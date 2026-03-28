Pokud zmizí hořce, budeme litovat hořce. Rozhodují právě tyto týdny, varují ochránci přírody

Filip Jaroševský
  16:00
Období od března do poloviny dubna je každoročně klíčové pro přežití vzácných modrofialových, žlutých nebo bílých rostlin – hořců a hořečků. Právě v těchto týdnech je nutné upravit lokality tak, aby drobná semena měla šanci vyklíčit.
Hořec tolitovitý | foto: ČSOP, rokhorcu.cz

„Semínka jsou tak drobná, že nedokážou prorůst silnou vrstvou mechu nebo staré trávy. K vyklíčení nutně potřebují kousky obnažené půdy. Na rozdíl od většinou vytrvalých hořců jsou hořečky jednoleté či dvouleté rostliny. Potřebují tak naši péči každý rok. Výpadek jedné či dvou generací může znamenat rychlý zánik celé populace,“ vysvětluje naléhavost jarních prací Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).

Pastvu nahradili lidé s hráběmi

Zatímco dříve pomáhala hořcům především pastva, v současnosti musejí přírodě pomáhat lidé. Kopyta hospodářských zvířat totiž přirozeně narušovala půdu a vytvářela ideální podmínky pro klíčení. Na mnoha místech ale pastva vymizela. Louky zarůstají a vzácné rostliny přežívají jen na malých ostrůvcích. Ochránci proto přistupují k razantním zásahům – používají železné hrábě, brány nebo vertikutátory, aby odstranili stařinu a narušili drn.

Pomoci může i veřejnost

Do péče o lokality se může zapojit i veřejnost. Dobrovolníci pomáhají s vyhrabáváním mechu a staré trávy nebo s další údržbou luk. Práce právě probíhají například na Šumavě a v Pošumaví, ale i v dalších regionech Česka – od Mladoboleslavska přes Kladensko až po Vysočinu nebo Valašsko.

„Za každou pomocnou ruku budeme vděční,“ vzkazují organizátoři brigád.

Rok hořců

Letošní rok byl vyhlášen Rokem hořců s cílem upozornit na dramatický úbytek těchto rostlin. Všechny původní druhy hořců a hořečků v Česku patří mezi ohrožené. Problém související se zánikem tradičních způsobů péče o louky se přitom netýká jen hořců, ale biodiverzity obecně. Aktuální kampaň ČSOP zahrnuje nejen brigády, ale i komentované vycházky, semináře nebo akce pro rodiny s dětmi.

