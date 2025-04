Ve sladkých šedesátkách, kdy lidé vnímali auto jako bránu ke svobodě, lůžkovou úpravu nabízelo v socialistickém Československu více značek, kromě škodovek tuto vychytávku měl i třeba i britský Hillman.

Na vlastní zkušenost se spaním v moderním autě reaguje grafik a designér Jaromír Uxa, který pracuje pro novou českou značku Obytnaq z Plzně. Pod jeho taktovkou vzniklo pohodlné spací auto tuzemské automobilové značky. Obytnaq nabízí matrace připravené na míru do větších škodovek. Od nejprodávanější Octavie Combi přes prémiové modely Superb a Kodiaq až po elektrický Enyaq. Ale „umí“ i modely Karoq, Kamiq či třetí generaci Fabie ve verzi kombi.

„Chtěl jsem se pořádně vyspat na cestách. Jako nejflexibilnější i cenově nejdostupnější mi přišlo cestovat a přespávat v osobním autě. Vyzkoušel jsem všechno možné včetně karimatek, ale nebylo to ono,“ vypráví Uxa. Před dovolenou, na kterou se chystal s přítelkyní, proto vzal starou matraci z postele a nožem ji ořezal tak, aby po sklopení zadních sedadel vzniklo velké lůžko. „Fungovalo to skvěle, pak jsme se vrátili domů a já vyndal z auta obrovskou neskladnou věc, na kterou by se v garáži už jen prášilo. Uvědomil jsem si, že na to musím jít jinak. Že spaní v osobním autě, aby bylo uživatelsky co nejpříjemnější, musí být složené z více dílů,“ popisuje Uxa. Už osm let testuje své výrobky na sobě a svých přátelích. Se spací úpravou osobního auta projel Balkán i staré vojenské šotolinové cesty v Alpách.

Základní filozofie značky Obytnaq je jednoduchá. „Vždycky se snažíme, abychom využili a vyplnili veškerý prostor, který auto nabízí. Mimo jiné tak zabráníme věcem, třeba mobilním telefonům, aby zapadly do nějaké škvíry, odkud se pak těžko dostávají,“ vysvětluje designér Uxa. Nakonec se dopracoval až k několika konfiguracím. Jednou z nich je také jednolůžko pro osamělé cestovatele nebo vášnivé cyklisty, kteří chtějí do vozu vedle sebe uložit na bezpečné místo i své kolo. Matrace mohou mít i voděodolné spodní strany, takže se dají z vozu vyndat a použít třeba při pikniku.

Součástí Obytnaqu jsou i další doplňky. Termoclony se připevňují na okna. Posádce zajistí soukromí a přitom brání přehřívání interiéru. Zadní stranu clon, tedy tu obrácenou do interiéru vozu, pošívají síťovými kapsami, kam se ukládají věci, které chtějí cestovatelé mít hned po prouzení na dosah. Plzeňská značka vyrábí také závěsné uzavíratelné botníky, které magnety drží na karosérii vozu, či síťky na drobnosti – mobilní telefony či klíče, které se snadno napnou pod stropem auta.