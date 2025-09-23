Podzimní deprese. Co na ně platí? Proč nás krátké dny tolik ovlivňují?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  5:41
S příchodem září a října se svět kolem nás mění. Slunce zapadá dřív, dny se krátí a večery bývají chladnější. Pro mnohé je to romantické období plné barevného listí a horkého čaje, pro jiné ale začátek několikaměsíčního boje s únavou, špatnou náladou a poruchami spánku. Psychiatři upozorňují, že nejde jen o lehký splín, který zažívá čas od času každý.

Neléčená SAD může přerůst v depresi. | foto: Metro.cz

Mnoho lidí na podzim a v zimě trpí takzvanou sezonní afektivní poruchou (SAD) – typem deprese, který se pravidelně vrací právě v období, kdy je nejméně světla.

Podzimní splín

„Lidé SAD často podceňují jako obyčejný splín. Jde však o plnohodnotnou formu depresivní poruchy, která může významně ovlivnit kvalitu života,“ vysvětluje psychiatr Matěj Kasal. Běžná podzimní skleslost většinou netrvá déle než pár dní. Člověk je unavenější, venku je chladno a do ničeho se mu moc nechce, ale postupně se přizpůsobí. SAD je jiná. Příznaky se táhnou týdny až měsíce, opakují se každý rok a zasahují nejen psychiku, ale i tělo.

Deprese a výkyvy nálad

Podle statistik se výskyt SAD v Evropě pohybuje mezi jedním až třemi procenty populace. Na první pohled to není mnoho, ale v absolutních číslech jde v Česku o statisíce lidí.

Lehčí výkyvy nálad pak přiznává až 15 procent obyvatel. Nejrizikovějšími skupinami jsou ženy, lidé ve věku 30 až 50 let a ti, kteří mají v rodině výskyt depresivního onemocnění.

Příznaky SAD

  • Mezi nejčastější projevy sezonní afektivní poruchy patří vyčerpání a nadměrná potřeba spánku. Horší soustředění a nízká produktivita. Chuť na sladké a stresové přejídání. Skleslost a nezájem o dříve oblíbené aktivity.
  • Pokud tyto potíže přetrvávají déle než dva týdny a zasahují do běžného fungování, odborníci doporučují situaci nepodceňovat a vyhledat pomoc.

Významnou roli hraje i geografická poloha. Čím méně slunce v zimě svítí, tím vyšší je riziko.

Proto je zmíněná porucha častější v severských zemích, ale i střední Evropa do rizikového pásma právoplatně patří. „SAD není projevem lenosti nebo slabosti, ale přirozenou reakcí organismu na nedostatek světla. Lidská psychika je citlivá na biologické rytmy a okolní prostředí,“ zdůrazňuje Kasal.

Spánek na houpačce

Podzim a zima mají výrazný vliv na spánkový rytmus. Nedostatek světla narušuje hladiny hormonů, především melatoninu, který řídí spánek, a serotoninu, jenž ovlivňuje náladu. Výsledkem může být paradox. Někdo je na podzim nadměrně ospalý, jiný naopak trpí nespavostí. Obojí má stejné následky – únava, horší imunita, podrážděnost a ještě hlubší propad nálady.

Jak na depku?

  • Dobrá zpráva je, že možností, jak podzimní depresi zvládnout, je hned několik.
  • Fototerapie – lampa s intenzivním světlem dokáže napodobit denní svit a pomáhá nastartovat biologické hodiny.
  • Psychoterapie – zejména kognitivně-behaviorální terapie učí, jak s depresivními myšlenkami a návyky pracovat.
  • Velkou roli hraje i životní styl – pravidelný režim, pobyt venku, pohyb, omezení alkoholu a večerní rituály podporují klidný spánek.

Podzimní deprese. Co na ně platí? Proč nás krátké dny tolik ovlivňují?

23. září 2025  5:41

