Zdeněk Pohlreich a Jiří Babica jsou jako Mozart a dechovka. Oba patří do kuchyně, ale každý do jiné. Autorem téhle skvěle naformulované myšlenky bohužel nejsem já, ale umělá inteligence. Zdánlivá rivalita zmiňovaných kulinářských velikánů je pomalu stejně tak stará, jako televizní zábava, která v tuzemsku frčela pár let po přelomu milénia. Ani po příchodu moderních pořadů jako MasterChef Česko či Hell’s Kitchen do české kulinární krajiny však nenajdete na tomto písečku mezi osobnostmi ostřejší kontrast než mezi Zdeňkem Pohlreichem a Jiřím Babicou. Jejich jména jsou synonymem dvou naprosto odlišných světů vaření – jednoho profesionálního, druhého lidového.
V současné době je Babicova televize YouTube kanál, kde Jiří Babica sdílí svá videa s recepty a kulinářskými tipy.

Jejich rivalita, i když se možná nikdy neproměnila v přímý souboj v kuchyni, žije v médiích, komentářích i v srdcích jejich fandů dodnes. A protože oba tito tvůrci více čí méně lahodných pokrmů momentálně oba souběžně řádí na streamech, konkrétně YouTube, prima+ a Oneplay, nesměli uniknout a chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Babica, král comebacku

Kulinářský mág Jiří Babica je již více než rok nejen bývalou tuzemskou televizní celebritou, ale také youtuberem. Přišel tak čas posvítit si na jeho youtubový kanál Babicova televize, který mu po roce fungování namnožil fanoušky na úctyhodných, byť necelých, čtyřicet tisíc odběratelů. A také červené hodnocení na csfd.cz. Tyhle řádky jsem psal do Strážce streamu v roce 2021. Pak ale začal být zmiňovaný kanál někdejší hvězdy televizního pořadu Babicovi dobroty mrtvější a mrtvější, až se před zhruba dvěma lety přestal plnit obsahem úplně.

Nyní má kanál zhruba sedmdesát tisíc odběratelů, kde je k nalezení asi 260 videí. Co je ovšem nejpodstatnější, před pár dny zde přibyla dvě nová. V jednom z nich televizní legenda vaří kuřecí nudličky na thajský způsob, a říká tomu Závodnická pánev, v druhém oprášil rodinný recept na vegetariánské lečo (protože mu to rodina s masem nejí). Na tomto místě se rovnou přiznám, že tohohle chlapa neskutečně žeru. Ne, ani tak proto, že bych někdy v minulosti sledoval jeho televizní vaření či si naopak liboval v zesměšňování jeho schopnosti dělat v kuchyni nečekané kreace a kompromisy.

Jirka, jak mu doufám jako fanda smím říkat, se v ničím nesvázaném youtube konceptu neskutečně našel. Pochopil totiž, že jeho hlavní síla, není jen ve vaření, ale také velké dávce sebeparodie, nadsázky a energie. Když proto před dvěma lety přestal produkovat nová videa, bylo mi to trochu líto.

Více o tom, v čem spočívá Babicova nezaměnitelná esence, a jak se dělá Babicův salát á la Filip, si můžete přečíst zde. My máme v tomto textu před sebou jiný neméně důležitý úkol. Zafabulovat si, jak může návrat krále televizního šmakuládování souviset se Zdeňkem Pohlreichem.

Kouzlo omluvy

Pohlreich, který momentálně rovněž vaří jak ve videích na YouTube, tak částečně i v nové řadě pořadu Ano, šéfe!, obešel před pár dny v rámci propagace svých projektů několik rozhovorů. V jednom z nich se ovšem odehrála poměrně zásadní věc. Ne, že by na Babicovu adresu nepoužíval smířlivá slova již dříve, nyní se však veřejně omluvil za zesměšňování lidovějšího kolegy, ale i fakt, že s jedovatými útoky aktivně začal on sám. „Pohlreich se veřejně omluvil a Jirka se nám vrátil. Konec dobrý, všechno dobré,“ píše pod jedním z nových Babicových videí jeden z fanoušků s přezdívkou @radekcermak3848. Ne, že by se Babicův svět točil kolem Pohlreicha. To načasování je ovšem natolik shodné, že je prostě příliš těžké ignorovat.

A když nemáte pancettu, dejte tam slaninu. Babica vaří i z karantény

Zestárli, zmoudřeli a zlidštěli?

Pravdou je, že zatímco roli hodného strejdy má Babica v malíku již několik let, Pohlreicha, a pokud sledujete aktuální řadu Ano, šéfe!, tak tušíte, že mám pravdu, je v podobné roli sledovat občas dost podivné. Osobně mě tato proměna vlastně docela dost baví, zároveň mě to ovšem nutí zpochybňovat autenticitu toho méně vlasatějšího ze zmiňovaných pánů. Strážce streamu ale není rubrika o drbech, a už vůbec ne o jídle. Zajímá nás především zábavné koukání. A to nám v současnosti přinášejí oba pánové. Co víc si přát.

S pořadem Ano, šéfe! se na čas odmlčel, teď se Zdeněk Pohlreich vrací s novými díly

Vítej zpět, Jirko!

Pokud byste se mě ovšem chtěli někdy zeptat, zda mám radši Pohlreicha či Babicu, budu nejspíš přizdis*áč a nebudu umět odpovědět. Ač je z textu výše cítit, že jsem vnitřně nakloněn spíše vyčáhlému prodavači lyží, kterému jsem proti Pohlreichovi vždy stranil i proto, že jsem ho v onom virtuálním souboji vždycky vnímal jako slabšího, baví mě i jeho rival se zálibou ve svérázných oblečcích. Nová Pohlreichova youtubová videa jsou jasným důkazem toho, že i něco tak jednoduchého jako je výroba těstovin all Arrabbiata, se dá s trochou talentu proměnit v hotové umění. Konceptu Babicovi televize ale prostě nejsem schopen nefandit, už také proto, že Jirku nenutí k potupnému prodeji hrnců a vaření několika chodů během půl hodinového pořadu.

Jak jsem již kdysi někam napsal, to téhle kreativní duši, která nikdy nepochopí dogmatismus některých stoupenců Zdeňka Pohlreicha, nikdy moc neslušelo. Vítej zpět, Jirko!

STRÁŽCE STREAMU: Jirka Babica je bůh. Jen si k němu musíte dojít

