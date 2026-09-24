U čeho jste naposledy usnuli? Mezi nejčastějšími bude odpověď, že u televize. Zeptejte se před blížícími se volbami politiků všech druhů, kolik toho naspí. Připustí, že zlaté pravidlo tří osmiček Tomáše Bati – 8 hodin práce, 8 hodin odpočinku a seberozvoje a 8 hodin spánku – znají.
Přiznávají však, že množinu odpočinku a spánku redukují. Na spánek jim zbývá pět, někdy šest hodin. V mnoha případech jen čtyři hodiny. Lépe na tom ale nejsou ani „obyčejní“ lidé. V průběhu pracovního týdne se čtyřiceti procentům z nás daří denně naspat mezi čtyřmi až šesti hodinami.
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Vy spíte, mozek pracuje
„Spánek je důležitý nejen pro odpočinutí a vydechnutí těla, ale i pro relaxaci mozku,“ říká farmaceutka Gabriela Kroupová. Ten, jak se leckdo mylně domnívá, odchází do spánku spolu s námi, když nám spadnou víčka a odebereme se do říše snů. Jenže mozek nepřestává pracovat a na základě toho, v jakém prostředí nebo při jaké činnosti jsme usnuli, nás zásobuje sněním. Někdy dosti divokým.
„Každý člověk je individualita a nelze automaticky vztahovat nějaký druh činnosti či konzumace jídla nebo pití k tomu, že bude mít neklidný spánek,“ říká Kroupová. Obecně ale platí, že mezi největší narušitele spaní se řadí káva, jídlo nedlouho předtím, než odejdeme do ložnice, a také sledování televize nebo mobilu přímo v ložnici. „Nejde jen o ono modré světlo, to už moderní displeje dokážou eliminovat, ale o to, že do posledního okamžiku před usnutím mozek pracuje naplno,“ dodává Kroupová.
Český spánkový průměr je o třicet minut kratší, než radil obuvník Tomáš Baťa. Podle studie z roku 2023 ale spíme o téměř čtyřicet minut déle než Japonci. Naopak ideálních osmi hodin si v průměru užívají Finové. Kdybychom nahlédli znovu do českých statistik, vedle politiků jsou na tom se spaním nejhůř studenti. Nedávno se na to zaměřil průzkum vydavatele studentských průkazů ISIC. Téma zkoumání byl zdravý životní stylu mezi 1 228 studenty českých středních a vysokých škol.
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Vyznávají zdravý životní styl, ale jsou ve stresu
„Ve výsledcích nás zaujal zajímavý paradox: přes 70 procent studentů říká, že žijí zdravě, zajímají se o zdravý životní styl. Dost jich pravidelně sportuje, zdravě jí. Ale zároveň je značná část této generace v permanentním stresu, šedesát procent z nich nemá čas si pořádně odpočinout a hodně jich bojuje s nedostatečným spánkem,“ komentuje výstupy Radek Schich, ředitel vydavatelské firmy GTS Alive. Škola a brigády či práce byly v odpovědích často přímo vykreslovány jako překážka zdravého života. Studenti uvádějí, že vědí, jak žít zdravě, ale nestíhají si vařit a někdy se ani v klidu najíst, dlouho sedí, nemají čas sportovat, ve zkouškovém období jedí nepravidelně, po škole jsou vyčerpaní.
Podpůrné prostředky ano, ale nepřehánět
Generace Z, do které dnešní středoškoláci a vysokoškoláci spadají, by se také dala označit za „generaci suplementů“. Pouze 18 procent neužívá žádný doplněk stravy. Sedm z deseti užívá vitaminy nebo minerály, téměř třetina proteiny, 18 procent sportovní suplementy. A dokonce 15,5 procenta si bere doplňky na spánek, stres nebo soustředění.
„Jako šetrná podpora při problémech se spaním může posloužit kombinace bylin, třeba kozlíku lékařského nebo mučenky,“ připomíná farmaceutka Kroupová. Určitě by ale měl člověk uléhat do ložnice, která není přetopená, před spaním, pokud nemá okno deset metrů od dálnice, prospěje důkladné vyvětrání.
Moudra předků