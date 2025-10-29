Dílo inspirované knihou Arnošta Goldflama O nepotřebných věcech a lidech, si již stihlo vysloužit ostruhy. Pohádky po babičce mají za sebou například světovou premiéru na Berlinale, soutěžní uvedení v Annecy, slavnostní zahájení Zlín Film Festivalu a také získal Zlatého ledňáčka na Finále Plzeň za nejlepší celovečerní film a jsou v užším výběru Evropských filmových cen. Zaujaly i na několika dalších tuzemských festivalech.
Ze stránek na plátno a zpět
Pohádky po babičce čekají ještě další předpremiérové festivalové štace. Příběhy tří sourozenců nicméně ožívají nejen na filmovém plátně, nýbrž i na stránkách knih. 15. října totiž vyšla stejnojmenná knížka Arnošta Goldflama. Její křest se uskuteční 11. listopadu v 16 hodin v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze, kde se sejdou její autoři i filmoví tvůrci.
Kouzelný příběh
Snímek podle knižního námětu Arnošta Goldflama si odbude premiéru příští čtvrtek. V polovině října Pohádky po babičce vyšly i jako knížka.
Goldflam je brněnský rodák, který se zapsal do historie české umělecké scény jako herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel . Jeho odkaz zahrnuje přes 50 divadelních her a dramatizací.
„Pohádky, které najdete ať už v knize, nebo ve filmu, jsou trochu jiné než ty, na které jsou čtenáři a diváci možná zvyklí. Nejsou o princích a princeznách, o dracích a čarovných zaklínadlech. Jsou o věcech, na které se občas zapomíná, o lidech, kteří zůstávají někde v koutě, nebo o okamžicích, jež bývají tak malé, že je v běžném shonu skoro přehlédneme. Když Goldflam kdysi napsal svou knihu O nepotřebných věcech a lidech, ukázal, že je to v životě často opačně, než se zdá. Že to, co se zdá nepotřebné, má své kouzlo a význam,“ říká producent filmu Martin Vandas.
Dědeček Arnošt a jeho vnoučata
Snímek pojednává o dědečku Arnoštovi, který nedávno ovdověl a k němuž přijíždí na víkend jeho tři vnoučata – Derek, Zuzanka a Tom. Děti cítí dědečkův smutek i vlastní ztrátu, protože jim chybí babiččiny hry na pohádky. Vytáhnou proto její slamák a podle starých pravidel začnou společně vymýšlet příběhy: o sourozencích, kteří objevili zatoulanou kočku Nebojsu, nebo o staré indiánce, její životní lásce k námořníku Leontinovi a o tajemné nestvůře krmené jablečnými ohryzky. Nakonec se do vyprávění zapojí i dědeček Arnošt a společně s dětmi rozehraje pohádku o starém Bohdanovi, holčičce Zarje a schopnosti létat až do daleké Afriky a zpět. „Myslím, že vyprávění je jakási terapie, a doufám, že nejen pro mě,“ dodává Goldflam.
Spolupráce napříč Evropou
Na filmu spolupracovali režiséři z Česka, Slovenska, Slovinska a Francie. Vznikal téměř deset let a je vytvořen technikou stop motion animace, která navazuje na bohatou tradici českého loutkového filmu. Dabingu se ujali přední herci, mimo jiné Ivan Trojan, Pavla Beretová, Zuzana Kronerová, Miroslav Krobot, Viktor Preiss, Dana Syslová či Ondřej Brousek mladší a další.
