnoručními podpisy například hudebníka Davida Bowieho, herců Brada Pitta, Alaina Delona, Harrisona Forda, Roberta Redforda nebo například protagonistů trilogie Pán prstenů či komediálního seriálu Přátelé.
Peníze z aukce pomohou obětem trestních činů
Autogramy a písemnosti připadly ÚZSVM na základě rozsudku soudu nad 27letým mužem, jenž jako pokladník podvody získal milion korun. Byl za to odsouzen podmíněně ke dvěma letům a k náhradě škody, kterou způsobil. Na základě rozsudku státu mimo jiné propadla právě jeho rozsáhlá sbírka autogramů. Celou částku získanou z prodeje ÚZSVM zašle na speciální účet Ministerstva spravedlnosti pro odškodňování obětí trestných činů.