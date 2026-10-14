Ještě před pár dny blikala v noci do krajiny. Teď je nejvyšší stavba v Česku bez světel a její konec se blíží. Dvojice 355 metrů vysokých stožárů vysílače Liblice B u Českého Brodu má jít k zemi v rámci demolice plánované na říjen. Přesný okamžik odstřelu zatím není jasný. Spekuluje se, že to bude ve čtvrtek, protože je nad vysílači bez světel vyhlášena bezletová zóna a ta údajně podle místních platí jen do zítřejší půlnoci.
Právě blížící se konec dělá z Liblic magnet pro fotografy, zvědavce i milovníky extrémních výstupů. Někteří chtějí monumentální konstrukci naposledy vidět, jiní se rozhodli dostat až na její vrchol. Policie podle zveřejněných informací řeší jednoho až dva lezce týdně, v exponovaných dnech i více případů.
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Adrenalin v 355 metrech a tam si pak jen tak viset. Liblice jsou srdcovka, říká lezec
Jedním z nich byl v úterý Josef Konek. Výstup na Liblice pro něj nebyl dlouho připravovanou expedicí, ale spontánním rozhodnutím. Pracuje jako mechanik ve výškách, takže pohyb na konstrukcích a stožárech dobře zná. Ani to ale neznamená, že by podobný výstup byl bez rizika.
„Výšek se nebojím, mám k nim respekt, vím, co dělám, a soustředím se na to, co právě dělám,“ říká Konek pro Metro.cz. Původně si chtěl vzít i svou lezeckou helmu, ale nechtěl na sebe strhnout pozornost před výstupem.
Pokuta deset tisíc. A co hasiči?
Dole na něj čekala dvě policejní auta a tři hasičské vozy. Policie podle médií ukládá za narušení areálu pokutu deset tisíc korun. Pokud je nutný nákladnější zásah záchranářů, může se celková částka výrazně zvýšit, v krajním případě i přesáhnout sto tisíc korun.
„Když jsem šel nahoru, nepřemýšlel jsem nad tím, že by pokuta nebo další náklady mohly být tak vysoké. Pokutu deset tisíc korun už jsem dostal a zaplatil,“ přiznává.
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Česko přijde o nejvyšší stavbu v zemi. Kdy a kde sledovat demolici vysílače Liblice
Případné další náklady za výjezd hasičů nechce předjímat. „Budu respektovat případnou povinnost,“ dodává. Jestli mu zážitek za možné výdaje stál, si podle svých slov zatím neumí jednoznačně říct.
Liblice jako poslední výzva
Dva stožáry vysoké 355 metrů patří k dominantám Českobrodska už od roku 1976. Po ukončení středovlnného vysílání ztratily využití a nepodařilo se najít zájemce, který by převzal nákladnou údržbu. České Radiokomunikace odhadovaly potřebné investice do zachování konstrukcí na stovky milionů korun.
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Teď se přípravy na demolici blíží do finále. V úterý 13. října v osm hodin ráno zhaslo výstražné osvětlení. Jeho demontáž je nutná, aby při pádu konstrukcí skla svítidel neznečistila okolí.
Pro některé místní jsou vysílače víc než jen dvě ocelové konstrukce. Jsou součástí krajiny, podle které se orientovali a kterou měli desítky let na očích. Snaha o jejich záchranu ale neuspěla. S blížícím se koncem tak roste zájem nejen o samotnou stavbu, ale i o poslední možnost dostat se na její vrchol.
Kde končí adrenalin?
Konek odmítá, že by ho k výstupům hnala touha po popularitě. Kritické reakce lidí chápe a respektuje, zároveň tvrdí, že rizika nepodceňuje. „Pokud bych cítil, že už jde o zbytečné riziko, nepokračoval bych,“ říká.
Nová nejvyšší stavba
Po odstranění liblických stožárů se český výškový rekord přesune do Plzeňského kraje. Nejvyšší stavbou v zemi se stane vysílač Krašov, který měří 347,5 metru. Ten od roku 2018 slouží také jako obří gnómon, tedy ukazatel slunečních hodin.
Na Liblice se teď budou upírat pohledy i bez lezců. Až půjdou stožáry k zemi, zmizí z českého horizontu stavba, která půl století držela výškový rekord.
Kousek vysílače na zápěstí
Liblice už inspirují i jinak než k výstupům do výšky. Kovář Toni z plátu mědi pocházejícího z vysílače vyrobil náramky. Z materiálu, který byl součástí konstrukce, tak vznikla drobná památka na stavbu, jež brzy zmizí z krajiny. Jeho díla najdete na Facebooku.