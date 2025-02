Však posuďte sami.

Předsedáte asociaci hoteliérů, která bojuje za lepší kvalitu služeb na českých horách. Jak si to máme představit? Vždyť ta kvalita začíná a končí u samotných hotelů.

To je sice pravda, ale cesta k požadované kvalitě nemusí být individuální a trnitá, ale díky spolupráci může být rychlejší. Sdílíme postupy, kontakty na spolehlivé a kvalitní dodavatele. Třeba jeden z našich členů provozuje prádelnu, takže si i v tomto ohlídáme kvalitu. Tak víme, že hosté ulehají do perfektně vypraných a vymandlovaných peřin. Také se vzájemně navštěvujeme a pokud někde vidíme, že jídlo, nebo služby nejsou perfektní, říkáme si to, tak aby bylo co nejdříve možné sjednat nápravu.

Jaké konkrétní věci třeba nyní řešíte v rámci Krkonoš?

Jednáme s dodavateli potravin, nápojů, energií i dalších služeb. I tady platí, že s větším odběrem se dostanete na výhodnější cenu. Jsme ale také partnerem města, podílíme se finančně i aktivitou na propagaci a marketingu. Sami organizujeme například takovou obdobu vánočních trhů, jedná se o soutěž o nejlepší svařák. To byla akce, která v prosinci přilákala do Pece stovky lidí.

Martin Venglář, ředitel krkonošského Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou

Ve Špindlu si stěžuje starosta na nedostatečnou infrastrukturu, o víkendu zase kolabovala doprava, nestačí kanalizace... Pokud se tedy bavíme o exponovaných zimních víkendech. Jak je to v Peci?

Pokud se sejde krásné počasí o víkendu nebo svátku, zaplní se také Pec pod Sněžkou. Město ale dopravu koriguje hned na příjezdu a jednodenní návštěvníci mají možnost zaparkovat v parkovacím domě, odkud je na sjezdovky i na další místa v Peci doveze bezplatný skibus. U nás máme ke každému apartmánu vyhrazené místo v podzemní garáži.

Když porovnáme Pec a Špindl, dva letité souputníky, závidíte něco Špindlu? Dělají tam něco lépe?

Každé z těch míst má úplně jinou atmosféru. Já sám vnímám Pec jako velmi přátelskou a otevřenou, s pestrou škálou aktivit pro rodiny s dětmi, ale i páry nebo partičky. Svatý Vavřinec sousedí s hudebním klubem Klondike, kde před pár dny hráli Monkey Business a zahrají ještě Tata Bojs, Michal Hrůza, Poletíme, Wohnouti, nebo Mňága. Díky nadmořské výšce máme zatím ideální počasí i na sjezdovky, kde jste z Vavřince za tři minuty skibusem. Kousek je to na bobovku, na lanovku na Sněžku, na bobování, sáňkařské a běžkařské trasy nebo skialpy. Na opulentní párty tu v Peci nemáme čas. My si užíváme zimu bez pozlátka.

Hotel, kde jste ředitelem už pět let, je výrazným podnikem Pece. Co je na vaší práci vůbec nejtěžší?

Ta práce sama o sobě těžká není, těžké je neztratit chuť zkoušet nové věci, nespadnout do rutiny. Třeba loni na jaře jsme poprvé změnili hotel na resort, nabídli hostům denně animační programy, rozšířili herny pro teenagery i pro děti, přišli se saunovými rituály, jógou, otužováním a workshopy. To vše proto, že v polovině jarních prázdnin přišla obleva a my potřebovali nabídnout alternativu k obvyklým zimním radovánkám. Změna se osvědčila a podobný nadstandardní program od té doby nabízíme pravidelně. I tyto jarní prázdniny se u nás ve Vavřinci rozhodně nestihnou nudit. Díky tomu jsou spokojené děti, teenageři a samozřejmě také rodiče, kteří mají čas si zajít na masáž, do vířivky nebo jen tak si vychutnat kávu v naší restauraci. Letos v zimě jsme k aktivitám přidali ještě živé dýdžeje během odpoledních apres ski a otevřeli první Grey Goose bar s exkluzivními koktejly.

Takže se sázka na maximum služeb na jednom místě vyplácí?

Je to za mne jediná cesta. My máme apartmány s plně vybavenou kuchyní a vším, co rodiny potřebují. Jsme dog friendly, hosté u nás parkují v suchu v garáži, máme hned vedle recepce obchod s čerstvými potravinami. Třeba loni v zimě ani to všechno nestačilo. Osvědčilo se, že pokud vystoupíme z řady, nabídneme něco navíc pro ještě lepší pobyt, lidé to ocení. I proto jsme letos ke všem animačním programům a cvičením přidali taky hernu s virtuální realitou, protože ze zahraničí víme, že tohle na dovolené ocení malí i velcí hosté.

Jste známí svými inovacemi ve firemních pobytech, což je velké téma. Umíte například předělat garáž na kongresové centrum. Co ještě?

Naším heslem je individuální přístup a to jak u privátních pobytů tak u firemních akcí. Takže pokud firma přijde s požadavky, které se v jiných hotelech zdají jako nesplnitelné, my je bereme jako výzvu. I proto umíme změnit garáž na velký kongresový sál, prostor pro veletrh, kasíno i mezinárodní šachový turnaj. Podobně variabilní jsou i naše další konferenční prostory.

Za poslední dobu jste také dost vytunili firemní programy, ve zkratce, co mohou mí zaměstnanci u vás zažít, pokud je k vám vezmu na firemní pobyt?

Pro firemní týmy umíme připravit odpočinkový, zábavný i hodně adrenalinový program. Vše od pub kvízu a videostopu, přes přednášku horské služby o bezpečnosti, šest kilometrů dlouhý sáňkařský sjezd, či týmovou olympiádu až po vyjížďku rolbami na hřebeny, přechod Krkonoš na skialpech nebo spaní v záhrabu. Zejména na jaře, třeba v dubnu, je pro firemní akce ten nejlepší čas. Hory bez turistů, vládne slunečné jarní počasí a příroda ožívá. To je super čas.

Trendem je, že si na firemní pobyt vezmou také rodinu.

Postaráme s o zábavu pro všechny. Přímo v hotelu si mohou zahrát nově laser game anebo únikovou hru Vražda v hotelu sestavenou přímo pro náš hotel, pokud preferují zábavu v přírodě, mohou vyzkoušet v zimě podvečerní bobování v LIVE parku Javor anebo pohádkově osvětlenou bobovou dráhu, na jaře či v létě naučnou stezku do Velké Úpy – putování ke Krakonošově zpovědnici, projížďku na elektrokolech anebo minizoo na Kolínské boudě.

Jak vypadá ta pátračka po vrahovi v hotelu?

Máte na mysli naši únikovou hru? To je zábava pro rodiny i firmy. Nechali jsme si ji postavit speciálně pro vavřinecké prostory. Příběh na motivy kriminálního vyšetřování vás vtáhne do děje. Hosty motivujeme – ti nejrychlejší, kteří dokáží vyřešit záhadnou vraždu, mají možnost získat voucher na ubytování.