Třeboňsko má zvláštní atmosféru. Rovinatá krajina protkaná rybníky láká k dlouhým procházkám i cyklistickým výletům, zatímco historické centrum zve k pomalému toulání mezi kavárnami a hospůdkami.
Právě tenhle kontrast – klid lázeňského města se zámkem a živá gastronomie – dělá z Třeboně místo, kam se vyplatí vracet.
Uprostřed náměstí stojí hotel Zlatá hvězda, který je průsečíkem zážitků. Ke skvělé kuchyni a zmíněnému klidu přidává ještě moderní spa a unikátní zážitky. Jak říká ředitel Petr Šot, který se v hotelnictví pohybuje přes dvacet let: „Třeboň je zajímavá právě proto, že je tu klid a přitom má náboj krásného městečka. Je zajímavá i svou gastronomií, třeba kapří nebo sumčí hranolky jsou tu legendární.“
Ať už přijedete na víkend nebo delší pobyt, Praha je odsud zhruba hodinu a půl cesty a zmíněný rozdíl v tempu je znát okamžitě.
Tradice s moderním twistem
Hotel na Masarykově náměstí vsadil na kombinaci čistých pokojů, pohodové atmosféry a moderního spa a wellness. Zvenku historická fasáda, uvnitř zrekonstruované prostory a servis, který cílí na páry i hosty hledající klidný únik z města.
Velkou výhodou jsou příznivé ceny pobytových balíčků – zvlášť vzhledem k poloze přímo v centru. Stačí pár kroků a jste u zámku, v lázních nebo na stezce vedoucí kolem třeboňských rybníků.
Kousek Mrtvého moře v jižních Čechách
Největším lákadlem je bezpochyby floating – zážitková koupel ve vodě inspirované složením Mrtvého moře. V bazénu s vysokou koncentrací Epsomské soli a teplotou kolem 37 °C se tělo doslova vznáší na hladině a přechází do stavu beztíže.
„Je to unikátní jak svým léčivým složením, tak velkou hustotou, díky níž se člověk jaksi vznáší na její hladině. Bazén je pro jednotlivce nebo páry. Je to super zážitek třeba na Valentýna,“ říká Petr Šot.
Samotná koupel je umocněna audiovizuální projekcí, která pomáhá vypnout hlavu a nechat stres doslova odplout.
Chlorea, superpotravina na talíři i ve wellness
Zlatá hvězda jde vlastní cestou i díky chlorele, zelené řase známé jako superpotravina. V Třeboni ji využívají nejen v procedurách, ale také v kuchyni. V koupelích působí detoxikačně a regeneračně, zatímco v menu přináší netradiční chuťový akcent.
V kombinaci s rybími specialitami regionu – od kapra po sumce – vytváří gastronomie hotelu zajímavý mix tradičních jihočeských chutí a moderního přístupu ke zdravému životnímu stylu.
K Třeboni patří také rašelina
Když se řekne Třeboňsko, většina lidí si vybaví rybníky a lázně. Neméně typická je ale místní rašelina, která se zde využívá po generace. Rašelinové zábaly a koupele patří k procedurám, jež pomáhají uvolnit svaly a dopřát tělu hluboké prohřátí – a právě ve Wellness & Spa Hvězda mají své pevné místo.
Vířivka pod hvězdami
Spa doplňují sauny, masáže nebo střešní vířivka s výhledem na věž třeboňské radnice. Večer se dá objednat i privátně – ideální pro romantické chvíle s lahví bublinek a pohledem na noční oblohu.
Celkový dojem? Třeboň je místo, kde se snadno zpomalí a načerpá energie. A zdejší hotel ukazuje, že lázeňský pobyt nemusí být jen o tradici, ale může mít i moderní, zážitkovou tvář. Kombinace klidného města, dobrého jídla a originálního wellness z něj dělá tip na víkend, který je blíž, než se zdá. Navíc je zde i mnoho k vidění.
Tipy na výlety
Po procházce centrem zajděte na zámek Třeboň, vyšlápněte si na věž radnice nebo se vydejte kolem rybníka Svět na klidnou procházku za romantikou Schwarzenberské hrobky. V létě jsou skvělé mnohé cyklostezky.