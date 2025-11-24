„V současnosti bych odhadla čísla ještě vyšší. Jen v sedavém zaměstnání člověk prosedí osm hodin, pak hodina v autě nebo MHD, dále čas u jídla, s dětmi nad domácími úkoly, večer pro změnu na gauči u televize, v divadle, kině nebo při setkání s přáteli. Ve finále lidé takto prosedí i 16 hodin. Zdravotní problémy, které řešíme v ordinaci, jsou u osmi z deseti pacientů důsledkem právě dlouhodobého statického sedu,“ uvedla Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky.
Mění se struktura těla
Po letech sezení se podle zkušeností specialistky mění celá postura člověka – snad každý pracovník na počítači má předsunutou bradu. „A potíže se mohou objevit nejenom v bolesti beder, krku, mezi lopatkami, ale řetězí se po těle od hlavy až k patě. Lidé jsou unavení, mívají migrény, brní je ruce, otékají jim nohy a cítí celou řadu bolestí, které plynou ze svalových dysbalancí,“ doplnila fyzioterapeutka.
Problém nastává, když je člověk dlouho v jedné statické pozici. V tu chvíli sezení zatěžuje pouze některé svalové skupiny, zatímco jiné zůstávají nevyužity, nebo dokonce dochází k jejich zkrácení. „V přetěžovaných měkkých strukturách dochází k tuhnutí, omezení rozsahu hybnosti, ke sníženému prokrvení, tedy k horší výživě tkáně, a později vznikne i bolestivý neinfekční zánět. Zároveň v některých partiích, hlavně na spodní straně stehna a dále v lýtkách, dochází ke stagnaci krve v žilách a ke vzniku otoků dolních končetin, hemoroidů a křečových žil,“ vysvětlila Bílková.
Neustrnout na dlouho
Řešením je podle odborníků změnit pasivní sed doma i v práci na dynamické sezení. „To dokáže labilní sedací plocha, která dovoluje nepatrné pohyby pánve a umožňuje vzpřímený sed se zapojením správných svalů. Jako například na velkém gymnastickém míči – ten je skvělý na uvolňující cviky a aktivní sed, není však stabilní, a pro celodenní práci tak není nejvhodnější. Pacientům se sedavým zaměstnáním proto vždy doporučuji zdravotní židli s výkyvným sedákem, který umožňuje ideální vzpřímené držení těla, a pro chvíle odpočinku má opěrku zad a rukou,“ radí Bílková.