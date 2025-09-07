Policejní varuje: kyberpodvodů v Česku přibývá, útočníci falšují průkazy i účty

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  18:44
Sportovci, umělci, politici, podnikatelé. Kolik známých jmen se dalo obloudit podvodníky na lákavé investice, soláry, umělecká díla nebo drahá auta.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policejní prezident Martin Vondrášek není kybernetický kriminálník. Důkazem je jeho služební číslo 256 996. „Tento údaj policisty nikdy nezačíná nulou,“ říká Vondrášek ke snímku konkrétního policejního průkazu, kde služební číslo začíná nulou.

„Je to jeden z příkladů toho, jaké metody v současnosti kyberzločinci vyvíjejí. V tomto případě se dokonce prokázali falešným průkazem, aby přesvědčili dotyčného, že jeho účet byl napaden a on musí urychleně převést své peníze na bezpečný účet. Tedy na bezpečný podle jejich pokynů,“ komentuje policejní prezident jednu z konkrétních situací, které česká policie řeší.

Počet případů roste

Kyberzločinnost představuje přibližně deset až dvanáct procent všech nahlášených trestných činů a které mají stále rostoucí a především měnící se formu. Policisté však předpokládají, že skutečné procento bude pravděpodobně mnohem vyšší. Jednotlivci nebo firmy takové záležitosti neřeší, pokud nedojde ke škodě, nebo je jen malá.

#NePINdej

V testech finanční způsobilosti v kampani #NePINdej, pořádané letos ČBA už popáté, dosahují účastníci 73procentní úspěšnosti. Zkusíte si test také?

„Ne vždy se musí jednat vysloveně o zločin, ale jen pokus, kdy si hacktivisté dokazují, že se dokázali někam nabourat a jejich útoky nejsou destrukční,“ upozorňuje Lukáš Kintr, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Může se jednat o dočasné zablokování webových stránek, umístění provokativních hesel či dočasnou změnu funkčnosti.

Přes 100 útoků na státní instituce

Nebezpečné jsou ty, které míří na citlivá místa státu. NÚKIB eviduje za první pololetí letošního roku téměř 150 velkých útoků na weby státních institucí, důležitých provozovatelů infrastruktury. „Část napadení pochází z Ruska a Číny a jedná se o závažná ohrožení,“ dodává Kintr.

V Česku proběhne denně všemi finančními eletronickými transakcemi asi jeden a půl bilionu korun. Jsou to převody v rámci soukromých účtů, platby firem i státních organizací. „Banky evidují každý den v průměru čtyřiačtyřicet tisíc napadených klientů,“ vypočítává bilanci prezident České bankovní asociace (ČBA) a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

Podařilo zachránit přes pět miliard

Reakce bank na nestandardní operace může být rychlá, zvláště pokud je zákazníci sami co nejrychleji upozorní, že asi zaslali peníze podvodníkům. Za poslední rok se tak podařilo zachránit přes pět miliard korun, které by jinak skončily na kyberzločineckých účtech. I tak ale dosáhly škody téměř 900 milionů korun a průměr na jeden finanční kyberútok představoval přes 22 tisíc korun.

„Bohužel, ačkoli se náš specialista spojí se zákazníkem a vysvětlí mu, že dochází k nestandardní operaci a přesvědčuje ho, že by vysokou částku peněz neměl posílat na neznámý účet, touha vydělat vede k tomu, že klient něco takového odmítá,“ zdůrazňuje prezident ČBA. Banka sice transakci zablokuje, ale klient doslova v přímém přenosu převede finance na „supervýhodné zhodnocení“ z jiného konta.

Láska a zisk

  • Zcela nezmizely podvody, kdy zamilovaná žena pošle statisíce i miliony korun „americkému vojákovi na misi“, aby se dostal domů. Obvykle se podvody dějí přes falešné profily na sociálních sítích.
  • V poslední době rozbila česká policie ve spolupráci s ukrajinskou několik call center, odkud lákali zaměstnanci české klienty na nejrůznější investice nebo se je snažili přesvědčit o převedení peněz z ohroženého konta na „bezpečné“.
  • Banka odhalí podezřelé chování i z toho, že údaje zadává na mobilu či klávesnici někdo jinak, než je u klienta obvyklé.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Asi 150 lidí v centru Brna průvodem vyjádřilo podporu Palestině

Asi 150 lidí se podle odhadu ČTK dnes odpoledne účastnilo propalestinského průvodu centrem Brna. Bušením do prázdných hrnců chtěli podle organizátorů akce...

7. září 2025  17:40,  aktualizováno  17:40

Špičky české hudební scény se spojily v jednom songu

7. září 2025

Policejní varuje: kyberpodvodů v Česku přibývá, útočníci falšují průkazy i účty

Sportovci, umělci, politici, podnikatelé. Kolik známých jmen se dalo obloudit podvodníky na lákavé investice, soláry, umělecká díla nebo drahá auta.

7. září 2025  18:44

V Zábřehu poměří své síly na 200 skautů z celé ČR, vytvoří spolu skautskou lilii

Do Zábřehu na Šumpersku se od čtvrtka tohoto týdne sjedou téměř dvě stovky skautek a skautů z celé České republiky, kteří se zde až do neděle utkají v...

7. září 2025  16:56,  aktualizováno  16:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

7. září 2025  14:32,  aktualizováno  18:23

V Brně hořelo auto na parkovišti, následně další tři, škoda 1,5 mil. Kč

V Brně-Slatině dnes hořel vůz na parkovišti, požár se rozšířil na další tři auta, předběžná výše škody je 1,5 milionu korun. Příčinou vzniku požáru byla zřejmě...

7. září 2025  15:17,  aktualizováno  15:17

Hořáková show završila balonovou fiestu v Hradci, k nebi hledělo celé město

I přes odpolední déšť se v sobotu večer nad Hradec Králové opět vzneslo asi 80 horkovzdušných balonů. Na jejich start dorazilo na louku u Piletického potoka několik tisíc lidí. Slavnost k 800. výročí...

7. září 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Setkání průvodců nestátních památek na zámku v Žinkovech

7. září 2025  16:49

Pelhřimov chystá stavbu provozní budovy své společnosti za 90 mil. Kč

Pelhřimov hledá dodavatele stavby nové budovy pro Pelhřimovskou vodárenskou s. r. o. Odhadované náklady jsou okolo 90 milionů korun. Městské společnosti zatím...

7. září 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

Pelhřimov chystá stavbu provozní budovy své společnosti za 90 mil. Kč

Pelhřimov hledá dodavatele stavby nové budovy pro Pelhřimovskou vodárenskou s. r. o. Odhadované náklady jsou okolo 90 milionů korun. Městské společnosti zatím...

7. září 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

V Olomouci se chystá pouť s koncerty i divadlem, podpoří zdejší vozíčkáře

Sérii koncertů, ale i divadelní představení či bubenickou show nabídne návštěvníkům letošní ročník Tradiční olomoucké pouti, která se koná na podporu...

7. září 2025  14:29,  aktualizováno  14:29

Mezi Bílinou a Teplicemi auto srazilo cyklistu, který na místě zemřel

Na hlavní silnici mezi Bílinou a Teplicemi dnes před polednem srazil osobní automobil cyklistu, ten utrpěl velmi vážná zranění. U nehody přistál vrtulník se...

7. září 2025  14:26,  aktualizováno  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.