Podvodník z Afghánistánu může mluvit klidně i česky. Pomocníkem mu je totiž umělá inteligence

Padesát tisíc čistého měsíčně pro rodinu zaručuje pocit finančního bezpečí Přes devadesát procent českých rodin nemá problém s hrazením svých finančních závazků. To je jeden z výsledků průzkumu, který zpracovala agentura Ipsos pro Generali Českou pojišťovnu.

Inflace a pokles ekonomiky naučily české rodiny více promýšlet výdaje a šetřit. Vyplývá to z dat uvedeného průzkumu. „V posledních letech jsme byli nejprve svědky poklesu spotřeby domácností v důsledku pandemie, druhá vlna poklesu přišla v souvislosti se zdražením energií a obecně vysokou inflací. Díky poklesu inflace a obnovení růstu reálné mzdy ale spotřeba od počátku loňského roku postupně ožívá. Z průzkum plyne, že se rodiny během uplynulých let naučily více spořit a zajišťovat se na budoucnost,“ popisuje Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments CEE.

V novém průzkumu 91 procent rodin s dětmi udává, že jejich finanční situace pokrývá jejich běžné výdaje. „Občasné obtíže s hrazením běžných výdajů uvádí šest procent rodin s dětmi. Špatnou finanční situaci přiznávají tři procenta rodin. Častěji se jedná o rodiče samoživitele, osoby v domácnosti či na rodičovské dovolené nebo osoby se základním vzděláním a příjmem do dvaceti tisíc korun,“ dodává Michal Straka z výzkumné agentury Ipsos.

Rodiny se sice naučily v posledních krizích šetřit, ale ne vždy výhodně. Více než tři čtvrtiny rodin udávají, že dětem spoří či investují v rámci alespoň jednoho finančního produktu. „Dětem častěji spoří rodiny s dětmi ve věku od tří do 19 let, rodiny s mladšími či naopak staršími dětmi prostředky směřují jinam,“ přibližuje Michal Straka.

Mezi nejčastější úspory patří stále stavební spoření, spořicí účet či dětský bankovní účet. „V Česku jsou velmi oblíbené zejména depozitní produkty, dětské běžné či spořicí účty. Především proto, že prostředky mohou rodiče relativně snadno vybírat. Ty ale zpravidla bývají tou nejméně výnosnou variantou. Jejich zdánlivá výhoda, že mají rodiče peníze kdykoli k dispozici, by je neměla k volbě tohoto produktu přesvědčit. Jeden ze základních ekonomických principů totiž říká, že na peníze pro děti by se nemělo sahat, pokud pro to není vyloženě existenční důvod,“ dodává Petr Mederly.