Alarmující čísla o českých dětech: Skoro dvě třetiny z nich nesplní doporučení lékařů

Lukáš Karbulka
  17:50
Nedostatek pohybu u českých dětí se stává vážným problémem. Nedávný průzkum ukazuje, že většina z nich nesplňuje doporučení odborníků, přesto mají ke sportu přirozeně blízko. Klíčovou roli hrají rodiče, motivace i vliv moderních technologií.
foto: Petr BílekMAFRA

Tři čtvrtiny českých dětí nemají dostatek pohybu. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos pro Czech Cycling Academy, podle kterého se 75 procent dětí nevěnuje alespoň sedmi hodinám aktivního pohybu týdně – což odpovídá doporučení Světové zdravotnické organizace. Nedostatek aktivity si uvědomují i rodiče, z nichž dvě třetiny přiznávají, že by jejich děti měly být pohybově aktivnější.

Navzdory tomu mají děti ke sportu stále blízko. Nejčastěji se věnují neorganizovaným aktivitám venku, jako je běh nebo hry na hřišti – těm se věnuje 68 procent z nich. Téměř 40 procent dětí alespoň jednou týdně jezdí na kole, zatímco organizované sportovní kroužky navštěvuje zhruba třetina. Týmovým sportům se věnuje přibližně čtvrtina dětí.

„Každý týden v terénu při našich roadshow po školách vidíme, že děti mají ke sportu i cyklistice vztah a často jde jen o to ho podpořit a probudit v nich chuť. Dětem chceme ukázat možnosti zdravého pohybu a nasměrovat je ke sportu, který jim nejlépe vyhovuje,“ dodává k výsledkům sportovní ředitel Czech Cycling Academy Zdeněk Štybar.

Kolik hodin týdně se dítě aktivně hýbe

Počet hodin za týdenPodíl dětí
07 %
1 – 3 hodiny40 %
4 – 6 hodin28 %
7 – 9 hodin13 %
10 – 12 hodin7 %
12 hodin a více5 %

Mobil a počítač jako největší překážka

Podle průzkumu stojí za nedostatkem pohybu především nezájem samotných dětí, nedostatek času rodičů a rostoucí vliv moderních technologií. Výrazný pokles fyzické aktivity se projevuje zejména u starších dětí ve věku 15 až 18 let – až 82 procent z nich nedosahuje doporučené úrovně pohybu. Technologie pak představují největší překážku zejména u dětí ve věku 11 až 14 let.

Zajímavé rozdíly se objevují i v rodinném prostředí. Jedináčci se podle dat hýbou méně než děti se sourozenci, zatímco pravidelnost jízdy na kole klesá s počtem dětí v rodině.

„Pohyb je jedním ze základních pilířů prevence i léčby dětské nadváhy a obezity, pomáhá regulovat energetickou bilanci a podporuje zdravý vývoj dítěte. Důležité je vnímat pohyb jako přirozenou součást každodenního života dítěte, ne jako trest za kalorie, aby si k němu děti vytvořily zdravý, přirozený vztah,“ uvedla Marie Skalská z Centra sportovní medicíny, která se této problematice věnuje i v rámci projektu NEtloustneme.

Průzkum vznikl ve spolupráci se společností MND a projektem NEtloustneme, který se zaměřuje na problematiku obezity u dětí i dospělých. Sběr dat probíhal na konci března 2026 na vzorku 571 rodičů dětí ve věku od tří do 18 let.

Technologie jako překážka, uvedli rodiče

Věk dítěteKolik procent dětí v dané věkové kategorii
pravidelně nesportuje kvůli mobilu, pc atd.
3 – 4 let6 %
5 – 6 let10 %
7 – 8 let12 %
9 – 10 let22 %
11 – 12 let37 %
13 – 14 let38 %
15 – 16 let22 %
17 – 18 let24 %

Méně jak polovina Čechů sportuje pravidelně

Pokud se zaměříme i na dospělé Čechy, nejsou čísla o moc lepší. Přesto si ale ve srovnání s jinými evropskými státy vedeme lépe. „U celkové populace je zapojení do sportovních aktivit nižší. Přesto se pohybu s určitou pravidelností věnuje 44 procent Čechů, což je mírně nad průměrem Evropské unie (38 procent), a řadíme se tak ve srovnání na osmou příčku,“ uvedl analytik Silnějších regionů Adam Trunečka.

Nejčastější překážkou pravidelného sportování je nedostatek času, který podle Eurobarometru uvádí jako příčinu 46 procent Čechů. Zhruba čtvrtina se potýká se slabou motivací, 22 procent lidí omezuje zdravotní handicap. Desetina Čechů si nemůže dovolit sportovat kvůli finanční náročnosti, vyplývá z průzkumu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

1. května 2026  19:30

Klíčová křižovatka v Hradci Králové je opět průjezdná

1. května 2026  19:06

V Havlíčkově Brodě zkoušeli muzejníci znovu tavbu železa v peci postavené z jílu

Muzejníci v Havlíčkově Brodě dnes podruhé zkoušeli napodobit raně středověký postup tavby železné rudy. Hliněnou pec po vysušení naplnili dřevěným uhlím a...

1. května 2026  17:04,  aktualizováno  17:04

Mladečské jeskyně slaví 200 let od objevu, chystají přednášky i prohlídky

Přednáškami speleologa i komentovanými prohlídkami si tuto sobotu připomenou Mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku 200 let od svého novodobého objevení....

1. května 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Dvě stovky kytaristů se dnes sešly v Přerově na desátém ročníku akce Kytarový rekord. Na parkánu přerovských hradeb si společně zahráli šest skladeb. Letošní...

1. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Ve Frýdku-Místku ode dneška funguje nový kulturní a komunitní prostor Nová Osmička. Vznikl v areálu bývalého závodu 08 textilky Slezan ve Frýdku-Místku, dosud...

1. května 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Prvomájový průvod dnes prošel centrem Zlína. Představili se v něm sportovci z různých klubů, folkloristé, hasiči, skauti či historické automobily, řada spolků...

1. května 2026  14:49,  aktualizováno  14:49

Počet požárů o čarodějnicích prudce vzrostl. Na vině je ale něco jiného

Hasiči měli během poslední dubnové noci výrazně více práce než obvykle. Kombinace sucha, tepla a větru vedla k prudkému nárůstu požárů napříč Českem. Tradiční pálení čarodějnic přitom tvořilo jen...

1. května 2026  16:15

Kolony se od neděle vrátí. Frekventovaná Plzeňská jde znovu do úplné uzavírky

Řidiči projíždějící jihozápadem metropole se musí připravit na výrazné komplikace. V neděli 3. května 2026 začne další fáze rekonstrukce Plzeňské ulice v Praze 5. Dosavadní režim, který umožňoval...

1. května 2026  16:09

Unikátní hřiště na Vypichu láká tisíce dětí: Za tři týdny ho navštívilo tisíce návštěvníků

Dobrodružné hřiště přivítalo za první 3 týdny svého provozu více než 4 tisíce...

Na začátku dubna otevřela Praha 6 na rohu ulic Na Klášterním a Na Vypichu unikátní prostor pro volnou dětskou hru. První stálé dobrodružné hřiště v České republice se okamžitě stalo vyhledávaným...

1. května 2026  15:38

Prvomájové jízdy na podhorské lokálce Žacléř - Královec přilákaly stovky lidí

Prvomájové jízdy na podkrkonošské lokálce mezi Žacléřem a Královcem na Trutnovsku dnes zahájily turistickou sezonu. Jízdy v historickém motorovém vlaku zvaném...

1. května 2026  13:45,  aktualizováno  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.