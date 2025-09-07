Policejní prezident Martin Vondrášek není kybernetický kriminálník. Důkazem je jeho služební číslo 256 996. „Tento údaj policisty nikdy nezačíná nulou,“ říká Vondrášek ke snímku konkrétního policejního průkazu, kde služební číslo začíná nulou.
„Je to jeden z příkladů toho, jaké metody v současnosti kyberzločinci vyvíjejí. V tomto případě se dokonce prokázali falešným průkazem, aby přesvědčili dotyčného, že jeho účet byl napaden a on musí urychleně převést své peníze na bezpečný účet. Tedy na bezpečný podle jejich pokynů,“ komentuje policejní prezident jednu z konkrétních situací, které česká policie řeší.
Počet případů roste
Kyberzločinnost představuje přibližně deset až dvanáct procent všech nahlášených trestných činů a které mají stále rostoucí a především měnící se formu. Policisté však předpokládají, že skutečné procento bude pravděpodobně mnohem vyšší. Jednotlivci nebo firmy takové záležitosti neřeší, pokud nedojde ke škodě, nebo je jen malá.
„Ne vždy se musí jednat vysloveně o zločin, ale jen pokus, kdy si hacktivisté dokazují, že se dokázali někam nabourat a jejich útoky nejsou destrukční,“ upozorňuje Lukáš Kintr, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Může se jednat o dočasné zablokování webových stránek, umístění provokativních hesel či dočasnou změnu funkčnosti.
Přes 100 útoků na státní instituce
Nebezpečné jsou ty, které míří na citlivá místa státu. NÚKIB eviduje za první pololetí letošního roku téměř 150 velkých útoků na weby státních institucí, důležitých provozovatelů infrastruktury. „Část napadení pochází z Ruska a Číny a jedná se o závažná ohrožení,“ dodává Kintr.
V Česku proběhne denně všemi finančními eletronickými transakcemi asi jeden a půl bilionu korun. Jsou to převody v rámci soukromých účtů, platby firem i státních organizací. „Banky evidují každý den v průměru čtyřiačtyřicet tisíc napadených klientů,“ vypočítává bilanci prezident České bankovní asociace (ČBA) a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.
Podařilo zachránit přes pět miliard
Reakce bank na nestandardní operace může být rychlá, zvláště pokud je zákazníci sami co nejrychleji upozorní, že asi zaslali peníze podvodníkům. Za poslední rok se tak podařilo zachránit přes pět miliard korun, které by jinak skončily na kyberzločineckých účtech. I tak ale dosáhly škody téměř 900 milionů korun a průměr na jeden finanční kyberútok představoval přes 22 tisíc korun.
„Bohužel, ačkoli se náš specialista spojí se zákazníkem a vysvětlí mu, že dochází k nestandardní operaci a přesvědčuje ho, že by vysokou částku peněz neměl posílat na neznámý účet, touha vydělat vede k tomu, že klient něco takového odmítá,“ zdůrazňuje prezident ČBA. Banka sice transakci zablokuje, ale klient doslova v přímém přenosu převede finance na „supervýhodné zhodnocení“ z jiného konta.
