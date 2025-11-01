S ubývajícím teplem se mění i chování kaprů. V létě se často drží mělčin, kde je teplá voda a dost potravy, ale když teplota klesne pod patnáct stupňů, stahují se do hlubších partií. Tam se shromažďují do menších hejn a vyhledávají místa s bahnitým dnem, kde najdou larvy, červy a zbytky rostlin.
Rady zkušeného kapraře: na podzim méně znamená více
„Kapři na podzim zdaleka nespí,“ říká zkušený kaprař Pavel Král, který má za sebou desítky velkých úlovků, především z Orlíku a z dolního toku Labe ve středních Čechách. „Naopak, jsou velmi aktivní a hledají potravu, aby se na zimu zpevnili. Ale už nejsou tak impulzivní jako v létě – musíte je zaujmout přirozeně, ne je přesytit.“ Právě proto bývá říjen a listopad pro lov kaprů jedním z nejlepších období roku. Berou opatrněji, ale když rybář zvolí správnou nástrahu a klidné místo, odměna bývá vskutku zlatá.
|
Rybáři s obrovským srdcem vás dostanou, usmívá se Kristina Kloubková
„V chladnější vodě fungují především masové nebo rybí příchutě,“ doplňuje Král. „Kapři hledají potravu s vysokou výživovou hodnotou. Stačí pár kuliček boilies nebo několik pelet – jde o kvalitu, ne o množství.“
Dravci v pohybu: štiky a candáti loví naplno
Zatímco kapři se připravují na zimu pomalu a s rozvahou, dravci cítí přicházející chlad jako signál k lovu. „Štika se před zimou vyloženě rozjede,“ říkají vláčkaři. Jakmile voda začne chladnout, drobné rybky se stahují ke dnu nebo do hlubších zátok – a štika, věčný lovec, je následuje. Loví aktivně i přes den a často útočí prudce, jako by věděla, že brzy přijde období klidu. Podobně se chová i candát. V létě bývá opatrný, ale na podzim se vydává za potravou i během dne, hlavně v přechodných hloubkách, kde se zdržují hejna ouklejí a plotic. Když se rybář trefí do správné hodiny – obvykle těsně před soumrakem – může zažít lov, na který se nezapomíná.
Podzimní okoun: malý bojovník s velkým srdcem
A nesmíme zapomenout na okouna, drobného, ale neúnavného bojovníka. Podzimní okouni se shromažďují do početných hejn a dokážou během několika minut z ničeho vytvořit doslova rybí bouři. Někdy stačí nahodit malou gumu nebo rotačku a pod hladinou se rozjede tanec, který prověří i nejpevnější návazce. Jak se voda dál ochlazuje, ryby zpomalují metabolismus a jejich aktivita postupně klesá. Když teplota spadne k pěti stupňům, většina druhů už přestává přijímat potravu. Kapři se ukládají do hlubších jam, kde přečkávají zimu v klidu, často téměř bez pohybu. Štiky a candáti zůstávají v hloubkách, ale občas se i v mrazivých dnech vydají na krátký lov – a právě tehdy mohou zimní rybáři zažít překvapení pod ledem.
|
Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho
Poslední tanec před zimním tichem
Podzim je tak pro rybáře obdobím mezi dvěma světy. Voda se mění, krajina utichá, ale pod hladinou to ještě naposledy vře životem. Kdo vydrží chlad a dokáže se přizpůsobit rytmu přírody, může se těšit z úlovků, které mají váhu nejen v kilogramech, ale i v zážitcích. Jak říká Pavel Král: „Podzim je pro rybáře odměnou za trpělivost. Ryby nejsou hloupé – ale když se s nimi sžijete, dají vám to pocítit právě teď, než voda ztichne.“