Podzimní změna času se blíží: Kdy přesně posunout ručičky a proč tělo pocítí šok až v pondělí?

David Halatka
David Halatka
  15:08
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Orloj na Staroměstské radnici v Praze se musí přeřizovat složitě a - ručně. | foto: MAFRA

Jednou za rok dostaneme hodinu spánku zadarmo. Jenže má to háček: večer se začne stmívat ještě dřív a rána budou zase o něco světlejší. Už v neděli 25. října 2026 si Češi přetočí hodinky zpět na standardní čas. Kdy skončí střídání času schválené v Evropském parlamentu v březnu 2019?

Podzimní změna času se blíží. V noci ze soboty 24. na neděli 25. října se ve tři hodiny ráno ručičky hodin vrátí na druhou. Kdo si rád přispí, může se těšit na jednu hodinu spánku navíc. A kdo má naopak v neděli ráno naplánované vstávání, měl by počítat s tím, že se mu den trochu protáhne.

Změna znamená návrat ke středoevropskému času, kterému se běžně říká zimní. Ten bude platit až do poslední březnové neděle příštího roku. Letní čas letos platil od 29. března, tedy celých sedm měsíců.

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Přestože se hodina navíc může zdát jako příjemný bonus, druhá strana mince už tolik nepotěší. Odpoledne se začne stmívat dříve a s příchodem zimy budou večery ještě kratší.

Konec střídání času? Evropská unie stále přešlapuje

O tom, že by se střídání času mohlo stát minulostí, se v Evropě mluví už dlouhé roky. Evropský parlament dokonce v březnu 2019 podpořil jeho zrušení. Jenže členské státy se dosud nedokázaly dohodnout, zda by měl natrvalo zůstat letní, nebo standardní čas.

Rozhodnutí přitom není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Trvalý letní čas by sice přinesl delší světlé večery, v zimě by se ale v Česku rozednívalo až kolem deváté hodiny. Standardní čas je naopak blíže přirozenému dennímu rytmu, ale v létě by slunce vycházelo velmi brzy a večery by byly kratší.

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Loni se téma znovu dostalo na evropský stůl během polského předsednictví v Radě EU. Výsledkem byla dohoda o přípravě studie, která má posoudit právní a praktické dopady případného zrušení střídání času. Definitivní termín konce ale stále není známý.

Termíny střídání času v příštích letech
RokZačátek letního časuKonec letního času
2027neděle 28. březnaneděle 31. října
2028neděle 26. březnaneděle 29. října
2029neděle 25. březnaneděle 28. října
2030neděle 31. březnaneděle 27. října
2031neděle 30. březnaneděle 26. října

Hodina navíc, nebo rozházený biorytmus?

Zatímco někteří lidé si změnu času pochvalují, jiným dokáže pořádně zamíchat denním režimem. Odborníci z Akademie věd ČR v roce 2021 na semináři v Senátu upozorňovali, že z hlediska zdraví je vhodnější standardní čas. Ten totiž lépe odpovídá přirozenému rytmu lidského organismu.

Při trvalém letním čase by se v zimě rozednívalo výrazně později. To může podle odborníků narušovat biologické hodiny a mít dopady na zdraví, soustředění i pracovní výkonnost. Zastánci letního času naopak připomínají, že delší světlo po práci umožňuje lidem věnovat se sportu a dalším aktivitám.

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Jedno je jisté: samotné střídání času nemá mezi Čechy příliš velkou podporu. Podle průzkumu agentury Ipsos z března 2025 vadilo 67,6 procenta dotázaných. Už dřívější průzkum STEM/MARK z roku 2023 ukázal, že zrušení střídání času podporovalo 67 procent lidí.

Hodiny posouváme už více než sto let

Střídání času není žádnou novodobou evropskou módou. V českých zemích se letní čas poprvé objevil už v letech 1915 a 1916. Znovu se začal používat za druhé světové války a po několika desetiletích se vrátil v roce 1979. Tehdy se argumentovalo především úsporami energie v době ropné krize.

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Původní myšlenka byla jednoduchá: lépe využít denní světlo a omezit spotřebu elektřiny. Postupem času se ale ukázalo, že energetické úspory jsou minimální. Od roku 1996 navíc v Česku platí letní čas celých sedm měsíců, od konce března do konce října.

A tak se i letos budou Češi muset smířit s tím, že jim podzim přinese jednu hodinu navíc, ale také kratší večery. Na definitivní konec přetáčení hodinek si zatím musíme počkat.

Vyhovuje vám střídání času?

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