Tři čtvrtiny českých dětí nemají dostatek pohybu. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos pro Czech Cycling Academy, podle kterého se 75 procent dětí nevěnuje alespoň sedmi hodinám aktivního pohybu týdně – což odpovídá doporučení Světové zdravotnické organizace. Nedostatek aktivity si uvědomují i rodiče, z nichž dvě třetiny přiznávají, že by jejich děti měly být pohybově aktivnější.
Navzdory tomu mají děti ke sportu stále blízko. Nejčastěji se věnují neorganizovaným aktivitám venku, jako je běh nebo hry na hřišti – těm se věnuje 68 procent z nich. Téměř 40 procent dětí alespoň jednou týdně jezdí na kole, zatímco organizované sportovní kroužky navštěvuje zhruba třetina. Týmovým sportům se věnuje přibližně čtvrtina dětí.
A co děti, mají si kde hrát? Na Vypichu nově ano, u nás moc ne, volají naštvané maminky z Košíř
„Každý týden v terénu při našich roadshow po školách vidíme, že děti mají ke sportu i cyklistice vztah a často jde jen o to ho podpořit a probudit v nich chuť. Dětem chceme ukázat možnosti zdravého pohybu a nasměrovat je ke sportu, který jim nejlépe vyhovuje,“ dodává k výsledkům sportovní ředitel Czech Cycling Academy Zdeněk Štybar.
Kolik hodin týdně se dítě aktivně hýbe
|Počet hodin za týden
|Podíl dětí
|0
|7 %
|1 – 3 hodiny
|40 %
|4 – 6 hodin
|28 %
|7 – 9 hodin
|13 %
|10 – 12 hodin
|7 %
|12 hodin a více
|5 %
Mobil a počítač jako největší překážka
Podle průzkumu stojí za nedostatkem pohybu především nezájem samotných dětí, nedostatek času rodičů a rostoucí vliv moderních technologií. Výrazný pokles fyzické aktivity se projevuje zejména u starších dětí ve věku 15 až 18 let – až 82 procent z nich nedosahuje doporučené úrovně pohybu. Technologie pak představují největší překážku zejména u dětí ve věku 11 až 14 let.
Zajímavé rozdíly se objevují i v rodinném prostředí. Jedináčci se podle dat hýbou méně než děti se sourozenci, zatímco pravidelnost jízdy na kole klesá s počtem dětí v rodině.
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
„Pohyb je jedním ze základních pilířů prevence i léčby dětské nadváhy a obezity, pomáhá regulovat energetickou bilanci a podporuje zdravý vývoj dítěte. Důležité je vnímat pohyb jako přirozenou součást každodenního života dítěte, ne jako trest za kalorie, aby si k němu děti vytvořily zdravý, přirozený vztah,“ uvedla Marie Skalská z Centra sportovní medicíny, která se této problematice věnuje i v rámci projektu NEtloustneme.
Průzkum vznikl ve spolupráci se společností MND a projektem NEtloustneme, který se zaměřuje na problematiku obezity u dětí i dospělých. Sběr dat probíhal na konci března 2026 na vzorku 571 rodičů dětí ve věku od tří do 18 let.
Technologie jako překážka, uvedli rodiče
|Věk dítěte
|Kolik procent dětí v dané věkové kategorii
pravidelně nesportuje kvůli mobilu, pc atd.
|3 – 4 let
|6 %
|5 – 6 let
|10 %
|7 – 8 let
|12 %
|9 – 10 let
|22 %
|11 – 12 let
|37 %
|13 – 14 let
|38 %
|15 – 16 let
|22 %
|17 – 18 let
|24 %
Méně jak polovina Čechů sportuje pravidelně
Pokud se zaměříme i na dospělé Čechy, nejsou čísla o moc lepší. Přesto si ale ve srovnání s jinými evropskými státy vedeme lépe. „U celkové populace je zapojení do sportovních aktivit nižší. Přesto se pohybu s určitou pravidelností věnuje 44 procent Čechů, což je mírně nad průměrem Evropské unie (38 procent), a řadíme se tak ve srovnání na osmou příčku,“ uvedl analytik Silnějších regionů Adam Trunečka.
Nejčastější překážkou pravidelného sportování je nedostatek času, který podle Eurobarometru uvádí jako příčinu 46 procent Čechů. Zhruba čtvrtina se potýká se slabou motivací, 22 procent lidí omezuje zdravotní handicap. Desetina Čechů si nemůže dovolit sportovat kvůli finanční náročnosti, vyplývá z průzkumu.