Podzim patří k nejoblíbenějším obdobím kaprařů. Ryby se před zimou intenzivně krmí a na háčku může skončit i kapitální úlovek.
Jenže cesta k úspěchu nevede pouze přes správné místo a lákavou nástrahu. Důležitou roli hraje také nenápadný kousek kovu, kterému rybáři někdy nevěnují dostatečnou pozornost – háček.
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Ranní mlhy nad hladinou, chladnější počasí a břehy zahalené do podzimních barev. Pro mnohé kapraře probíhá nejkrásnější část sezony. Kapři se připravují na zimu a zejména během teplejších podzimních dnů dokážou přijímat značné množství potravy. Ani dobře zvolené boilie a dokonale připravené lovné místo však nemusí znamenat úspěch. O tom, zda ryba po záběru skutečně skončí v podběráku, může rozhodnout správná velikost a tvar háčku.
Každé roční období žádá něco jiného
Velikost háčku by se měla řídit především použitou nástrahou a montáží, nikoli pouze tím, jak velkého kapra chceme ulovit. Zkušenější rybáři dobře vědí, že i trofejní rybu lze zdolat na poměrně malém háčku. Důležité je, aby správně fungoval a odpovídal zvolenému způsobu lovu. Připomeňme také jednu zdánlivou drobnost: čím vyšší číslo, tím menší háček. Čtyřka je tedy větší než osmička.
Na jaře, kdy bývá voda ještě studená a kapři přijímají potravu opatrněji, rybáři často sázejí na menší nástrahy a háčky velikosti 8 až 10. S příchodem léta se situace mění. Při lovu na boilie o průměru 16 až 20 milimetrů se běžně používají háčky číslo 4 až 6.
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Podzim je v tomto ohledu mnohem proměnlivější. Během září a října mohou kapři intenzivně hledat potravu a větší sousta jim zpravidla nevadí. K boilie o průměru 18 až 20 milimetrů se proto hodí háčky velikosti 4 až 6. Jakmile ale voda výrazně vychladne, aktivita ryb začne slábnout a záběrů ubývá, může být účinnější jemnější sestava. Vyplatí se vyzkoušet nástrahu o průměru 12 až 15 milimetrů v kombinaci s háčkem číslo 6 až 8.
Na detailech záleží
V kaprařských obchodech nyní najdeme desítky různých modelů háčků. Liší se délkou ramínka, šířkou obloučku i zahnutím hrotu. Každý z těchto detailů přitom ovlivňuje, jak se háček při záběru chová. Pro klasické potápivé boilie na vlasové montáži je osvědčenou univerzální volbou takzvaný wide gape, tedy háček se širokým obloučkem. Oblíbený je také curve shank se zahnutým ramínkem, který se při nasátí nástrahy dobře otáčí a usnadňuje zaseknutí. Využívá se například při lovu na vyvážené nástrahy.
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Samostatnou kapitolou jsou plovoucí boilie neboli pop-up. Tady hodně záleží na konkrétní montáži. Pro chod rig se používají speciální háčky s očkem vyhnutým ven, zatímco oblíbený Ronnie rig často využívá háčky typu curve shank nebo speciální spinner háčky. Správná kombinace tvaru háčku a montáže je důležitější než snaha použít za každou cenu co největší háček. A zapomínat bychom neměli ani na tradiční nástrahy. Kukuřice nebo červi nastražení přímo na háček mají stále své místo, přestože moderní kaprařině dominují vlasové montáže. V takovém případě obvykle postačí menší háčky, například velikosti 10 až 14, s dostatečně otevřeným obloučkem. Důležité je ponechat hrot volný, aby se mohl při záběru spolehlivě zachytit.
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A co je nejdůležitější, háček musí být ostrý. Není nic horšího, než když sedíte u vody a po hodinách čekání na záběr o kapra přijdete, protože jste šetřili a kvůli pár korunám si na montáži nechali háček tupý jako poleno.