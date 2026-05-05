Byli bychom na tom lépe, kdybychom si museli zdravotní péči hradit ze svého? Dbali bychom více na stav svého těla a životní styl?
Rekreačních běžců je u nás pravděpodobně násobně více než v běžeckých velmocích, jako je Etiopie nebo Keňa. Fitka také často praskají ve švech, prodejci sportovního oblečení a vybavení si nestěžují na nezájem.
Přesto jsme chorobami prolezlí jako starý trám dřevomorkou. Trápí nás nemoci bohatých společností. Civilizačních chorob v absolutních číslech přibývá. Stále více Čechů se sice daří zachraňovat například po nejrůznějších srdečních a dalších cévních příhodách, ty ale i přesto zůstávají na prvním místě v příčinách úmrtí u nás (stejně tak ve světě).
Operací kvůli obezitě prudce přibývá
Podle Národního zdravotnického informačního portálu a jeho poslední velké studie z roku 2021 zemřelo na oběhové problémy téměř 25 tisíc žen a takřka 23 tisíc mužů. Jednou z hlavních příčin nejrůznějších oběhových selhání je obezita. Její léčení se významně promítá i do výdajů zdravotních pojišťoven. „Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zaplatila loni klientům 1 302 bariatrických operací. Jejich počet za posledních pět let stoupl o téměř sto procent, v roce 2021 je podstoupilo 657 klientů VZP,“ uvádí Viktorie Plívová, mluvčí VZP.
Bariatrické operace, tedy zásah do trávicího traktu, jsou chirurgickou léčbou u vysokého stupně obezity, kde zcela selhaly všechny dosavadní způsoby konzervativní léčby a je vážně ohrožený zdravotní stav pacienta.
Levné oblečení přináší více alergií i ekzémů
V roce 2020 registrovaly zdravotní pojišťovny kolem dvou milionů lidí trpících nějakou formou alergie. Předpovědi tehdy hovořily o tom, že do roku 2025 bude polovina z nás na něco citlivá. Každopádně podle posledních čísel, která potvrzuje i přibližně 450 alergologů, trpí nějakou alergií třetina obyvatel Česka. Zvláště nyní na jaře, kdy je nejrozšířenější ta pylová.
Přibývají však alergie, které nemají s přírodou nic společného. Třeba alergie potravinové nebo na nejrůznější chemii v oblečení. „Dnešní trh zaplavují levné syntetické materiály vyráběné v obrovských objemech. Aby přežily přepravu přes půl světa, vlhkost skladů a stání v kontejnerech, jsou ošetřovány konzervanty, změkčovadly, barvivy a další chemií,“ popisuje Adam Rožánek ze společnosti Trenýrkárna. Chemické úpravy mohou stát za svěděním, kopřivkou, ekzémy nebo opakujícími se záněty.
Roste i počet alergií na nejrůznější potraviny. Je to kupodivu způsobené podstatně pestřejší stravou, než jakou jsme konzumovali třeba před sto lety. V potravě přijímáme až 170 látek, které označujeme jako potravinové alergeny. K nim se řadí především proteiny, ale i potravinářské přídatné látky.
