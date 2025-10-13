Pojištění ztráty zaměstnání obvykle není samostatným produktem. Většinou se sjednává jako připojištění k hypotečnímu nebo spotřebitelskému úvěru či k životnímu pojištění. Jeho účelem je pokrytí splátek nebo výplata fixní částky v době, kdy pojištěný přijde o práci výpovědí ze strany zaměstnavatele.
Pojišťovna v takovém případě vyplácí sjednanou částku – buď jako měsíční náhradu příjmu, nebo jako úhradu závazků, například splátek hypotéky. Obvyklá doba plnění bývá 6 až 12 měsíců.
Kdy máte nárok na plnění
Základní podmínkou je, že v době ztráty zaměstnání musíte být:
- zaměstnáni na dobu neurčitou,
- mimo zkušební dobu,
- a dostat výpověď od zaměstnavatele z organizačních důvodů (např. kvůli nadbytečnosti).
Naopak výpověď na vlastní žádost, ukončení dohodou nebo propuštění kvůli porušení pracovní kázně nárok na pojistné plnění nevytváří. „Pojistné krytí ztráty zaměstnání může být v krizové situaci skutečně užitečné. Je ale zásadní rozumět tomu, že se nevztahuje na všechny typy ukončení pracovního poměru – a že především chrání věřitele, nikoliv přímo klienta. Tím se jeho role významně mění,“ říká Petr Jermář, hlavní analytik Banky.cz
Typické parametry a limity pojištění
Pojištění má svá jasná omezení, která je důležité znát před podpisem smlouvy. Patří mezi ně zejména:
- Karence (čekací doba): obvykle 3–6 měsíců od uzavření pojištění, během které nelze čerpat plnění.
- Minimální doba zaměstnání: většinou 12 měsíců, než vznikne nárok na plnění.
- Délka a výše plnění: pojišťovna zpravidla hradí 6 až 12 měsíčních splátek nebo stanoví maximální měsíční limit.
- Lhůta výplaty: pojistné plnění bývá vypláceno až po 30 dnech od ztráty zaměstnání.
- Odmítnutí plnění: při podezření na účelové ukončení pracovního poměru může pojišťovna pojistné odmítnout.
Pro koho má pojištění smysl
Tento typ pojištění dává smysl především pro ty, kteří:
- splácí vysoký úvěr (např. hypotéku nebo spotřebitelský úvěr),
- nemají finanční rezervu alespoň na 3–6 měsíců výdajů,
- pracují v rizikovém oboru s častými restrukturalizacemi,
- nebo mají nízkou šanci rychle najít novou práci, například kvůli specializaci nebo vyššímu věku.
Naopak OSVČ, dohodáři, lidé ve zkušební době nebo na dobu určitou si toto pojištění buď sjednat nemohou, nebo by pro ně bylo nevýhodné.
„U hypoték jde v případě ztráty zaměstnání především o schopnost dál splácet. Pojištění může pomoci překlenout náročné období, ale nelze se na něj stoprocentně spoléhat. Klíčem zůstává vždy odpovědné finanční plánování a tvorba rezerv,“ říká Marek Pavlík, zakladatel portálu Hypotecnikalkulacka.cz.
Kolik pojištění stojí
Cena pojištění se liší podle výše krytí, délky pojistky i typu připojeného produktu.
- U hypoték se měsíční přirážka k splátce obvykle pohybuje mezi 150 až 500 Kč.
- U životního pojištění záleží na věku, zdravotním stavu a výši pojištěné částky.
Před sjednáním je vhodné porovnat cenu pojištění s vlastní finanční rezervou. Někdy může být výhodnější si místo pojištění vytvořit úspory na 3–6 měsíců výdajů. Po započtení čekací doby a dalších podmínek se totiž pojištění nemusí vyplatit.
Má pojištění ztráty zaměstnání budoucnost?
Rostoucí ekonomické nejistoty, zpomalování růstu a změny na trhu práce zvyšují zájem o produkty, které chrání příjem domácností. Pojišťovny proto zvažují nové modely pojištění i pro OSVČ nebo kombinace s investičními produkty. „Domácnosti se musí připravit na realitu, že výpadek příjmu může nastat i u zdánlivě stabilního zaměstnání. Pojištění ztráty zaměstnání je jednou z možností, ale nikoliv náhradou za důslednou správu osobních financí,“ dodává Petr Jermář, Banky.cz