Šlapohyb byl poháněn lidskou silou a muž policistům vysvětlil tak, že ho využívá v rámci tréninku. Většinou podle svých slov jezdí na Slovensku, ale ten den se rozhodl zavítat i do České republiky. „Stroj splňoval všechny podmínky provozu na pozemní komunikaci. Policisté tak popřáli sportovci mnoho úspěchů a šťastnou cestu,“ vysvětlila mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.
Díky aerodynamickému odporu je takový dopravní prostředek výrazně rychlejší než běžné kolo, zejména na rovinkách a ve sjezdech. Většina obdobných modelů má tři nebo čtyři kola, což zajišťuje stabilitu.
Jen v uzavřeném prostoru
Na českých silnicích ale lze čas od času potkat nejrůznější výtvory. Například v 60. letech 20. století se v Kovodružstvu Cheb vyráběl tzv. Robox. Ten však nesměl do provozu, mohl se pohybovat pouze v uzavřených továrních areálech. A nyní ho uvidíte už jenom v železnobrodském muzeu.
Pohonnou jednotkou byl jednoválec se zdvihovým objemem 100 cm3, který měl nejvyšší výkon 5,1 koňské síly. Chlazený byl vzduchem za pomocí ventilátoru. Pohon předního kola zajišťoval řetěz.
Dálník se líbil, ale neprosadil
Zlínští studenti designu před několika lety přišli s dálníkem, dopravním prostředkem, který brázdil silnice v Evropě i u nás už v minulém století. Podobné typy se však ale nikdy trvale neprosadili.