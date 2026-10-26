Podzimní únava, nebo varování? Senioři by neměli přehlížet dušnost, slabost a mozkovou mlhu

David Halatka
David Halatka
  19:00
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„Obyčejná“ únava může indikovat závažnější problém. | foto: Profimedia.cz

Podzimní únava nemusí souviset jen s nedostatkem slunečního světla. Někdy upozorňuje na vážnější onemocnění, například srdeční selhání nebo následky prodělané infekce. Jak poznat běžné vyčerpání od zdravotních potíží, které už vyžadují návštěvu lékaře? A proč by měli být obezřetní především senioři?

Kratší dny, méně světla a horší spánek. Únava v těchto dnech trápí řadu lidí. Za vyčerpáním, bolestmi hlavy či výpadky soustředění se přitom může skrývat i zdravotní problém. Zvlášť u starších lidí se nevyplácí potíže „s hlavou“ automaticky přičítat věku nebo počasí. „Pokud člověk, který ještě nedávno pravidelně chodil na procházky a zvládal domácnost, najednou potřebuje výrazně více odpočinku, měl by zpozornět,“ poznamenává praktická lékařka Kateřina Písecká.

Národní zdravotnický informační portál (NZIP) upozorňuje, že při vyšetření dlouhodobé únavy lékaře zajímá její trvání, vývoj, okolnosti vzniku i užívané léky.

Long covid i klíšťata

Únava může být také jedním z příznaků srdečního selhání. To se nemusí zpočátku projevovat dramaticky. Člověk se například začne zadýchávat při chůzi do schodů, hůře zvládá obvyklou námahu nebo mu otékají kotníky. Tehdy je vhodné vyhledat lékaře. Při náhlé výrazné dušnosti nebo bolesti na hrudi ovšem volejte záchrannou službu.

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Dlouhodobé vyčerpání může přetrvávat také po infekcích. Příkladem je long covid, který se může projevovat únavou, bolestmi hlavy, poruchami spánku nebo takzvanou mozkovou mlhou – problémy s pamětí, přemýšlením a soustředěním.

Podobné obtíže se mohou objevit také po klíšťové encefalitidě. Česká multicentrická studie sledovala 187 hospitalizovaných pacientů s laboratorně potvrzeným onemocněním, kteří dokončili šestiměsíční sledování. Přibližně 45 procent z nich mělo při kontrole po půl roce alespoň jeden přetrvávající následek, včetně poruch hybnosti. Klíšťata navíc mohou být aktivní i na podzim, pokud jim počasí přeje. Riziko infekcí přenášených klíšťaty proto nekončí automaticky s létem.

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Když za to nemůže jen podzim

U seniorů se může s věkem měnit spánkový režim. Častější noční probouzení ale neznamená, že je nutné dlouhodobou denní únavu přijmout jako normu. Pomoci může pravidelný režim, pobyt na denním světle, přiměřený pohyb a omezení rušivých vlivů před spaním.

NZIP doporučuje vyhledat lékaře, pokud problémy se spánkem trvají delší dobu a ovlivňují každodenní fungování. Jak uvádí jeho přehled spánkové hygieny: „Pokud však špatně spíte po delší dobu, jste během dne unavení anebo je ovlivněn váš pocit tělesné a duševní pohody, respektive celkové fungování v každodenním životě, měli byste navštívit lékaře.“

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Praktika navštivte také tehdy, když únava přetrvává, zhoršuje se nebo omezuje zcela běžné aktivity. Zvláštní pozornost si zaslouží nové bolesti hlavy, problémy s pamětí, nevysvětlitelná slabost či dušnost. „Před návštěvou si zkuste poznamenat, kdy potíže začaly, jak se vyvíjejí a jaké všechny užíváte léky,“ uzavírá lékařka Písecká.

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