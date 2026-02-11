Polibek Mrtvého moře v Třeboni má oživující účinky. Stačí mořská sůl a teplota 37 stupňů

Petr Holeček
Petr Holeček
  12:00
Jihočeská Třeboň je město, kam se nejezdí jen za kapry, cyklistikou a do lázní. V centru tu mají nově i spa s léčivými bazénky.
Fotogalerie4

Vlevo koupel v chlorele, vpravo v rašelině. Díky postavení van lze tento zážitek absolvovat i v páru, stejně jako masáže. | foto: ARCHIV

Třeboňsko má zvláštní atmosféru. Rovinatá krajina protkaná rybníky láká k dlouhým procházkám i cyklistickým výletům, zatímco historické centrum zve k pomalému toulání mezi kavárnami a hospůdkami.

Právě tenhle kontrast – klid lázeňského města se zámkem a živá gastronomie – dělá z Třeboně místo, kam se vyplatí vracet.

Uprostřed náměstí stojí hotel Zlatá hvězda, který je průsečíkem zážitků. Ke skvělé kuchyni a zmíněnému klidu přidává ještě moderní spa a unikátní zážitky. Jak říká ředitel Petr Šot, který se v hotelnictví pohybuje přes dvacet let: „Třeboň je zajímavá právě proto, že je tu klid a přitom má náboj krásného městečka. Je zajímavá i svou gastronomií, třeba kapří nebo sumčí hranolky jsou tu legendární.“

Zlatá hvězda na náměstí patří k hotelům, které tu služby nabízejí od nepaměti. Podoba měšťanského domu se také proměnila.

Ať už přijedete na víkend nebo delší pobyt, Praha je odsud zhruba hodinu a půl cesty a zmíněný rozdíl v tempu je znát okamžitě.

Tradice s moderním twistem

Hotel na Masarykově náměstí vsadil na kombinaci čistých pokojů, pohodové atmosféry a moderního spa a wellness. Zvenku historická fasáda, uvnitř zrekonstruované prostory a servis, který cílí na páry i hosty hledající klidný únik z města.

Velkou výhodou jsou příznivé ceny pobytových balíčků – zvlášť vzhledem k poloze přímo v centru. Stačí pár kroků a jste u zámku, v lázních nebo na stezce vedoucí kolem třeboňských rybníků.

Kousek Mrtvého moře v jižních Čechách

Největším lákadlem je bezpochyby floating – zážitková koupel ve vodě inspirované složením Mrtvého moře. V bazénu s vysokou koncentrací Epsomské soli a teplotou kolem 37 °C se tělo doslova vznáší na hladině a přechází do stavu beztíže.

„Je to unikátní jak svým léčivým složením, tak velkou hustotou, díky níž se člověk jaksi vznáší na její hladině. Bazén je pro jednotlivce nebo páry. Je to super zážitek třeba na Valentýna,“ říká Petr Šot.

Samotná koupel je umocněna audiovizuální projekcí, která pomáhá vypnout hlavu a nechat stres doslova odplout.

Chlorea, superpotravina na talíři i ve wellness

Zlatá hvězda jde vlastní cestou i díky chlorele, zelené řase známé jako superpotravina. V Třeboni ji využívají nejen v procedurách, ale také v kuchyni. V koupelích působí detoxikačně a regeneračně, zatímco v menu přináší netradiční chuťový akcent.

V kombinaci s rybími specialitami regionu – od kapra po sumce – vytváří gastronomie hotelu zajímavý mix tradičních jihočeských chutí a moderního přístupu ke zdravému životnímu stylu.

K Třeboni patří také rašelina

Když se řekne Třeboňsko, většina lidí si vybaví rybníky a lázně. Neméně typická je ale místní rašelina, která se zde využívá po generace. Rašelinové zábaly a koupele patří k procedurám, jež pomáhají uvolnit svaly a dopřát tělu hluboké prohřátí – a právě ve Wellness & Spa Hvězda mají své pevné místo.

Vířivka pod hvězdami

Spa doplňují sauny, masáže nebo střešní vířivka s výhledem na věž třeboňské radnice. Večer se dá objednat i privátně – ideální pro romantické chvíle s lahví bublinek a pohledem na noční oblohu.

Bazének s vodou z Mrtvého moře není hluboký, ale výška hladiny stačí k tomu, abyste se v něm mohli vznášet jako ve stavu beztíže.

Celkový dojem? Třeboň je místo, kde se snadno zpomalí a načerpá energie. A zdejší hotel ukazuje, že lázeňský pobyt nemusí být jen o tradici, ale může mít i moderní, zážitkovou tvář. Kombinace klidného města, dobrého jídla a originálního wellness z něj dělá tip na víkend, který je blíž, než se zdá. Navíc je zde i mnoho k vidění.

Tipy na výlety

Po procházce centrem zajděte na zámek Třeboň, vyšlápněte si na věž radnice nebo se vydejte kolem rybníka Svět na klidnou procházku za romantikou Schwarzenberské hrobky. V létě jsou skvělé mnohé cyklostezky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Lítačku čeká modernizace. Chystaná nová verze aplikace slibuje praktické změny

Od příštího ledna by měla fungovat vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0. Nabídne...

Od příštího ledna by měla fungovat vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0. Nabídne tmavý režim, možnost si koupit víc jízdenek najednou a změnu v nastavení a parkování. Další nové funkce mají do aplikace...

11. února 2026  12:42,  aktualizováno 

Hollywood v Praze: Scorsese už je tady, Netflix chystá seriál podle Dana Browna

Tom Hanks a Felicity Jonesová v hlavních rolích filmu Inferno

Praha se letos stane dějištěm dalšího velkého zahraničního seriálu. Bude se zde natáčet adaptace knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství, která se odehrává přímo v ulicích metropole. Štáb by měl...

11. února 2026  14:57

Digitální přehled nákupů i motivace k aktivitě. Traficon spustil věrnostní program

11. února 2026  14:55

Policie bleskově zadržela muže souzeného za utýrání jezevčíka. Plivl na svědkyni

Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti....

Teplický okresní soud poslal do vazby Vladislava Trejbala, jenž je obžalovaný v případu brutálně utýraného jezevčíka. Důvodem jsou obavy, že by mohl ovlivňovat svědky. Ukázalo se totiž, že na jednu...

11. února 2026  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká leasingová a finanční asociace: Rok 2025 přinesl historicky nejvyšší objem financování – 220 miliard Kč

11. února 2026  14:33

Soud uznal Hudečkův nárok na ušlý zisk. Dostane za něj dalších 1,3 milionu

Tomáš Hudeček

Pražský městský soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) zhruba 1,3 milionu korun jako odškodné od státu za ušlý zisk kvůli nezákonnému trestnímu stíhání v kauze...

11. února 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Zítra jaro, v neděli se vrátí drsná zima. Meteorologové hlásí prudký zlom počasí

ilustrační snímek

Počasí v Česku předvede během několika dnů výrazný obrat. Zatímco ve čtvrtek a v pátek teploty místy vyšplhají až k deseti stupňům a budou připomínat spíš začátek jara, o víkendu přijde prudké...

11. února 2026  14:32

Prezident si na olympijském festivalu zkusil biatlon, první dáma střílela lépe

Prezidentský pár dorazil na českobudějovické výstaviště, kde se odehrává...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

11. února 2026  8:32,  aktualizováno  14:28

Darja Kaščejevová navrhne novou expozici pro loutkářské muzeum v Chrudimi

ilustrační snímek

Muzeum loutkářských kultur Chrudim připravuje novou stálou expozici. Ke spolupráci na ní přizvalo režisérku a autorku animovaných filmů Darjou Kaščejevovou....

11. února 2026  12:40,  aktualizováno  12:40

BrainMarket navazuje spolupráci s SK Slovan Bratislava. Podpoří A- tým a realizační tým

11. února 2026  14:15

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty

Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem...

Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté...

11. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Plastika připomene osudy kladenských Židů, tvoří ji klíče darované veřejností

ilustrační snímek

Nová plastika připomene osudy kladenských Židů, tvoří ji klíče darované veřejností. Autorkou návrhu je absolventka Gymnázia Kladno Anna Filipová. Plastiku...

11. února 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.